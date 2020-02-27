Представитель МИД РФ Мария Захарова завила, что Россия не уверена в целесообразности подключения Франции и Германии к переговорам по ситуации в сирийском Идлибе, пишет RT.

Захарова оценила идею о подключении Франции и ФРГ к переговорам по САР

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