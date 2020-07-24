Россия частично возобновляет международное сообщение с 1 августа. В МИД России объяснили, что Танзания, наряду с Турцией и Великобританией была выбрана для возобновления международных рейсов, так как является популярным среди российских туристов направлением.

Единоборства Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru. 18

Происшествия Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу. 241

Общество Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. 425

Общество Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста. 48

Происшествия В Москве задержаны более 30 иностранцев-участников массовой драки В Москве задержаны свыше 30 иностранцев, участвовавших в массовой драке, им запретят въезд на территорию России на пять лет. 3

Футбол Павел Погребняк не исключил, что завершит карьеру Ранее стало известно, что 36-летний нападающий покинул «Урал». В настоящее время Погребняк является свободным агентом.

Политика Нерест трески остановил строительство «Северного потока-2» Die Welt указывает, что в сентябре, когда нерест закончится, строительство «Северного потока-2», скорее всего, будет продолжено, поскольку технических препятствий для него не останется. 436

Киберспорт Rockstar анонсировала крупнейшее в истории обновление для GTA Online Никакой другой подробной информации разработчик не стал раскрывать. Насчет даты выхода патча также ничего не сообщается.

Футбол «Милан» сыграл вничью с «Аталантой» в 36-м туре чемпионата Италии Футболисты "Милана" сыграли вничью с "Аталантой" в домашнем матче 36-го тура чемпионата Италии. Игра в Милане завершилась со счетом 1:1.

Политика Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым. 1,8K