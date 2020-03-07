Политика
News.ruЗахарова оценила планы Зеленского по изменению Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский, предложивший изменить порядок выполнения пунктов Минских соглашений, не понимает, что это невозможно. Такое мнение высказала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
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с чего всё началось
Захарова на своей странице в Facebookотреагировала на эти заявления, вспомнив известную надпись-предостережение на окнах общественного транспорта возле запасного выхода: "В случае аварии вырвать шнур, выдавить стекло".Вести.Ru05:25
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Общество
Россияне начали запасаться едой в страхе перед эпидемией коронавируса
В феврале в России резко вырос спрос на продукты с длительными сроками хранения, мыло, бытовую химию и предметы личной гигиены.
Происшествия
В Санкт-Петербурге ищут убийцу подростка
Происшествия
Из-под завалов рухнувшего в Китае отеля вытащили 50 человек
Спасателям удалось вытащить 50 человек из-под завалов отеля, рухнувшего в китайской провинции Фуцзянь, однако двое из них были уже мертвы, сообщает издание "Синьцзинбао".
Происшествия
На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов
Политика
Трамп прокомментировал выход Элизабет Уоррен из предвыборной гонки
Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен вышла из президентской гонки слишком поздно, заявил президент США Дональд Трамп.
Политика
Эрдоган рассказал, когда Турция введёт в эксплуатацию С-400
Армия и оружие
Модернизированные сирийские МиГ-29 бросили в бой против турецких F-16
Стоит отметить, что МиГ-29СМ, используемые сирийскими правительственными войсками, в том числе ракетами последнего поколения Р-77 с активными головками самонаведения.
Энергетика
Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК
В апреле Саудовская Аравия увеличит добычу нефти до 10 миллионов баррелей в сутки.
Общество
На севере Италии ввели ограничения из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на воскресенье подписал декрет, который вводит ограничения на въезд и на выезд, а также на передвижение по территории Ломбардии и 14 провинций на фоне распространения коронавируса, об этом сообщается на сайте правительства страны.
Кино
Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
Американский актер и культурист Дэвид Пол, известный по фильму «Няньки», скончался, не дожив два дня до своего 63-летия.
Здоровье
Пациентов экстренно вывезли из хирургии 1 ГКБ в Иванове
Сегодня днём в хирургическом корпусе 1 ГКБ на улице Парижской Коммуны в Иванове экстренно начали ремонт кровли.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае достигло 3097
Число жертв нового коронавируса в Китае за последние сутки составило 27 человек, число заразившихся увеличилось на 44, выздоровели еще 1,6 тыс. человек.
Финансы
Ливан объявил дефолт по евробондам
Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что правительство приостановит выплату займов в размере $1,2 млрд, ознаменовав первый в истории страны, пострадавшей от кризиса, суверенный долг.
Происшествия
В Черкесске произошла драка между фанатами и судьями на турнире по ММА
Драка произошла между болельщиками и судьями на турнире ACA Young Eagles 12 по ММА (смешанные единоборства) в Черкесске.
Армия и оружие
В МИД РФ оценили предстоящие учения НАТО у российских границ
Масштабные военные учения НАТО Defender Europe — 2020, которые пройдут в Восточной Европе у западных границ России, не смогут повлиять на внешнеполитический курс Москвы.
Футбол
Соболев станцевал перед игроками «Спартака» в день рождения. Его прогнали через «тоннель»
В честь дня рождения спартаковцы организовали форварду традиционный праздничный «тоннель». Соболев также станцевал перед одноклубниками.
Финансы
Зюганов – о мировой экономике: «Сейчас полетит всё к черту»
«Курс доллара будет расти, нефть продолжает дешеветь, было 70 долларов, сейчас 50 и ниже», — заявил Зюганов.
Армия и оружие
В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»
Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
Общество
Стало известно о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей
В Омской области 70-летняя россиянка получает страховую пенсию в размере 52 533 рубля.
Политика
Найден документ: в Европе предлагали нарушить законы РФ ради дела MH17
Международные следователи, расследующие крушение малайзийского Boeing над Донбассом, были готовы нарушить суверенитет России при поиске свидетелей.
Общество
На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»
За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Политика
Кадыров ответил на сообщения о проверке Госдепом его счетов
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения о том, что американские власти заинтересовались его "бизнесом и банковскими счетами".
Общество
Курское УМВД вступилось за победительницу конкурса «Краса полиции»
В УМВД РФ по Курской области решили развеять домыслы и пояснить, на чем основан выбор.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов откинул ногой пояс Тони Фергюсона
Армия и оружие
Британские истребители сопроводили российские Ту-142 над Балтикой
Британские военные с близкого расстояния наблюдали за полетом российских противолодочных самолетов Ту-142.
Фигурное катание
Фигуристка Валиева выиграла юниорский чемпионат мира
Российская фигуристка Камила Валиева завоевала золотую медаль чемпионата мира среди юниоров, который в эти дни проходит в Таллине.
Здоровье
В Нижнем Новгороде подтвердили первый случай заболевания коронавирусом
Представители правительства Нижегородской области сообщили о том, что в городе был подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом.
Здоровье
Вегетарианцев в России может ждать опасная болезнь
Весной с проблемой авитаминоза в России могут столкнуться только вегетарианцы и традиционалисты.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.