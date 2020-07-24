Коронавирус

ТАССТАССЗахарова объяснила выбор Танзании для возобновления авиасообщения

Возобновление авиасообщения России с Танзанией наряду с Турцией и Великобританией вызвано популярностью данного направления у россиян.
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Захарова объяснила выбор Танзании для восстановления авиасообщения

РИА Новости07:55

В России объяснили выбор Танзании в качестве одной из первых открытых стран

Lenta.ruвчера в 08:19

Захарова объяснила выбор Танзании для возобновления авиасообщения

ТАССвчера в 16:31

Захарова: Танзания – очень популярное место

Общественная служба новостейвчера в 16:48

В МИД пояснили выбор Танзании для возобновления авиасообщения

Московский Комсомолецвчера в 16:23

Захарова объяснила появление Танзании в списке разрешенных стран

Газета.Ruвчера в 16:38

В МИДе прокомментировали включение Танзании в первый список стран, с которыми Россия возобновит авиасообщение

Подъёмвчера в 07:50
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Происшествия

Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье

Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском 08:47
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Происшествия

В Ростовской области из роддома похитили младенца

Российская газета 08:31
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Авто

Илон Маск анонсировал две новые модели у Tesla

Тперь в ходе пресс-конференции генеральный директор Tesla дал комментарии и упомянул о двух новых моделях компании — компактном автомобиле и автомобиле повышенной вместимости.
Avtovesti.com 01:54
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Общество

Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого

Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском вчера в 16:39
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Общество

Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала

Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс 06:51
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Экономика

В России могут ввести дополнительный сбор с продаж алкоголя и табака

Член Общественной палаты России и глава Федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предлагает взимать дополнительный сбор с прибыли от продаж алкоголя и табака, который пойдет на развитие здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 15:40
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Происшествия

При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина

Бронемашина БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции.
Коммерсантъ 05:47
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Единоборства

Емельяненко попросил Исмаилова о реванше

34-летний Исмаилов признался, что Емельяненко попросил его о проведении реванша.
Lenta.ru 08:06
Авто

Skoda обновила свои модели в России

Компания Skoda обновила оснащение своих моделей, представленных на российском рынке.
За рулем Кубань 01:54
10
Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
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Экономика

СК: бюджет РФ теряет 58 млрд рублей в год из-за налоговых преступлений

Заместитель председателя СК России генерал-полковник Елена Леоненко рассказала, сколько теряет российский бюджет из-за налоговых преступлений.
Газета.Ru вчера в 23:26
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Общество

Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход

Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания 23 июля в 08:55
159
Киберспорт

Warhammer: Vermintide 2 превысила отметку в 5 млн игроков

Игромания.ру 03:03
Общество

Куценко сообщил о задержании актеров в полицейской форме в Петербурге

Гоша Куценко в Instagram рассказал о задержании актеров во время съемок фильма в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 08:42
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Шоу-бизнес

53-летняя Яна Поплавская впервые стала бабушкой

Накануне в своем микроблоге в Instagram Яна Поплавская поделилась радостным событием. У старшего сына телеведущей Клима родился ребенок.
Вокруг ТВ 04:14
1
Происшествия

В армянской диаспоре заявили о сериях нападений на армян в Москве

Нападения азербайджанцев на армян в Москве происходят в течение последних десяти дней.
Lenta.ru вчера в 05:43
1
Шоу-бизнес

Актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт

Заслуженная артистка России Елена Кондулайнен госпитализирована в Москве с подозрением на инсульт.
Газета.Ru 05:22
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Авто

Мифы про нейтральную передачу в автомобиле

Миф 1. Самое распространенное убеждение автомобилистов заключается в том, что только при помощи нейтральной передачи можно разъединять колеса с мотором на длительное время.
Car.ru 04:36
Общество

Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение

Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru вчера в 07:36
1,3K
Кино

Режиссер «Начала» Кристофер Нолан назвал свои любимые фильмы

Комсомольская правда вчера в 21:02
1
Религия

РПЦ потребовала от лишенного сана Сергия очистить женский монастырь

Епархия РПЦ в Екатеринбурге потребовала от лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) покинуть захваченный им Среднеуральский женский монастырь.
РЕН ТВ вчера в 06:28
47
Политика

Климкин призвал сделать Крым проблемой для России

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал Киев создать из Крыма внутреннюю и внешнюю проблему для России.
Газета.Ru 02:29
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Космос

Китай запустил три спутника для развития интернета и картографии

КНР запустила на орбиту три спутника, предназначенных для развития интернета вещей, более точного картографирования и астрофизических наблюдений, сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).
Газета.Ru 01:13
Здоровье

В Волгоградской области решено продлить ограничения из-за коронавируса

В регионе усиливается масочный режим, продлевается запрет на торжественную регистрацию браков и проведение массовых мероприятий.
Evo-rus.com 01:32
113
Общество

Моря в Италии за время карантина стали чище и прозрачнее

Моря, омывающие Апеннины, стали гораздо чище и прозрачнее после длившегося более двух месяцев карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса.
ТАСС 08:46
Политика

Лукашенко допустил применение армии для наведения порядка в стране

Белорусские власти могут при необходимости применить вооруженные силы для наведения порядка в стране.
Городовой вчера в 08:37
53
Игры

GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2

В представленном трейлере геймеры увидят хорошо знакомые им локации, которые были в первой части игры.
Evo-rus.com 02:16
543
Общество

Мясников предлагает увеличить штраф за использование телефона за рулем

Врач сравнил наказание за вождение в пьяном виде со штрафом за использование телефона за рулем.
Комсомольская правда 05:13
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Происшествия

Росгвардия вторые сутки ищет пропавшего в Крыму трехлетнего ребенка

"Вторые сутки в селе Строгановка Симферопольского района более 70 военнослужащих Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками ОМОН, полицейские, специалисты МЧС и волонтеры разыскивают пропавшего несовершеннолетнего местного жителя", - говорится в сообщении.
РИА Новости 08:54
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Экономика

В Совфеде дали оценку идее о выплате пенсионерам по 15 тыс. рублей

Ранее в Общественной палате предложили единовременные выплаты пенсионерам в размере 15 тыс. рублей в качестве поддержки.
Газета.Ru 23 июля в 03:26
1,1K
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Танзания
Государство в Восточной Африке. Входит в Содружество наций. На севере граничит с Кенией и Угандой, на западе - с Руандой, Бурунди и Демократической Республикой Конго, а на юге - с Замбией, Малави и Мозамбиком. Восточной границей является Индийский океан.
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посол. Член Коллегии МИД России, кандидат исторических наук.
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