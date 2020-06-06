Политика
РИА НовостиЗахарова оценила предложение США помочь после ЧП в Норильске
Россия благодарна США за предложение помощи в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске, сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.
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Мы, безусловно, благодарны американской стороне. Мы фиксируем уже второй жест доброй воли между нашими странами. Это были взаимные поставки аппаратов ИВЛ… Можно, оказывается, работать на благо, можно проявлять такое сотрудничество.
— Мария Захарова, российский дипломатПРАЙМ вчера в 15:10
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МИД РФ поблагодарил США за предложение помощи в ликвидации последствий ЧП в Норильске
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