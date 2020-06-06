Политика

Piter.tvPiter.tvЗахарова оценила предложение США помочь после ЧП в Норильске

В воскресенье, 7 июня, стало известно о том, что Захарова оценила предложение США помочь после ЧП в Норильске.
Читать в источнике
Комментировать
Мария Захарова
Мне кажется, что это очень конструктивная полемика. По крайней мере, попытка была. И мне кажется, что такие вещи надо отмечать и благодарить за них.
— Мария Захарова, российский дипломатПятый канал вчера в 18:00

Подробнее о событии

Захарова похвалила США за намерение помочь в ликвидации ЧП в Норильске

Газета.Ru04:14

Что случилось этой ночью: воскресенье, 7 июня

Интерфакс01:35

Захарова оценила предложение США оказать помощь после ЧП в Норильске

RT на русскомвчера в 15:15

Захарова поблагодарила Помпео за предложение помощи после ЧП в Норильске

РБКвчера в 15:37

Захарова ответила на предложение США помочь в ликвидации ЧП в Норильске

Известиявчера в 15:28

Захарова оценила предложение США помочь после ЧП в Норильске

РИА Новостивчера в 16:00

Захарова ответила на предложение Помпео помочь в ликвидации последствий ЧП в Норильске

ТАССвчера в 15:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 09:16, Ашберн
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская ответила на критику слов о Норкиной

РИА Новости 06:39
384
Политика

Пушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал бредом слова бывшего посла США в Москве Майкла Макфола о причастности России к беспорядкам в американских городах.
Газета.Ru 06:00
541
Общество

Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию

Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию.
Известия 08:01
557
Общество

Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля

Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
РБК 07:52
206
Происшествия

Следователи нашли похищенного в Подмосковье сына адвоката Скрыпника

Следователи нашли похищенного 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника.
ТАСС 05:58
14
Наука

Ученые назвали причину смерти от недосыпа

Evo-rus.com 05:29
2
Происшествия

Полиция задержала более десяти пикетчиков у здания МВД в Москве

Ведомости 05 июня в 12:54
206
Происшествия

Дознавательница из Уфы поделилась подробностями скандальной вечеринки

Вечерняя Москва 06:29
1
Здоровье

Диетолог рассказала о самом вредном и опасном для здоровья супе

Врач-диетолог Ирина Торопыгина рассказала о супе, который не следует употреблять людям, страдающим от болезней сердца, гипертонии, ожирения и заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Planet Today 05 июня в 05:33
74
Единоборства

Макгрегор назвал причину завершения карьеры

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор объяснил завершение своей карьеры длительным ожиданием следующего поединка.
Известия 09:04
Общество

Москвичи подали более 92 тыс. заявок на участие в электронном голосовании по Конституции

Зарегистрировано 92,1 тыс. заявок на участие в электронном голосовании по поправкам к Конституции среди жителей Москвы, сообщает мэрия.
Коммерсантъ 08:31
5
Политика

США решили тайно сократить численность своих войск в Германии

Ранее в пятницу агентство Reuters со ссылкой на официального представителя США высокого ранга сообщило, что президент США Дональд Трамп приказал минобороны страны сократить численность американского контингента в Германии.
Известия вчера в 16:50
62
Политика

Во Львове прибывший на модернизацию МиГ-29 разворовали на запчасти

Неизвестные похитили более 20 узлов и агрегатов истребителя МиГ-29, который ранее прибыл на модернизацию на Львовский государственный авиационный ремонтный завод.
Известия вчера в 16:28
25
Религия

Православные верующие отмечают День Святой Троицы

Православные христиане в воскресенье, 7 июня, отмечают День Святой Троицы (Пятидесятница), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:53
2
Происшествия

В Петербурге восстановили энергоснабжение после аварии на подстанции

Специалисты "Ленэнерго" восстановили электроснабжение 75 домов в Василеостровском районе Петербурга, обесточенных после возгорания трансформатора на подстанции, сообщает районная администрация.
РИА Новости 08:08
28
Общество

RT подал в суд на Навального, Соболь и Znak.com

Телеканал Russia Today (RT) подал в суд на Алексея Навального, Любовь Соболь и редакцию издания Znak.com.
Коммерсантъ 06:41
190
Политика

Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
RT на русском вчера в 09:59
1K
Армия и оружие

Стало известно о попытке Трампа ввести в Вашингтон 10 тыс. военных

Президент США Дональд Трамп говорил своим советникам, что хотел бы ввести в Вашингтон 10 тыс. военнослужащих, чтобы остановить погромы, сообщили СМИ со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Взгляд.ру 08:54
Происшествия

Склад пиломатериалов загорелся в Хабаровске

Известия 08:23
Шоу-бизнес

В Москве простились с актером Михаилом Кокшеновым

Церемония прощания с актером Михаилом Кокшеновым прошла в ритуальном зале Митинского крематория в Москве.
Коммерсантъ 08:22
18
Кино

Актриса сериала «Сваты» покинула проект

Актриса Инна Королева сообщила о прекращении участия в съемках сериала «Сваты». Об этом сообщает издание Nation news.
Donday.ru вчера в 13:24
Политика

Будущей супердержавой назвал Китай глава МИД Германии

Глава МИД Германии Хайко Маас обратился к Евросоюзу с призывом создать единую концепцию взаимоотношений с Китаем.
Цензуры.Нет 09:10
10
Космос

Появление огромного пятна на Солнце совпало с началом лунного затмения

HotGeo 06:01
Авто

КамАЗ готовит конкурента БелАЗа

Машину с индексом 65805 представили на заводе в минувший четверг, и есть все шансы, что в перспективе она станет прямым конкурентом БелАЗу.
Автоновости дня вчера в 13:58
33
Происшествия

На Кубани за сутки выявили 83 случая заражения коронавирусом

Краснодар, 5 июня 2020, 11:03 — REGNUM 83 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, сообщили 5 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 05 июня в 04:03
1,3K
Космос

«Роскосмос» запатентовал ловушку для космического мусора

Ловушка позволяет очищать околоземную орбиту в том числе и от крупногабаритного мусора — отработавших космических аппаратов, ступеней ракет, разгонных блоков.
РБК вчера в 22:06
15
Происшествия

В Москве ограбили сыровара Сироту

В Москве был ограблен 32-летний фермер из Красногорского района Московской области, известный сыровар Олег Сирота.
Московский Комсомолец 04:23
6
Общество

Прохоров прокомментировал ситуацию вокруг «Норникеля» после ЧП на ТЭЦ

Бывший совладелец «Норникеля» Михаил Прохоров предостерёг от поспешных выводов по поводу компании после ЧП с разливом топлива на ТЭЦ-З в Норильске.
RT на русском 05 июня в 06:04
640
Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
1,1K
Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
1,7K
Как работают Яндекс.Новости?
Авария на ТЭЦ в НорильскеБольше новостей по теме
Главное