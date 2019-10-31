Политика
RT на русскомЗахарова оценила призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом
В ранее опубликованном заявлении комиссии Украина — НАТО говорилось, что альянс призывает Россию передать Киеву контроль над Крымом. В Госдуме, комментируя заявление, отметили, что Россия расценивает его «как откровенное вмешательство». В Крыму также прокомментировали призыв НАТО.
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Мы это расцениваем как откровенное вмешательство во внутренние дела России, поскольку полуостров, как известно, по итогам референдума окончательно вошел в состав Российской Федерации.
— Антон Морозов, российский депутатТК Звезда 10:45
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Общество
В Нью-Йорке запретят продавать фуа-гра
В Нью-Йорке с 2022 года начнет действовать запрет на продажу фуа-гра в ресторанах и магазинах. Об этом 31 октября сообщает CNN.
Телеканал RTVI 04:38
Шоу-бизнес
Папарацци застигли Монику Беллуччи без макияжа
Папарацци изловчились сфотографировать 55-летнюю актрису без макияжа, с неуложенными волосами и в мешковатом костюме, пишет «СтарХит».
Пятый канал 29 октября в 23:57
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла
Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.
Wday.ru вчера в 10:00
ЖКХ
Не платить за некачественные услуги ЖКХ предложили в Госдуме
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву предложение разрешить жителям России не оплачивать коммунальные услуги, не соответствующие нормам качества.
Народные новости 21:14
Политика
Судимый сенатор Хабаровского края подал в отставку
В течение часа после видеообращения губернатора Сергея Фургала, новоизбранный сенатор Дмитрий Приятнов добровольно подал в отставку.
Аргументы недели 04:52
Политика
США ввели новые санкции против Ирана
США расширили санкции против Ирана, добавив в ограничительные списки строительный сектор Исламской республики и наложив запрет на поставки ряда материалов, которые могут быть использованы для ядерной и ракетной программ, говорится в распространенном в пятницу сообщении госдепартамента.
РИА Новости 19:03
Шоу-бизнес
53-летняя Сальма Хайек продемонстрировала фигуру в купальнике
На снимке Сальма Хайек, облачившись в красно-розовый купальник, сидит на траве.
RuNews24.ru 05:28
Космос
В Солнечной системе обнаружили новую планету
Диаметр Гигеи составляет около 430 километров. Таким образом, она может стать самой маленькой планетой Солнечной системы.
Российская газета 28 октября в 23:30
Экономика
В Госдуме занялись решением проблемы ипотечных квартир с детскими долями
Депутаты Госдумы готовят поправки в законодательство, которые позволят решить с получением ипотечных кредитов семьями, в которых детям выделены доли в существующем жилье.
РБК 21:35
Политика
В Сети появилось фото Зеленского, стоящего перед сидящим генсеком НАТО
В Сети появилось фото стоящего Владимира Зеленского перед занимающим пост генсека НАТО Йенсом Столтенбергом, который в это время сидел.
Дни24 07:40
Общество
Небензя назвал избиение российского дипломата в Косово «шокирующим»
Сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая был задержан и жестоко избит в ходе операции косовского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края.
РИА Новости 18:35
Шоу-бизнес
Раскрыты причины конфликта Фадеева и Наргиз
Исполнительница Наргиз опровергла слухи о своем «пьяном концерте» и назвала их вбросами продюсера Максима Фадеева.
Infox.ru 29 октября в 16:31
Происшествия
Южнокорейский вертолет упал в Японском море
Вертолет Южной Кореи упал у берегов спорных островов Токто в Японском море.
Газета.Ru 20:07
Общество
Дональд Трамп сменил официальное место жительства на Флориду
По сведениям "Нью-Йорк таймс", еще в сентябре президент уведомил суд о том, что его постоянным адресом следует считать поместье Мар-а-Лаго в Палм Бич.
Эхо Москвы 22:12
Происшествия
СК показал допрос убийцы малыша в детсаду в Нарьян-Маре
Следственный комитет РФ опубликовал видео с убийцей малыша, которого зарезали в детском саду в Нарьян-Маре.
Life.ru 09:52
Общество
В России в обязательном порядке начали выдавать электронные ПТС
Вместе с Россией на ЭПТС должны были также перейти страны Евразийского союза, однако в октябре Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлила срок выдачи бумажных паспортов транспортного средства (ПТС) на год, до 1 ноября 2020 года.
РИА Новости 17:15
Кино
Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе в «Игре престолов»
Актриса Эмилия Кларк на американском вечернем шоу у Джимми Фэллона рассказала, кто виноват в стаканчике кофе, появившемся в одном из эпизодов финального сезона сериала "Игра престолов".
Piter.tv 14:46
Политика
Госдеп обвинил «российских троллей» во вмешательстве в протесты в Чили
В последние недели по всему Чили проходят массовые акции протеста, которые часто заканчиваются беспорядками и столкновениями с полицией.
РИА Новости 18:41
Здоровье
Новгородскую программу модернизации первичного звена уже пишут
В Новгородской области формируется программа модернизации первичного звена здравоохранения, в которой будут учтены все необходимые мероприятия для повышения качества оказания медицинской помощи.
REGNUM 13:01
Общество
Azur Air отказалась регистрировать самолеты в России
Чартерный перевозчик Azur Air перевел из иностранного реестра в российский только один самолет из 29-ти, сообщил замгендиректора авиакомпании Павел Терещенко.
Коммерсантъ 21:59
Театры
Представлены номинанты на премию «Золотая маска»
Объявлены номинанты театральной премии «Золотая маска» сезона 2018-2019, вручение пройдет 15 апреля 2020 года в концертном зале «Зарядье».
Взгляд.ру 05:27
Технологии
Пользователей Android атаковал «неудаляемый» вирус
Специалисты по кибербезопасности Symantec выявили новый вирус Xhelper, поражающий гаджеты, работающие на операционной системе Android.
Известия 18:48
Экономика
Долговая нагрузка в России достигла максимума
Согласно подсчетам ЦБ, на 1 октября совокупная долговая нагрузка населения по всем видам кредитов достигла 10,6%. Это самый высокий уровень с июля 2012 года.
Московский Комсомолец 14:29
Политика
«Северный поток — 2»: поляки опять помогли России и подвели Украину
По всей видимости, отсутствие прогресса в строительстве газопровода "Северный поток — 2" в Европе рассматривалось как возможность давления на "Газпром" с тем, чтобы условия по новым транзитным договоренностям с Киевом (а эти договоренности — в той или иной степени — все равно будут нужны, вопрос только в объемах данного транзита) оказались максимально выгодны и комфортны для Украины.
РИА Новости 01:00
Происшествия
Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства
Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru 13:41
Происшествия
Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 62
Число погибших при пожаре в поезде на северо-востоке Пакистана увеличилось до 62 человек.
Вечерняя Москва 01:23
Политика
Путин пригрозил ужесточением наказания за врачебные ошибки
Владимир Путин поручил Министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой и вице-премьеру Ольге Голиковой поработать над этим вопросом.
RuNews24.ru 08:24