Коронавирус
Народные новостиЗахарова назвала Танзанию популярным направлением у туристов РФ
Захарова уточнила, что вывозные рейсы из материковой Танзании и с Занзибара происходят до сих пор, пишет ТАСС. Официальный представитель МИД РФ поделилась, что российских туристов было очень много, и Россия вывозила их порционно.
Читать в источнике
Оценить141
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 13:34, Ашберн
Политика
Климкин призвал сделать Крым проблемой для России
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал Киев создать из Крыма внутреннюю и внешнюю проблему для России.
Газета.Ru 02:29
Общество
Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала
Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс 06:51
Общество
В Португалии разработали деактивирующую коронавирус маску
Португальские учёные сообщили о разработке маски, которая способна деактивировать коронавирус.
RT на русском 13:31
Футбол
«Зенит» победил «Химки» и выиграл Кубок России по футболу
Коммерсантъ Санкт-Петербург 12:01
Политика
Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео
Известия вчера в 03:18
Происшествия
В Курской области при крушении погиб пилот легкомоторного самолета
Легкомоторный самолет потерпел крушение в Курской области, погиб пилот.
ТАСС 12:23
Общество
Костромской школьник набрал 400 баллов на ЕГЭ
Выпускник школы №30 из Костромы набрал 400 баллов из 400 возможных на ЕГЭ по четырем предметам, сообщает региональный департамент образования и науки.
Российская газета 12:38
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
Религия
Схимонах Сергий не планирует покидать Среднеуральский монастырь
Схимонах Сергий (Романов), лишенный сана схиигумена, не собирается уходить из Среднеуральского женского монастыря, сообщил его соратник Всеволод Могучев.
Интерфакс вчера в 07:14
Происшествия
МВД пообещало пресекать беспорядки
Вести.Ru 13:02
Религия
Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском 10:11
Экономика
Экономист предрек россиянам осенью крах хуже 1999 года
Бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко предупредил о возможном тяжелом кризисе, который ждет россиян осенью этого года.
Московский Комсомолец 04:15
Игры
Состоялся глобальный запуск MMORPG V4
К запуску V4 разработчики подготовили ряд глобальных ивентов с различными наградами, а игроки, прошедшие предварительную регистрацию, могут претендовать на уникальные бонусы.
Srnsk 23 июля в 11:24
Происшествия
В Москве задержаны более 30 иностранцев-участников массовой драки
В Москве задержаны свыше 30 иностранцев, участвовавших в массовой драке, им запретят въезд на территорию России на пять лет.
Газета.Ru 11:21
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
РИА Новости 10:49
Общество
Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью
Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
BFM.ru 02:09
Происшествия
В Керченском проливе на патриотической акции утонула бронемашина
Во время патриотической акции, посвященной Керченско-Эльтигенской десантной операции 1943 года, в Керченском проливе затонула бронемашина.
BFM.ru 09:29
Происшествия
Муляж гранаты нашли на станции метро «Новокузнецкая»
В сумке, как рассказал РИА Новости источник в экстренных службах, находился муляж гранаты Ф-1.
Вести.Ru вчера в 08:27
Армия и оружие
Двое сирийских военных пострадали в результате атаки Израиля
В Минобороны САР заявили о двух пострадавших в результате атаки вертолётов ВВС Израиля по сирийским позициям в провинции Кунейтра на Голанских высотах.
RT на русском вчера в 19:05
Энергетика
В России предложили способы остановить рост цен на бензин
Российский топливный союз пожаловался Федеральной антимонопольной службе (ФАС) на рост оптовых цен на бензин и предложил способы остановить удорожание топлива.
Lenta.ru 23 июля в 13:43
Футбол
Талалаев покинул пост главного тренера ФК «Крылья Советов»
Российский специалист Андрей Талалаев принял решение об уходе с поста главного тренера футбольного клуба "Крылья Советов".
ТАСС Спорт 13:03
Шоу-бизнес
Дмитрия Шепелева суд обязал выплатить 7 млн рублей семье Фриске
Дмитрий Шепелев обязан выплатить 7 миллионов рублей родителям покойной Жанны Фриске.
Вестник 23 июля в 12:20
Происшествия
Уральский представитель Transparency International задержана в Казани
Руководитель регионального антикоррупционного центра в Екатеринбурге Transparency International Екатерина Петрова задержана в Казани, сообщила организация в своем фейсбуке.
Интерфакс 12:49
Политика
Нерест трески остановил строительство «Северного потока-2»
Die Welt указывает, что в сентябре, когда нерест закончится, строительство «Северного потока-2», скорее всего, будет продолжено, поскольку технических препятствий для него не останется.
РБК 10:36
Авто
Компания Great Wall показала новый рамный внедорожник Wey Tank 300
На мероприятии компания Great Wall показала новый рамный внедорожник Wey Tank 300, который планируют продавать не только в Китае, но и за его пределами.
Tvoe-avto.com 05:18
Экономика
В России предложили ввести пенсионный вычет с лимитом 400 тыс. рублей
На сегодняшний день вычет предоставляется до 120 тыс. руб. в год. В него включены образовательный и медицинский компоненты.
Evo-rus.com 11:08
Общество
Умер один из основателей группы Fleetwood Mac Питер Грин
Один из основателей группы Fleetwood Mac Питер Грин умер на 74-м году жизни.
Известия 12:44
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56