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Газета.RuГазета.RuЗахарова объяснила выбор Танзании для возобновления авиасообщения

Россия частично возобновляет международное сообщение с 1 августа. В МИД России объяснили, что Танзания, наряду с Турцией и Великобританией была выбрана для возобновления международных рейсов, так как является популярным среди российских туристов направлением.
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Захарова: Танзания – очень популярное место

Общественная служба новостейвчера в 16:48

Захарова объяснила выбор Танзании для восстановления авиасообщения

РИА Новости07:55

Захарова объяснила выбор Танзании для возобновления авиасообщения

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Захарова объяснила выбор Танзании для возобновления авиасообщения

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В МИД пояснили выбор Танзании для возобновления авиасообщения

Московский Комсомолецвчера в 16:23

В России объяснили выбор Танзании в качестве одной из первых открытых стран

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В МИДе прокомментировали включение Танзании в первый список стран, с которыми Россия возобновит авиасообщение

Подъёмвчера в 07:50
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Происшествия

Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии

Российская газета 09:54
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Общество

Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала

Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс 06:51
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Футбол

«Зенит» забил пенальти «Химкам» на 84-й минуте и выиграл Кубок России

Lenta.ru 11:56
Общество

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Звездная семья заявила о незаконности этих снимков и приняла решение подать иск в суд.
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Единоборства

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру 04:05
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Армия и оружие

«Ноль анализа». Пушков осадил польского эксперта из-за слов о России

Сенатор Алексей Пушков назвал лживыми заявления Польши о возможности применения российской военной силы.
РИА Новости 11:47
Шоу-бизнес

Актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт

Заслуженная артистка России Елена Кондулайнен госпитализирована в Москве с подозрением на инсульт.
Газета.Ru 05:22
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Политика

США считают, что Китай не должен отвечать на закрытие генконсульства

В ответ Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в Чэнду в течение 72 часов.
Вести.Ru вчера в 11:06
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Происшествия

Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье

Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском 08:47
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Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
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Общество

Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста

Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия 09:43
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Армия и оружие

В порт Одессы вошли пять кораблей НАТО

Известия 11:44
Экономика

Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет

Президент Путин дал разрешение на заморозку реальных пенсий жителей России.
ToDay News Ufa 04:17
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Происшествия

В Москве задержаны более 30 иностранцев-участников массовой драки

В Москве задержаны свыше 30 иностранцев, участвовавших в массовой драке, им запретят въезд на территорию России на пять лет.
Газета.Ru 11:21
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Футбол

Павел Погребняк не исключил, что завершит карьеру

Ранее стало известно, что 36-летний нападающий покинул «Урал». В настоящее время Погребняк является свободным агентом.
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Кино

Два российских фильма вошли в программу Венецианского кинофестиваля

Фильмы Конференция и Китобой вошли в программу Giornate degli autori Венецианского кинофестиваля.
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Политика

Нерест трески остановил строительство «Северного потока-2»

Die Welt указывает, что в сентябре, когда нерест закончится, строительство «Северного потока-2», скорее всего, будет продолжено, поскольку технических препятствий для него не останется.
РБК 10:36
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Происшествия

При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина

Бронемашина БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции.
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Rockstar анонсировала крупнейшее в истории обновление для GTA Online

Никакой другой подробной информации разработчик не стал раскрывать. Насчет даты выхода патча также ничего не сообщается.
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Общество

Крым и Кубань с начала года посетило более 4 млн туристов

Известия 09:57
Футбол

«Милан» сыграл вничью с «Аталантой» в 36-м туре чемпионата Италии

Футболисты "Милана" сыграли вничью с "Аталантой" в домашнем матче 36-го тура чемпионата Италии. Игра в Милане завершилась со счетом 1:1.
РИА Новости вчера в 18:07
Происшествия

СК возбудил новые дела из-за фото нацистов на акции «Бессмертный полк»

Газета.Ru 09:26
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Шоу-бизнес

Наташа Королева надеется, что Ефремов избежит серьезного наказания

РЕН ТВ Наташа Королева прокомментировала аварию, виновником которой следствие считает актера Михаила Ефремова.
РЕН ТВ 10:39
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Происшествия

«Мина» для «Конкорда». Как неприкрученный винт погубил 113 человек

Аргументы и Факты вчера в 17:03
Политика

Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым.
Piter.tv 05:31
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Общество

Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение

1. Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru вчера в 07:36
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В США создали прибор мгновенного выявления коронавируса у человека

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Футбол

РФС подписал соглашения о сотрудничестве с шестью регионами

Российский футбольный союз (РФС) подписал соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с Министерством спорта, а также администрациями и Федерациями футбола Пермского края, Курганской, Омской, Свердловской, Тюменской и Ульяновской областей.
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В Нижнем Новгороде завершился фестиваль «Горький fest»

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Армия и оружие

Более 10 военных кораблей США отправились на учения в Средиземное море

Атомный авианосец ВМФ США USS Dwight D. Eisenhower и еще 12 американских кораблей будут задействованы в совместных учениях с ВВС Греции в Средиземном море.
Политическая Экспертиза 05:41
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посол. Член Коллегии МИД России, кандидат исторических наук.
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