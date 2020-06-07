Ранее госсекретарь США Майк Помпео выразил сожаление, что произошел разлив. Он отметил, что Америка готова помочь России устранить разлив дизельного топлива на Надеждинском заводе в Норильске.

Захарова оценила предложение США помочь после ЧП в Норильске

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