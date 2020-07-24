Коронавирус
ТАССЗахарова объяснила выбор Танзании для возобновления авиасообщения
Возобновление авиасообщения России с Танзанией наряду с Турцией и Великобританией вызвано популярностью данного направления у россиян.
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Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском 08:47
Происшествия
В Ростовской области из роддома похитили младенца
Российская газета 08:31
Авто
Илон Маск анонсировал две новые модели у Tesla
Тперь в ходе пресс-конференции генеральный директор Tesla дал комментарии и упомянул о двух новых моделях компании — компактном автомобиле и автомобиле повышенной вместимости.
Avtovesti.com 01:54
Общество
Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого
Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском вчера в 16:39
Общество
Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала
Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс 06:51
Экономика
В России могут ввести дополнительный сбор с продаж алкоголя и табака
Член Общественной палаты России и глава Федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предлагает взимать дополнительный сбор с прибыли от продаж алкоголя и табака, который пойдет на развитие здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 15:40
Происшествия
При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина
Бронемашина БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции.
Коммерсантъ 05:47
Единоборства
Емельяненко попросил Исмаилова о реванше
34-летний Исмаилов признался, что Емельяненко попросил его о проведении реванша.
Lenta.ru 08:06
Авто
Skoda обновила свои модели в России
Компания Skoda обновила оснащение своих моделей, представленных на российском рынке.
За рулем Кубань 01:54
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Экономика
СК: бюджет РФ теряет 58 млрд рублей в год из-за налоговых преступлений
Заместитель председателя СК России генерал-полковник Елена Леоненко рассказала, сколько теряет российский бюджет из-за налоговых преступлений.
Газета.Ru вчера в 23:26
Общество
Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания 23 июля в 08:55
Киберспорт
Warhammer: Vermintide 2 превысила отметку в 5 млн игроков
Игромания.ру 03:03
Общество
Куценко сообщил о задержании актеров в полицейской форме в Петербурге
Гоша Куценко в Instagram рассказал о задержании актеров во время съемок фильма в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 08:42
Шоу-бизнес
53-летняя Яна Поплавская впервые стала бабушкой
Накануне в своем микроблоге в Instagram Яна Поплавская поделилась радостным событием. У старшего сына телеведущей Клима родился ребенок.
Вокруг ТВ 04:14
Происшествия
В армянской диаспоре заявили о сериях нападений на армян в Москве
Нападения азербайджанцев на армян в Москве происходят в течение последних десяти дней.
Lenta.ru вчера в 05:43
Шоу-бизнес
Актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт
Заслуженная артистка России Елена Кондулайнен госпитализирована в Москве с подозрением на инсульт.
Газета.Ru 05:22
Авто
Мифы про нейтральную передачу в автомобиле
Миф 1. Самое распространенное убеждение автомобилистов заключается в том, что только при помощи нейтральной передачи можно разъединять колеса с мотором на длительное время.
Car.ru 04:36
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru вчера в 07:36
Кино
Режиссер «Начала» Кристофер Нолан назвал свои любимые фильмы
Комсомольская правда вчера в 21:02
Религия
РПЦ потребовала от лишенного сана Сергия очистить женский монастырь
Епархия РПЦ в Екатеринбурге потребовала от лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) покинуть захваченный им Среднеуральский женский монастырь.
РЕН ТВ вчера в 06:28
Политика
Климкин призвал сделать Крым проблемой для России
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал Киев создать из Крыма внутреннюю и внешнюю проблему для России.
Газета.Ru 02:29
Космос
Китай запустил три спутника для развития интернета и картографии
КНР запустила на орбиту три спутника, предназначенных для развития интернета вещей, более точного картографирования и астрофизических наблюдений, сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).
Газета.Ru 01:13
Здоровье
В Волгоградской области решено продлить ограничения из-за коронавируса
В регионе усиливается масочный режим, продлевается запрет на торжественную регистрацию браков и проведение массовых мероприятий.
Evo-rus.com 01:32
Общество
Моря в Италии за время карантина стали чище и прозрачнее
Моря, омывающие Апеннины, стали гораздо чище и прозрачнее после длившегося более двух месяцев карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса.
ТАСС 08:46
Политика
Лукашенко допустил применение армии для наведения порядка в стране
Белорусские власти могут при необходимости применить вооруженные силы для наведения порядка в стране.
Городовой вчера в 08:37
Игры
GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
В представленном трейлере геймеры увидят хорошо знакомые им локации, которые были в первой части игры.
Evo-rus.com 02:16
Общество
Мясников предлагает увеличить штраф за использование телефона за рулем
Врач сравнил наказание за вождение в пьяном виде со штрафом за использование телефона за рулем.
Комсомольская правда 05:13
Происшествия
Росгвардия вторые сутки ищет пропавшего в Крыму трехлетнего ребенка
"Вторые сутки в селе Строгановка Симферопольского района более 70 военнослужащих Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками ОМОН, полицейские, специалисты МЧС и волонтеры разыскивают пропавшего несовершеннолетнего местного жителя", - говорится в сообщении.
РИА Новости 08:54
Экономика
В Совфеде дали оценку идее о выплате пенсионерам по 15 тыс. рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременные выплаты пенсионерам в размере 15 тыс. рублей в качестве поддержки.
Газета.Ru 23 июля в 03:26