с чего всё началось

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление полковника Минобороны России о том, что жители Италии приветствуют российских военных, которые прибыли в республику для помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook 26 марта.

Захарова оценила отношение жителей Италии к военным из России

Экономика В Кремле уточнили, что налоги на вклады являются временными мерами Президент РФ Владимир Путин не указал, что введение новых налогов на проценты по вкладам и на выводимые за рубеж средства является временной мерой на период вызванного коронавирусом кризиса, он не обозначил конкретных сроков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Общество В Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.

Общество Льва Лещенко перевели в реанимацию Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.

Экономика Аналитики предсказали рост спроса россиян на зарубежную недвижимость Увеличение налоговой нагрузки для состоятельных россиян, предложенное накануне президентом Владимиром Путиным, приведет к тому, что инвесторы станут активнее покупать зарубежную недвижимость.

Общество Выдачу наличных в банкоматах ограничат Рекомендовано проводить дизинфекцию банкоматов и купюроприемников, а главное – постараться использовать безналичную форму оплаты.

Единоборства Александр Емельяненко обратился к Шлеменко по поводу боя Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко обратился к бывшему чемпиону Bellator в среднем весе соотечественнику Александру Шлеменко по поводу поединка между ними.

Общество Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.

Общество Собчак рассказала о состоянии Людмилы Нарусовой Через час Собчак опубликовала пост, в котором заявила, что тест не выявил коронавирус в организме Нарусовой.

Происшествия Сигнал радиобуя при поисках разбившегося Су-27 не подтвердился Поиски пилота разбившегося накануне в Черном море истребителя Су-27 продолжаются, информация о сигнале радиомаяка аварийно-спасательного буя самолета в новом районе не подтвердилась.