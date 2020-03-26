Коронавирус

ИзвестияИзвестияЗахарова оценила отношение жителей Италии к военным из России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление полковника Минобороны России о том, что жители Италии приветствуют российских военных, которые прибыли в республику для помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook 26 марта.
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с чего всё началось
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Facebook
 рассказала, что итальянцы тепло приветствуют российских военных и медиков, прибывших для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru05:33

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Захарова оценила отношение жителей Италии к военным из России

Известия05:04

«Это не кино»: Итальянцы поняли истинный смысл «российской угрозы» - Захарова

Царьград02:12

Захарова прокомментировала отношение к российским военным в Италии

ТК Звезда02:51

В МИД РФ рассказали об отношении к российским военным в Италии

REGNUM03:08

Захарова оценила отношение к российским военным в Италии

РЕН ТВ02:07

Захарова рассказала об отношении итальянцев к российским военным

Московский Комсомолец02:04

Захарова прокомментировала отношение к российским военным в Италии

ТАСС01:41
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 06:26, Ашберн
Экономика

В Кремле уточнили, что налоги на вклады являются временными мерами

Президент РФ Владимир Путин не указал, что введение новых налогов на проценты по вкладам и на выводимые за рубеж средства является временной мерой на период вызванного коронавирусом кризиса, он не обозначил конкретных сроков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:08
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«Рубин» изменил логотип на время карантина из-за коронавируса

Казанский «Рубин» изменил логотип на время карантина.
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Общество

В Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины

В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.
RT на русском 06:01
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса

Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
РИА Новости 05:03
Политика

Российскую помощь Италии для борьбы с коронавирусом назвали бесполезной

Большую часть российских поставок в Италию, которые должны послужить для помощи в борьбе с коронавирусом, назвали бесполезной.
Lenta.ru 03:56
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 марта по 3 апреля нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
ТАСС вчера в 12:57
Общество

Число зараженных коронавирусом в России достигло 840

Mossovetinfo.ru – Число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в России выросло с 658 до 840 человек.
Моссовет 04:06
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета вчера в 15:11
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло до 840

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось с 658 до 840 за сутки.
ФАН 04:26
Экономика

Аналитики предсказали рост спроса россиян на зарубежную недвижимость

Увеличение налоговой нагрузки для состоятельных россиян, предложенное накануне президентом Владимиром Путиным, приведет к тому, что инвесторы станут активнее покупать зарубежную недвижимость.
РБК 05:18
Общество

Выдачу наличных в банкоматах ограничат

Рекомендовано проводить дизинфекцию банкоматов и купюроприемников, а главное – постараться использовать безналичную форму оплаты.
Утро.ru 24 марта в 04:13
Единоборства

Александр Емельяненко обратился к Шлеменко по поводу боя

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко обратился к бывшему чемпиону Bellator в среднем весе соотечественнику Александру Шлеменко по поводу поединка между ними.
RT на русском 03:02
Политика

Песков: визит Путина в медцентр в Коммунарке не был инсценировкой

Поездка президента России Владимира Путина в расположенный в Коммунарке медицинский центр для пациентов с подозрением на коронавирус не была инсценировкой.
ТАСС 06:10
Общество

Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет

Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
РИА Новости вчера в 09:31
Общество

Собчак рассказала о состоянии Людмилы Нарусовой

Через час Собчак опубликовала пост, в котором заявила, что тест не выявил коронавирус в организме Нарусовой.
РБК 05:41
Здоровье

В США призвали подготовиться к новому циклу коронавируса

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
РЕН ТВ вчера в 20:28
Политика

Мишустин: правительство примет решения в рамках поручений Путина

Москва, 26 марта 2020, 11:46 — REGNUM Необходимые решения по поручениям президента РФ Владимира Путина будут приняты 26 марта.
REGNUM 04:46
Шоу-бизнес

Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
News.ru 24 марта в 11:12
Политика

Песков: саммит G20 будет закрыт для прессы

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что саммит Большой двадцатки будет закрыт для представителей прессы.
Политическая Экспертиза 06:05
Технологии

Специалисты оценили ремонтопригодность нового MacBook Air 2020

Специалисты портала iFixit оценили возможность проведения ремонта нового MacBook Air 2020.
Актуальные Новости 05:33
Общество

Второй тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат

Второй тест канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель, как и первый, дал отрицательный результат.
RT на русском вчера в 12:09
Экономика

Строители выдвинули ультиматум свердловским властям

В свердловском минстрое предложения строителей пока не изучили.
Уралинформбюро 05:52
Происшествия

Сигнал радиобуя при поисках разбившегося Су-27 не подтвердился

Поиски пилота разбившегося накануне в Черном море истребителя Су-27 продолжаются, информация о сигнале радиомаяка аварийно-спасательного буя самолета в новом районе не подтвердилась.
Известия 05:40
Общество

ГИБДД минимизирует общение сотрудников с гражданами из-за коронавируса

Региональные подразделения ГИБДД предпримут дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса, сообщает МВД.
Ведомости 05:48
Автоспорт

Тост рассказал, почему Квят не участвует в виртуальных гонках

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост рассказал, почему пилоты команды Пьер Гасли и Даниил Квят отказались участвовать в виртуальных гонках, которые проводятся в ожидании старта чемпионата мира Формулы-1, отложенного из-за пандемии коронавируса.
Чемпионат 05:37
Политика

России предрекли новый статус в мире после пандемии коронавируса

Хорватское издание Advance предположило, что захлестнувшая мир пандемия коронавируса изменит статус некоторых стран.
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Культура

На 38-м году жизни умер актер Сергей Смирнов

МИР 24 вчера в 18:17
Наука

Создана новая белковая система искусственного фотосинтеза

Индикатор вчера в 14:46
Шоу-бизнес

Эмили Ратаковски поделилась архивной фотографией в нижнем белье

Американская супермодель Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками архивной фотографией в нижнем белье.
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Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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