Коронавирус
Газета.RuЗахарова объяснила выбор Танзании для возобновления авиасообщения
Россия частично возобновляет международное сообщение с 1 августа. В МИД России объяснили, что Танзания, наряду с Турцией и Великобританией была выбрана для возобновления международных рейсов, так как является популярным среди российских туристов направлением.
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Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Российская газета 09:54
Общество
Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала
Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс 06:51
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд из-за съемок сына с дронов
Звездная семья заявила о незаконности этих снимков и приняла решение подать иск в суд.
Evo-rus.com вчера в 12:37
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру 04:05
Армия и оружие
«Ноль анализа». Пушков осадил польского эксперта из-за слов о России
Сенатор Алексей Пушков назвал лживыми заявления Польши о возможности применения российской военной силы.
РИА Новости 11:47
Шоу-бизнес
Актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт
Заслуженная артистка России Елена Кондулайнен госпитализирована в Москве с подозрением на инсульт.
Газета.Ru 05:22
Политика
США считают, что Китай не должен отвечать на закрытие генконсульства
В ответ Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в Чэнду в течение 72 часов.
Вести.Ru вчера в 11:06
Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском 08:47
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия 09:43
Армия и оружие
В порт Одессы вошли пять кораблей НАТО
Известия 11:44
Экономика
Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет
Президент Путин дал разрешение на заморозку реальных пенсий жителей России.
ToDay News Ufa 04:17
Происшествия
В Москве задержаны более 30 иностранцев-участников массовой драки
В Москве задержаны свыше 30 иностранцев, участвовавших в массовой драке, им запретят въезд на территорию России на пять лет.
Газета.Ru 11:21
Футбол
Павел Погребняк не исключил, что завершит карьеру
Ранее стало известно, что 36-летний нападающий покинул «Урал». В настоящее время Погребняк является свободным агентом.
Bookmaker-ratings.ru 10:12
Кино
Два российских фильма вошли в программу Венецианского кинофестиваля
Фильмы Конференция и Китобой вошли в программу Giornate degli autori Венецианского кинофестиваля.
iReactor вчера в 13:11
Политика
Нерест трески остановил строительство «Северного потока-2»
Die Welt указывает, что в сентябре, когда нерест закончится, строительство «Северного потока-2», скорее всего, будет продолжено, поскольку технических препятствий для него не останется.
РБК 10:36
Происшествия
При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина
Бронемашина БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции.
Коммерсантъ 05:47
Киберспорт
Rockstar анонсировала крупнейшее в истории обновление для GTA Online
Никакой другой подробной информации разработчик не стал раскрывать. Насчет даты выхода патча также ничего не сообщается.
Evo-rus.com 11:15
Футбол
«Милан» сыграл вничью с «Аталантой» в 36-м туре чемпионата Италии
Футболисты "Милана" сыграли вничью с "Аталантой" в домашнем матче 36-го тура чемпионата Италии. Игра в Милане завершилась со счетом 1:1.
РИА Новости вчера в 18:07
Происшествия
СК возбудил новые дела из-за фото нацистов на акции «Бессмертный полк»
Газета.Ru 09:26
Шоу-бизнес
Наташа Королева надеется, что Ефремов избежит серьезного наказания
РЕН ТВ Наташа Королева прокомментировала аварию, виновником которой следствие считает актера Михаила Ефремова.
РЕН ТВ 10:39
Происшествия
«Мина» для «Конкорда». Как неприкрученный винт погубил 113 человек
Аргументы и Факты вчера в 17:03
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым.
Piter.tv 05:31
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
1. Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru вчера в 07:36
Футбол
РФС подписал соглашения о сотрудничестве с шестью регионами
Российский футбольный союз (РФС) подписал соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с Министерством спорта, а также администрациями и Федерациями футбола Пермского края, Курганской, Омской, Свердловской, Тюменской и Ульяновской областей.
Спорт день за днем 11:14
Кино
В Нижнем Новгороде завершился фестиваль «Горький fest»
КП - Нижний Новгород вчера в 09:29
Армия и оружие
Более 10 военных кораблей США отправились на учения в Средиземное море
Атомный авианосец ВМФ США USS Dwight D. Eisenhower и еще 12 американских кораблей будут задействованы в совместных учениях с ВВС Греции в Средиземном море.
Политическая Экспертиза 05:41