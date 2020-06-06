Политика
Piter.tvЗахарова оценила предложение США помочь после ЧП в Норильске
В воскресенье, 7 июня, стало известно о том, что Захарова оценила предложение США помочь после ЧП в Норильске.
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Мне кажется, что это очень конструктивная полемика. По крайней мере, попытка была. И мне кажется, что такие вещи надо отмечать и благодарить за них.
— Мария Захарова, российский дипломатПятый канал вчера в 18:00
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Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская ответила на критику слов о Норкиной
РИА Новости 06:39
Политика
Пушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США
Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал бредом слова бывшего посла США в Москве Майкла Макфола о причастности России к беспорядкам в американских городах.
Газета.Ru 06:00
Общество
Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию
Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию.
Известия 08:01
Общество
Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля
Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
РБК 07:52
Происшествия
Следователи нашли похищенного в Подмосковье сына адвоката Скрыпника
Следователи нашли похищенного 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника.
ТАСС 05:58
Наука
Ученые назвали причину смерти от недосыпа
Evo-rus.com 05:29
Происшествия
Полиция задержала более десяти пикетчиков у здания МВД в Москве
Ведомости 05 июня в 12:54
Происшествия
Дознавательница из Уфы поделилась подробностями скандальной вечеринки
Вечерняя Москва 06:29
Здоровье
Диетолог рассказала о самом вредном и опасном для здоровья супе
Врач-диетолог Ирина Торопыгина рассказала о супе, который не следует употреблять людям, страдающим от болезней сердца, гипертонии, ожирения и заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Planet Today 05 июня в 05:33
Единоборства
Макгрегор назвал причину завершения карьеры
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор объяснил завершение своей карьеры длительным ожиданием следующего поединка.
Известия 09:04
Общество
Москвичи подали более 92 тыс. заявок на участие в электронном голосовании по Конституции
Зарегистрировано 92,1 тыс. заявок на участие в электронном голосовании по поправкам к Конституции среди жителей Москвы, сообщает мэрия.
Коммерсантъ 08:31
Политика
США решили тайно сократить численность своих войск в Германии
Ранее в пятницу агентство Reuters со ссылкой на официального представителя США высокого ранга сообщило, что президент США Дональд Трамп приказал минобороны страны сократить численность американского контингента в Германии.
Известия вчера в 16:50
Политика
Во Львове прибывший на модернизацию МиГ-29 разворовали на запчасти
Неизвестные похитили более 20 узлов и агрегатов истребителя МиГ-29, который ранее прибыл на модернизацию на Львовский государственный авиационный ремонтный завод.
Известия вчера в 16:28
Религия
Православные верующие отмечают День Святой Троицы
Православные христиане в воскресенье, 7 июня, отмечают День Святой Троицы (Пятидесятница), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:53
Происшествия
В Петербурге восстановили энергоснабжение после аварии на подстанции
Специалисты "Ленэнерго" восстановили электроснабжение 75 домов в Василеостровском районе Петербурга, обесточенных после возгорания трансформатора на подстанции, сообщает районная администрация.
РИА Новости 08:08
Общество
RT подал в суд на Навального, Соболь и Znak.com
Телеканал Russia Today (RT) подал в суд на Алексея Навального, Любовь Соболь и редакцию издания Znak.com.
Коммерсантъ 06:41
Политика
Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
RT на русском вчера в 09:59
Армия и оружие
Стало известно о попытке Трампа ввести в Вашингтон 10 тыс. военных
Президент США Дональд Трамп говорил своим советникам, что хотел бы ввести в Вашингтон 10 тыс. военнослужащих, чтобы остановить погромы, сообщили СМИ со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Взгляд.ру 08:54
Происшествия
Склад пиломатериалов загорелся в Хабаровске
Известия 08:23
Шоу-бизнес
В Москве простились с актером Михаилом Кокшеновым
Церемония прощания с актером Михаилом Кокшеновым прошла в ритуальном зале Митинского крематория в Москве.
Коммерсантъ 08:22
Кино
Актриса сериала «Сваты» покинула проект
Актриса Инна Королева сообщила о прекращении участия в съемках сериала «Сваты». Об этом сообщает издание Nation news.
Donday.ru вчера в 13:24
Политика
Будущей супердержавой назвал Китай глава МИД Германии
Глава МИД Германии Хайко Маас обратился к Евросоюзу с призывом создать единую концепцию взаимоотношений с Китаем.
Цензуры.Нет 09:10
Авто
КамАЗ готовит конкурента БелАЗа
Машину с индексом 65805 представили на заводе в минувший четверг, и есть все шансы, что в перспективе она станет прямым конкурентом БелАЗу.
Автоновости дня вчера в 13:58
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 83 случая заражения коронавирусом
Краснодар, 5 июня 2020, 11:03 — REGNUM 83 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, сообщили 5 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 05 июня в 04:03
Космос
«Роскосмос» запатентовал ловушку для космического мусора
Ловушка позволяет очищать околоземную орбиту в том числе и от крупногабаритного мусора — отработавших космических аппаратов, ступеней ракет, разгонных блоков.
РБК вчера в 22:06
Происшествия
В Москве ограбили сыровара Сироту
В Москве был ограблен 32-летний фермер из Красногорского района Московской области, известный сыровар Олег Сирота.
Московский Комсомолец 04:23
Общество
Прохоров прокомментировал ситуацию вокруг «Норникеля» после ЧП на ТЭЦ
Бывший совладелец «Норникеля» Михаил Прохоров предостерёг от поспешных выводов по поводу компании после ЧП с разливом топлива на ТЭЦ-З в Норильске.
RT на русском 05 июня в 06:04
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51