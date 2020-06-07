Политика
Москва 24Захарова оценила предложение США помочь с ликвидацией ЧП в Норильске
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала предложение США помощи в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске добрым жестом. По ее словам, это уже второй такой жест. Захарова напомнила, что ранее стороны взаимно поставили друг другу аппараты искусственной вентиляции легких.
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Госсекретарь США предложил Норильску помощь в ликвидации последствий экологической катастрофы
Московский Комсомолец06:20
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Происшествия
Следователи нашли похищенного в Подмосковье сына адвоката Скрыпника
Следователи нашли похищенного 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника.
ТАСС 05:58
Общество
Число жертв коронавируса в мире приблизилось к отметке в 400 тысяч
Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 09:00 по московскому времени воскресенья достигло 399 789 человек, увеличившись за сутки на 4 805, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
Интерфакс 02:25
Общество
Источник: Росавиация предлагает возобновить авиасообщение с 15 странами с 15 июля
Росавиация в ближайшее время планирует направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж с 15 июля.
ТАСС 07:08
Политика
В Китае призывают отказаться от российских ЗРК в пользу китайских
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на вьетнамское издание Soha, российские ЗРК С-300 и С-400 китайские СМИ назвали «некомпетентными» и призвали отказаться от их использования в пользу комплекса FD-2000, произведенные в КНР.
ToDay News Ufa 07:23
Шоу-бизнес
Пелагея сменила имидж и помолодела на несколько лет
Певица Пелагея сменила имидж и стала непохожей на саму себя.
Что происходит 05 июня в 04:30
Шоу-бизнес
В сети поддержали Норкина, выставившего фото с похорон супруги
В сети поддержали журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который выложил в собственном Instagram фотографию с похорон своей жены Юлии.
Газета.Ru вчера в 20:38
Происшествия
В Эстонии мужчина открыл огонь на автозаправке, есть жертвы
В Пярнуском уезде Эстонии мужчина открыл огонь на автозаправке, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу департамента полиции и погранохраны.
Газета.Ru 04:50
Шоу-бизнес
Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 18:35
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 05 июня в 19:08
Общество
В ПФР предупредили о мошеннической схеме перерасчета пенсий
Злодеи представляются сотрудниками Пенсионного фонда и предлагают пожилым людям организовать перерасчет пенсии.
ФедералПресс 05 июня в 23:20
Происшествия
В ходе акций протеста в Лондоне пострадали 23 полицейских
ТАСС вчера в 19:14
Политика
Катастрофа каждый день. Почему 10 миллиардов Потанина не спасут Норильск
Фото из архива организации "Мой дом" Потанин заявил, что его компания оплатит все счета на 10 миллиардов рублей.
Новая газета 04:19
Футбол
У Неймара украли паспортные данные
У нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара украли паспортные данные, сообщает UOL.
Газета.Ru 06:20
Общество
The Sunday Times узнала о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
По данным издания, Скрипали больше года жили в убежище секретной разведывательной службы Великобритании MI6 до того, как получили новые паспорта и начали новую жизнь в Новой Зеландии.
Ведомости 07:12
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными «автоматами»
Автоновости дня 04:07
Кино
Михаил Кокшенов умер от коронавируса
Страницы Воронежской культуры 05 июня в 09:17
Общество
Многотысячная акция против расизма проходит в Мадриде
Газета.Ru 06:59
Общество
Собянин допустил «радикальные решения» по снятию ограничений в Москве
На следующей неделе власти Москвы могут принять «более радикальные решения» по снятию ограничительных мер, введённых из-за эпидемии COVID-19.
RT на русском 05 июня в 18:48
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская ответила на критику слов о Норкиной
Виталина Цымбалюк-Романовская в Instagram ответила на критику после публикации видео, на котором запечатлен ее конфликт с Юлией Норкиной в одной из передач на телевидении.
РИА Новости 06:39
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
Кино
Фильму «Брат-2» исполняется 20 лет
ИА "Ореанда-Новости" Сегодня исполняется 20 лет фильму "Брат-2", ставшему уже бессмертным.
Ореанда-Новости 07:36
Общество
Найдены новые доказательства сокрытия Китаем фактов о COVID-19
Возбудителем заболевания оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
Газета.Ru 06:21
Происшествия
Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым
RT на русском вчера в 14:27
Общество
Названы регионы с самыми высокими зарплатами за I квартал 2020 года
Средняя зарплата по всем регионам России за первые три месяца 2020 года составила 48,3 тыс. рублей.
Известия 05:09
Армия и оружие
Греция заявила о готовности к войне с Турцией
Согласно словам главы оборонного ведомства Греции, минобороны страны отмечает рост провокаций со стороны Турции в последнее время.
Военное дело 05 июня в 02:23
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
Политика
Во Львове прибывший на модернизацию МиГ-29 разворовали на запчасти
Неизвестные похитили более 20 узлов и агрегатов истребителя МиГ-29, который ранее прибыл на модернизацию на Львовский государственный авиационный ремонтный завод.
Известия вчера в 16:28
Здоровье
Соблюдать меры профилактики рекомендуют переболевшим коронавирусом
Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова заявила, что людям, уже переболевшим коронавирусом, по-прежнему стоит соблюдать профилактические меры.
Live24 06:13