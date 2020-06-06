Мы, безусловно, благодарны американской стороне. Мы фиксируем уже второй жест доброй воли между нашими странами. Это были взаимные поставки аппаратов ИВЛ… Можно, оказывается, работать на благо, можно проявлять такое сотрудничество.

Россия благодарна США за предложение помощи в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске, сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова оценила предложение США помочь после ЧП в Норильске

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Происшествия Разлив топлива в Норильске помогут ликвидировать арктические спасатели Норильск, Красноярский край, 7 июня 2020, 08:34 — REGNUM В Норильск из Дудинки для содействия в устранении чрезвычайной ситуации (ЧС), связанной с разливом 20 000 тонн дизельного топлива на ТЭЦ-3, выехали специалисты арктического поисково-спасательного отряда МЧС РФ.

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