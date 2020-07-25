Захарова объяснила выбор Танзании для возобновления авиасообщения
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Россия частично возобновляет международное сообщение с 1 августа. В МИД России объяснили, что Танзания наряду с Турцией и Великобританией была выбрана для возобновления международных рейсов, так как является популярным среди российских туристов направлением.В источнике
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