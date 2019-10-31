Политика
RT на русскомЗахарова оценила призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом
В ранее опубликованном заявлении комиссии Украина — НАТО говорилось, что альянс призывает Россию передать Киеву контроль над Крымом. В Госдуме, комментируя заявление, отметили, что Россия расценивает его «как откровенное вмешательство». В Крыму также прокомментировали призыв НАТО.
Читать в источнике
Оценить536
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 19:11, Ашберн
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова показала маленького сына от Тимати на видео
Актуальные Новости 04:52
Общество
В России в обязательном порядке начали выдавать электронные ПТС
Электронные паспорта транспортного средства (ЭПТС) взамен бумажных начали выдавать ко всем выпускаемым в России автомобилям.
РИА Новости 17:15
Футбол
Президент украинского клуба оштрафован за оскорбление судьи
Президент украинского клуба "Рух" Григорий Козловский оштрафован за оскорбление арбитра. сообщает 24tv.ua.
Газета.Ru 18:48
Наука
Кардиолог объяснил, как сердце может предупредить о развитии рака
Более десяти лет медики наблюдали за 488 пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями и пришли к выводу, что микрососудистая эндотелиальная дисфункция может быть маркером для прогнозирования риска развития рака твердой опухоли, передает Medicalxpress.
ФАН 02:08
Шоу-бизнес
Дочь Успенской перенесла новую операцию и впала в депрессию
Суть событий 12:14
Армия и оружие
Асад прокомментировал соглашение России и Турции по САР
Сирийский лидер Башар Асад в интервью сирийским гостелеканалам прокомментировал соглашение России и Турции по Сирии.
RT на русском 18:42
Общество
Счетная палата обнаружила вывод средств на поддержку кино в офшоры
Система государственной поддержки отечественного кино является непрозрачной, из-за этого субсидии на создание фильмов уходят в офшорные компании, говорится в бюллетене Счетной палаты.
Ведомости 01:32
Общество
Решение о переходе на кассетные подшипники отменят в суточный срок
По итогам совещания, сообщил представитель господина Козака Илья Джус, «принято принципиальное решение Минтрансу в суточный срок признать утратившим силу приказ Минтранса от 25 октября 2019 года в части обязательного перехода на подшипники кассетного типа с 1 января 2021 года».
Коммерсантъ 10:58
Спорт
Спортсмены из стран ЕАЭС перестанут быть легионерами
Ранее легионерами уже перестали считаться спортсмены из Беларуси — в ноябре 2018 года такое решение было принято в хоккее.
Союзное Вече 11:04
Авто
В Латвии построили внедорожник Black Stallion для съемок в кино
Компанией Dartz Motorz был показан необычный 1000-сильный внедорожник Black Stallion, который построен на заказ для съёмок в кино.
Тарантас Ньюс 10:26
Авто
Стало известно, каким будет следующий Toyota Land Cruiser
Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения получит новый турбодизель V6 и гибридную силовую установку.
Автоновости дня 29 октября в 08:23
Наука
Новые аккумуляторы зарядят электромобиль за 10 минут
Planet Today вчера в 14:03
Культура
Эмир Кустурица снял клип для российской группы The Hatters
Сербский режиссер Эмир Кустрица снял клип для российской группы из Санкт-Петербурга The Hatters на песню "Все сразу".
РИА Новости вчера в 11:58
Происшествия
Детсад в Нарьян-Маре, где убили ребенка, будет закрыт на сутки
Представитель пресс-службы администрации Ненецкого автономного округа сообщила журналистам, что детское дошкольное учреждение "Сказка" в городе Нарьян-Мар 1 ноября будет закрыто для посещения в связи с убийством шестилетнего воспитанника, которое произошло в детском саду накануне.
Московский Комсомолец 17:14
Космос
SpaceX уверен, что в 2022 году они смогут посадить корабль на Луну
AstroNews.ru 29 октября в 07:11
Шоу-бизнес
Вележева признала вину после скандала в самолете
Заслуженная артистка России Лидия Вележева созналась в том, что вела себя некорректно на борту рейса Москва – Тель-Авив, откуда ее накануне сняли из-за дебоша.
Культуромания 09:24
Кино
Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе в «Игре престолов»
Актриса Эмилия Кларк на американском вечернем шоу у Джимми Фэллона рассказала, кто виноват в стаканчике кофе, появившемся в одном из эпизодов финального сезона сериала "Игра престолов".
Piter.tv 14:46
Политика
Путин прилетел в Венгрию на встречу с Орбаном
РБК вчера в 12:23
Шоу-бизнес
Анна Седокова ограничивает своих детей в деньгах
Анна Седокова решила поговорить с подписчиками на тему воспитания детей. Певица призналась, что ограничивает своих наследников в деньгах.
OAnews 09:36
Политика
Новый сенатор от Хабаровска подал в отставку из-за судимости
Депутат Хабаровской краевой думы от партии ЛДПР Дмитрий Приятнов, который неделю назад был наделен полномочиями представителя в Совете Федерации от законодательной власти региона, в четверг написал заявление об отказе от мандата, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя фракции ЛДПР в региональном парламенте Сергея Зюбра.
Российская газета 09:05
Кино
Мединский раскритиковал фильм «Джокер»
Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса «Джокер», однако он отметил, что оснований для запрета картины нет.
Ведомости 03:01
Происшествия
Минобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье
Министерство обороны прокомментировало публикацию видеозаписи, на которой, по версии СМИ, зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
РИА Новости 06:27
Экономика
Эксперты предрекают снижение импорта парфюмерии в РФ и рост цен
Привести к повышению цен на парфюмерную продукцию могут предложенные Минпромторгом РФ новые правила маркировки, которые должны были полноценно заработать в декабре 2019 года, однако старт был отложен на 1 июля 2020 года.
REGNUM 02:19
Гаджеты
Смартфоны Redmi K20 Pro получат обновление до MIUI 11
В Китае Redmi K20 Pro обновили до MIUI 11 ещё две недели назад. Теперь глобальную версию прошивки начали получать в Индии.
Профиль вчера в 01:20
Здоровье
Назван самый опасный смертельный возраст для мужчин и женщин
Новости Рязани 08:21
Общество
Небензя прокомментировал избиение российского дипломата в Косово
Сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая был задержан и жестоко избит в ходе операции косовоалбанского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края.
РИА Новости 18:35
Общество
Филолог из ВШЭ назвал русский язык клоачным и убогим
Преподаватель Высшей Школы Экономики, филолог Гасан Гусейнов заявил, что русский язык – убогий.
Аргументы недели 29 октября в 11:39
Политика
Зеленский дал комментарий о решении Дании по «Северному потоку — 2»
Власти Украины понимали, что Дания может дать России разрешение на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом 31 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.
REGNUM 06:25
Происшествия
Директора Физического института РАН задержали в Москве
В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
РБК вчера в 11:34