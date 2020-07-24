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Народные новостиНародные новостиЗахарова назвала Танзанию популярным направлением у туристов РФ

Захарова уточнила, что вывозные рейсы из материковой Танзании и с Занзибара происходят до сих пор, пишет ТАСС. Официальный представитель МИД РФ поделилась, что российских туристов было очень много, и Россия вывозила их порционно.
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Захарова объяснила выбор Танзании для возобновления авиасообщения

Газета.Ru10:53

Захарова объяснила выбор Танзании для восстановления авиасообщения

РИА Новости07:55

Захарова объяснила выбор Танзании для возобновления авиасообщения

ТАССвчера в 16:31

Захарова объяснила выбор Танзании для возобновления полетов

РЕН ТВвчера в 16:50

В МИД объяснили включение Танзании в список для открытия авиасообщения

News.ruвчера в 16:49

Захарова объяснила выбор Танзании как страны для возобновления полётов

RT на русскомвчера в 17:30

В МИД пояснили выбор Танзании для возобновления авиасообщения

Московский Комсомолецвчера в 16:23
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Политика

Климкин призвал сделать Крым проблемой для России

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал Киев создать из Крыма внутреннюю и внешнюю проблему для России.
Газета.Ru 02:29
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Общество

Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала

Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс 06:51
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Общество

В Португалии разработали деактивирующую коронавирус маску

Португальские учёные сообщили о разработке маски, которая способна деактивировать коронавирус.
RT на русском 13:31
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Футбол

«Зенит» победил «Химки» и выиграл Кубок России по футболу

Коммерсантъ Санкт-Петербург 12:01
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Политика

Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео

Известия вчера в 03:18
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Происшествия

В Курской области при крушении погиб пилот легкомоторного самолета

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Курской области, погиб пилот.
ТАСС 12:23
Общество

Костромской школьник набрал 400 баллов на ЕГЭ

Выпускник школы №30 из Костромы набрал 400 баллов из 400 возможных на ЕГЭ по четырем предметам, сообщает региональный департамент образования и науки.
Российская газета 12:38
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Единоборства

Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107

Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
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Религия

Схимонах Сергий не планирует покидать Среднеуральский монастырь

Схимонах Сергий (Романов), лишенный сана схиигумена, не собирается уходить из Среднеуральского женского монастыря, сообщил его соратник Всеволод Могучев.
Интерфакс вчера в 07:14
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Происшествия

МВД пообещало пресекать беспорядки

Вести.Ru 13:02
Религия

Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском 10:11
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Экономика

Экономист предрек россиянам осенью крах хуже 1999 года

Бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко предупредил о возможном тяжелом кризисе, который ждет россиян осенью этого года.
Московский Комсомолец 04:15
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Игры

Состоялся глобальный запуск MMORPG V4

К запуску V4 разработчики подготовили ряд глобальных ивентов с различными наградами, а игроки, прошедшие предварительную регистрацию, могут претендовать на уникальные бонусы.
Srnsk 23 июля в 11:24
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Происшествия

В Москве задержаны более 30 иностранцев-участников массовой драки

В Москве задержаны свыше 30 иностранцев, участвовавших в массовой драке, им запретят въезд на территорию России на пять лет.
Газета.Ru 11:21
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Происшествия

Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии

РИА Новости 10:49
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Общество

Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью

Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
BFM.ru 02:09
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Происшествия

В Керченском проливе на патриотической акции утонула бронемашина

Во время патриотической акции, посвященной Керченско-Эльтигенской десантной операции 1943 года, в Керченском проливе затонула бронемашина.
BFM.ru 09:29
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Происшествия

Муляж гранаты нашли на станции метро «Новокузнецкая»

В сумке, как рассказал РИА Новости источник в экстренных службах, находился муляж гранаты Ф-1.
Вести.Ru вчера в 08:27
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Общество

Куценко сообщил о задержании актеров в полицейской форме в Петербурге

Взгляд.ру 09:30
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Армия и оружие

Двое сирийских военных пострадали в результате атаки Израиля

В Минобороны САР заявили о двух пострадавших в результате атаки вертолётов ВВС Израиля по сирийским позициям в провинции Кунейтра на Голанских высотах.
RT на русском вчера в 19:05
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Энергетика

В России предложили способы остановить рост цен на бензин

Российский топливный союз пожаловался Федеральной антимонопольной службе (ФАС) на рост оптовых цен на бензин и предложил способы остановить удорожание топлива.
Lenta.ru 23 июля в 13:43
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Футбол

Талалаев покинул пост главного тренера ФК «Крылья Советов»

Российский специалист Андрей Талалаев принял решение об уходе с поста главного тренера футбольного клуба "Крылья Советов".
ТАСС Спорт 13:03
Шоу-бизнес

Дмитрия Шепелева суд обязал выплатить 7 млн рублей семье Фриске

Дмитрий Шепелев обязан выплатить 7 миллионов рублей родителям покойной Жанны Фриске.
Вестник 23 июля в 12:20
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Происшествия

Уральский представитель Transparency International задержана в Казани

Руководитель регионального антикоррупционного центра в Екатеринбурге Transparency International Екатерина Петрова задержана в Казани, сообщила организация в своем фейсбуке.
Интерфакс 12:49
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Политика

Нерест трески остановил строительство «Северного потока-2»

Die Welt указывает, что в сентябре, когда нерест закончится, строительство «Северного потока-2», скорее всего, будет продолжено, поскольку технических препятствий для него не останется.
РБК 10:36
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Компания Great Wall показала новый рамный внедорожник Wey Tank 300

На мероприятии компания Great Wall показала новый рамный внедорожник Wey Tank 300, который планируют продавать не только в Китае, но и за его пределами.
Tvoe-avto.com 05:18
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Экономика

В России предложили ввести пенсионный вычет с лимитом 400 тыс. рублей

На сегодняшний день вычет предоставляется до 120 тыс. руб. в год. В него включены образовательный и медицинский компоненты.
Evo-rus.com 11:08
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Общество

Умер один из основателей группы Fleetwood Mac Питер Грин

Один из основателей группы Fleetwood Mac Питер Грин умер на 74-м году жизни.
Известия 12:44
Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
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Наука

В США создали прибор мгновенного выявления коронавируса у человека

REGNUM 11:47
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посол. Член Коллегии МИД России, кандидат исторических наук.
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