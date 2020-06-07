Политика

Piter.tvPiter.tvЗахарова оценила предложение США помочь после ЧП в Норильске

Ранее госсекретарь США Майк Помпео выразил сожаление, что произошел разлив. Он отметил, что Америка готова помочь России устранить разлив дизельного топлива на Надеждинском заводе в Норильске.
Читать в источнике
Комментировать1,2K

Подробнее о событии

Захарова похвалила США за намерение помочь в ликвидации ЧП в Норильске

Газета.Ru04:14

Что случилось этой ночью: воскресенье, 7 июня

Интерфакс01:35

Захарова ответила на предложение Помпео помочь в ликвидации последствий ЧП в Норильске

ТАССвчера в 15:02

Захарова оценила предложение США помочь после ЧП в Норильске

РИА Новостивчера в 16:00

Захарова поблагодарила Помпео за предложение помощи после ЧП в Норильске

РБКвчера в 15:37

Захарова оценила предложение США оказать помощь после ЧП в Норильске

RT на русскомвчера в 15:15

Главные новости к утру 7 июня

Коммерсантъ00:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 06:11, Ашберн
Политика

МЧС ответило на предложение США о помощи по ЧС в Норильске

Коммерсантъ 02:55
630
Общество

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года

Самая высокая средняя зарплата за указанный период года была зафиксирована на Чукотке — 109,1 тыс. рублей.
RT на русском 00:00
171
Общество

Пропуска в Москве могут отменить с середины июня

Пропускная система в Москве может быть отменена уже с 14 июня, сообщил РБК источник в одной из компаний-партнеров столичной мэрии.
Ведомости 05:44
637
Общество

У главы калининградского Минсельхоза выявили коронавирус

У министра сельского хозяйства Калининградской области Натальи Шевцовой выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 06:07
2
Авто

Новую BMW M4 сфотографировали без камуфляжа

На сайте Reddit опубликовали фотографию BMW M4 нового поколения.
Motor 05 июня в 03:45
4
Религия

Православные верующие отмечают День Святой Троицы

Православные христиане в воскресенье, 7 июня, отмечают День Святой Троицы (Пятидесятница), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:53
738
Единоборства

Макгрегор заявил о завершении карьеры

Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
RT на русском 01:27
Кино

Скончался актер Михаил Кокшенов

Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times 05 июня в 09:14
1,5K
Здоровье

В России вакцинация от гриппа начнется в августе

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 массовая вакцинация россиян от гриппа может начаться в этом году раньше запланированного срока, уже в августе, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Коммерсантъ вчера в 09:53
221
Культура

Состоялась премьера сериала «Чики» с Ириной Горбачевой

Первые две серии из 8 доступны по подписке more.tv в видеосервисе Wink с 4 июня Режиссером проекта, а также сценаристом и автором идеи стал Эдуард Оганесян, а одним из продюсеров – Фёдор Бондарчук.
Деловое.ТВ 03:54
25
Шоу-бизнес

Ольга Орлова показала пышную грудь под мокрым топом

Накануне похожее фото опубликовала супруга Александра Цекало Дарина Эрвин - тоже в мокром белом топе на голое тело.
Московский Комсомолец вчера в 05:32
16
Общество

Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании

Известия 05 июня в 09:50
2,2K
Здоровье

Коронавирусом заразился еще 321 нижегородец

Еще 321 житель Нижегородской области заразился коронавирусом. Общее число случаев заболевания по данным на 6 июня составило 11 820 человек.
В Городе N вчера в 03:36
21
Происшествия

На Кубани за сутки выявили 83 случая заражения коронавирусом

Краснодар, 5 июня 2020, 11:03 — REGNUM 83 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, сообщили 5 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 05 июня в 04:03
1,3K
Происшествия

Следователи нашли похищенного в Подмосковье сына адвоката Скрыпника

Следователи нашли похищенного 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника.
ТАСС 05:58
Общество

Генпрокуратура назвала причину разлива топлива в Норильске

Национальная служба новостей 05 июня в 10:25
83
Общество

В России зарегистрированы еще 8 984 случая COVID-19

В России за сутки выявлены 8 984 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
Интерфакс 03:37
122
Здоровье

В России решили изменить правила медосвидетельствования для водителей

Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене.
Lenta.ru 05 июня в 16:10
1,1K
Политика

Россия пообещала ответить Чехии на высылку дипломатов

Москва примет зеркальные и асимметричные решения в ответ на высылку Прагой двух сотрудников российского диппредставительства после обвинения в "доставке" в Чехию дипломатом из России яда рицина.
Газета.Ru 02:23
874
Кино

Первый канал покажет сегодня концерт к 20-летию фильма «Брат 2»

Tricolor TV Magazine 05 июня в 05:25
Общество

Коронавирус выявлен у 14 человек в Республике Крым

Всего на территории Крыма с начала пандемии зарегистрировано 438 случаев COVID-19, с выздоровлением из больниц выписаны 313 пациентов, 14 человек скончались.
Новый Севастополь 03:07
95
Общество

Часть вступительных испытаний в российские колледжи может пройти очно

Вступительные испытания в колледжи по творческим и спортивным направлениям могут пройти очно по решению учреждения, заявил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.
РИА Новости 04:57
2
Происшествия

В Эстонии мужчина открыл огонь на автозаправке, есть жертвы

В Пярнуском уезде Эстонии мужчина открыл огонь на автозаправке, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу департамента полиции и погранохраны.
Газета.Ru 04:50
1
Шоу-бизнес

В подмосковном Пушкино похоронили журналистку Юлию Норкину

Прощание с радиоведущей Юлией Норкиной прошло на Новодеревенском кладбище в Пушкино в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 21:40
1,6K
Общество

Найдены новые доказательства сокрытия Китаем фактов о коронавирусе

Китай умышленно скрыл ряд фактов о коронавирусе, когда эпидемия только начиналась.
Lenta.ru вчера в 23:54
22
Политика

США решили тайно сократить численность своих войск в Германии

Ранее в пятницу агентство Reuters со ссылкой на официального представителя США высокого ранга сообщило, что президент США Дональд Трамп приказал минобороны страны сократить численность американского контингента в Германии.
Известия вчера в 16:50
39
Футбол

Егор Сорокин: «Не жалею, что отказал „Зениту“»

Учитывая сложную финансовую ситуацию, в которую попал "Рубин", руководители клуба сказали: "Если на кого-то из игроков будет спрос — удерживать не собираемся".
Спорт-Экспресс 03:00
Футбол

Мюллер установил рекорд Бундеслиги

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер записал в свой актив результативную передачу в матче 30-го тура Бундеслиги против «Байера» (4:2). Для него это был 20-й пас за сезон в чемпионате Германии.
Спорт-Экспресс вчера в 20:07
Космос

Обнаружена экзопланета, похожая на Землю

Популярная механика 05 июня в 08:34
1
Происшествия

В Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост

Красноярск, 7 июня 2020, 08:33 — REGNUM В Красноярском крае из-за сильных дождей обрушился автомобильный мост на реке Сейба.
REGNUM 01:33
161
Как работают Яндекс.Новости?
Авария на ТЭЦ в НорильскеБольше новостей по теме
Главное