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Газета.Ru
Газета.Ru

Захарова объяснила выбор Танзании для возобновления авиасообщения

Россия частично возобновляет международное сообщение с 1 августа. В МИД России объяснили, что Танзания наряду с Турцией и Великобританией была выбрана для возобновления международных рейсов, так как является популярным среди российских туристов направлением.В источнике
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Газета.Ru

Захарова объяснила выбор Танзании для возобновления авиасообщения

Газета.Ru10:53
ТАСС

Захарова объяснила выбор Танзании для возобновления авиасообщения

ТАССвчера в 16:31
RT на русском

Захарова объяснила выбор Танзании как страны для возобновления полётов

RT на русском17:30
РЕН ТВ

Захарова объяснила выбор Танзании для возобновления полетов

РЕН ТВвчера в 16:50
News.ru

В МИД объяснили включение Танзании в список для открытия авиасообщения

News.ruвчера в 16:49
РИА Новости

Захарова объяснила выбор Танзании для восстановления авиасообщения

РИА Новости07:55
Московский Комсомолец

В МИД пояснили выбор Танзании для возобновления авиасообщения

Московский Комсомолецвчера в 16:23
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Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала

Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала
Интерфакс06:51
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Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста

Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия09:43
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