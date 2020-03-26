Коронавирус
ИзвестияЗахарова оценила отношение жителей Италии к военным из России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление полковника Минобороны России о том, что жители Италии приветствуют российских военных, которые прибыли в республику для помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook 26 марта.
Читать в источнике
Оценить206
с чего всё началось
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Facebook рассказала, что итальянцы тепло приветствуют российских военных и медиков, прибывших для помощи в борьбе с коронавирусом.Газета.Ru05:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 06:26, Ашберн
Экономика
В Кремле уточнили, что налоги на вклады являются временными мерами
Президент РФ Владимир Путин не указал, что введение новых налогов на проценты по вкладам и на выводимые за рубеж средства является временной мерой на период вызванного коронавирусом кризиса, он не обозначил конкретных сроков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Происшествия
В Москве в медклинике произошел взрыв
Спорт
«Рубин» изменил логотип на время карантина из-за коронавируса
Казанский «Рубин» изменил логотип на время карантина.
Общество
В Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины
В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса
Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
Политика
Российскую помощь Италии для борьбы с коронавирусом назвали бесполезной
Большую часть российских поставок в Италию, которые должны послужить для помощи в борьбе с коронавирусом, назвали бесполезной.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 марта по 3 апреля нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
Общество
Число зараженных коронавирусом в России достигло 840
Mossovetinfo.ru – Число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в России выросло с 658 до 840 человек.
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло до 840
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось с 658 до 840 за сутки.
Экономика
Аналитики предсказали рост спроса россиян на зарубежную недвижимость
Увеличение налоговой нагрузки для состоятельных россиян, предложенное накануне президентом Владимиром Путиным, приведет к тому, что инвесторы станут активнее покупать зарубежную недвижимость.
Общество
Выдачу наличных в банкоматах ограничат
Рекомендовано проводить дизинфекцию банкоматов и купюроприемников, а главное – постараться использовать безналичную форму оплаты.
Единоборства
Александр Емельяненко обратился к Шлеменко по поводу боя
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко обратился к бывшему чемпиону Bellator в среднем весе соотечественнику Александру Шлеменко по поводу поединка между ними.
Политика
Песков: визит Путина в медцентр в Коммунарке не был инсценировкой
Поездка президента России Владимира Путина в расположенный в Коммунарке медицинский центр для пациентов с подозрением на коронавирус не была инсценировкой.
Общество
Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет
Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
Общество
Собчак рассказала о состоянии Людмилы Нарусовой
Через час Собчак опубликовала пост, в котором заявила, что тест не выявил коронавирус в организме Нарусовой.
Здоровье
В США призвали подготовиться к новому циклу коронавируса
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Политика
Мишустин: правительство примет решения в рамках поручений Путина
Москва, 26 марта 2020, 11:46 — REGNUM Необходимые решения по поручениям президента РФ Владимира Путина будут приняты 26 марта.
Шоу-бизнес
Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным
Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
Политика
Песков: саммит G20 будет закрыт для прессы
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что саммит Большой двадцатки будет закрыт для представителей прессы.
Технологии
Специалисты оценили ремонтопригодность нового MacBook Air 2020
Специалисты портала iFixit оценили возможность проведения ремонта нового MacBook Air 2020.
Общество
Второй тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат
Второй тест канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель, как и первый, дал отрицательный результат.
Экономика
Строители выдвинули ультиматум свердловским властям
В свердловском минстрое предложения строителей пока не изучили.
Происшествия
Сигнал радиобуя при поисках разбившегося Су-27 не подтвердился
Поиски пилота разбившегося накануне в Черном море истребителя Су-27 продолжаются, информация о сигнале радиомаяка аварийно-спасательного буя самолета в новом районе не подтвердилась.
Общество
ГИБДД минимизирует общение сотрудников с гражданами из-за коронавируса
Региональные подразделения ГИБДД предпримут дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса, сообщает МВД.
Автоспорт
Тост рассказал, почему Квят не участвует в виртуальных гонках
Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост рассказал, почему пилоты команды Пьер Гасли и Даниил Квят отказались участвовать в виртуальных гонках, которые проводятся в ожидании старта чемпионата мира Формулы-1, отложенного из-за пандемии коронавируса.
Политика
России предрекли новый статус в мире после пандемии коронавируса
Хорватское издание Advance предположило, что захлестнувшая мир пандемия коронавируса изменит статус некоторых стран.
Культура
На 38-м году жизни умер актер Сергей Смирнов
Наука
Создана новая белковая система искусственного фотосинтеза
Шоу-бизнес
Эмили Ратаковски поделилась архивной фотографией в нижнем белье
Американская супермодель Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками архивной фотографией в нижнем белье.