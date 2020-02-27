Политика
Мой БрянскЗахарова оценила идею о подключении Франции и ФРГ к переговорам по САР
Представитель МИД РФ Мария Захарова завила, что Россия не уверена в целесообразности подключения Франции и Германии к переговорам по ситуации в сирийском Идлибе, пишет RT.
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Захарова прокомменитровала идею подключить Францию и Германию к переговорам по Сирии
Московский Комсомолец10:55
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Сирийские правительственные войска не остались в долгу и на частичную потерю контроля в районе н. п. Саракиб ответили взятием оплота боевиков на юге Идлиба.
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ФНС больше не ограничивает операции по счету ООО «Гугл» в Ситибанке, следует из данных «Банкинформа».
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Самолётам ВКС предписано сопровождать приблизившиеся к границам неопознанные воздушные суда и подавать им радиокоманды и визуальные сигналы, принуждая покинуть воздушное пространство РФ или осуществить посадку.
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Фильм об убийстве Листьева покажут в кинотеатрах 1 марта
Лента представляет собой расследование убийства журналиста, который был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице.