с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский, предложивший изменить порядок выполнения пунктов Минских соглашений, не понимает, что это невозможно. Такое мнение высказала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Общество На севере Италии ввели ограничения из-за коронавируса Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на воскресенье подписал декрет, который вводит ограничения на въезд и на выезд, а также на передвижение по территории Ломбардии и 14 провинций на фоне распространения коронавируса, об этом сообщается на сайте правительства страны.

Кино Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол Американский актер и культурист Дэвид Пол, известный по фильму «Няньки», скончался, не дожив два дня до своего 63-летия.

Здоровье Число жертв коронавируса в Китае достигло 3097 Число жертв нового коронавируса в Китае за последние сутки составило 27 человек, число заразившихся увеличилось на 44, выздоровели еще 1,6 тыс. человек.

Финансы Ливан объявил дефолт по евробондам Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что правительство приостановит выплату займов в размере $1,2 млрд, ознаменовав первый в истории страны, пострадавшей от кризиса, суверенный долг.

Фигурное катание Фигуристка Валиева выиграла юниорский чемпионат мира Российская фигуристка Камила Валиева завоевала золотую медаль чемпионата мира среди юниоров, который в эти дни проходит в Таллине.