Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала предложение США помощи в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске. По ее словам, это уже второй такой жест. Захарова напомнила, что ранее стороны взаимно поставили друг другу аппараты искусственной вентиляции легких.

Захарова оценила предложение США помочь с ликвидацией ЧП в Норильске

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