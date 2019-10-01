Политика
Красная веснаЗахарова оценила продление парламентом Британии отсрочки по Brexit
«Четвёртый год в Британии не могут реализовать итоги общенационального референдума», — написала Захарова и отметила, что такое нарушение гражданских прав, проголосовавших за Brexit британских граждан, видимо, не считается парламентариями страны чем-то серьёзным.
Читать в источнике
Оценить
Но когда империя задумывалась о таких пустяках? Тем более есть возможность ослабить позиции европейских партнёров, измотав их отсутствием понимания перспективы и стратегического планирования.
— Мария Захарова, российский дипломатГазета.Ru 13:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 19:06, Вашингтон
Наука
Впервые зафиксировано «ураганное землетрясение»
Ученые проанализировали более 12 лет сейсмических и океанографических данных в период с 2006 по 2019 год, они обнаружили более 14 тысяч штормовых землетрясений, порождаемых в водах у берегов США, а также Канады и Мексиканского залива.
Naked Science 06:15
Армия и оружие
В Германии начались учения НАТО со сценарием атомной войны
Известия вчера в 20:53
Политика
Экс-замсекретаря СНБО Украины арестован с правом залога
Высший украинский антикоррупционный суд арестовал бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского на 60 суток с альтернативой залога в $421 тыс. Суд частично удовлетворил ходатайство обвинения, которое просило для Гладковского 60 суток ареста, но с альтернативой залога в почти четыре миллиона долларов.
News.ru 11:29
Политика
Туск ждет от Джонсона письма об отсрочке Brexit
Туск заявил Джонсону, что ожидает от него письма с запросом об отсрочке Brexit. Об этом глава Евросовета написал в своем Twitter.
Вести.Ru 15:24
Армия и оружие
The National Interest назвал российское «оружие Судного дня»
Американское издание The National Interest назвало подводные лодки класса «Борей» с баллистическими ракетами «Булава» на борту «оружием Судного дня».
RT на русском вчера в 02:34
Футбол
В Англии забили гол головой со своей половины поля, видео
Гол На 62-й минуте матча при счёте 1:1 защитник «Басфорда» Стефан Галински вынес мяч головой со своей половины поля.
Чемпионат 17 октября в 15:00
Армия и оружие
Борисов рассказал о заинтересованности Сербии в комплексах «Панцирь»
Вице-премьер РФ Юрий Борисов, говоря о сообщениях про заинтересованность Сербии в покупке российских зенитного ракетно-пушечных комплексов "Панцирь", заявил, что у РФ есть с сербами связи по этому виду вооружений.
РИА Новости 13:00
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения
UfaTime.ru 17 октября в 14:32
Здоровье
Врач объяснил, почему опасен отказ от бюстгальтера
Медицинский специалисты объяснил, чем может обернуться для женщины отказ от верхней части нижнего белья.
Московский Комсомолец 11:13
Общество
В РПЦ назвали альтернативу смертной казни
Введение смертной казни не остановит преступников, считает глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион.
Lenta.ru 18:27
Общество
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости вчера в 13:50
Экономика
Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян
Рост реальных доходов россиян связан со снижением инфляции, а также снижением процентов по потребительским кредитам, заявил вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка.
Rambler News Service 08:40
Армия и оружие
Турция и США договорились о создании зоны безопасности в Сирии
Турция договорилась с США о создании контролируемой ее войсками зоны безопасности на границе с Сирией протяженностью 444 км. Об этом сообщило в субботу, 19 октября, «РИА Новости» со ссылкой на советника президента Турции Ясина Актая.
Известия 17:47
Происшествия
Полицейский погиб во время драки с коллегой в Нальчике
В Нальчике полицейский скончался после того, как подрался с коллегой во время обучения в институте повышения квалификации МВД.
Газета.Ru 08:53
Кино
В Краснодаре начались съемки фильма с Нагиевым и Хабенским
За рулем Кубань 05:09
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отмечает 37-летие с Тиллем Линдеманном
Певица Светлана Лобода отпраздновала собственное 37-летие в компании известного немецкого музыканта Тилля Линдеманна.
Дни24 вчера в 06:34
Общество
Forbes: Семь российских компаний вошли в рейтинг лучших работодателей
Семь российских компаний вошли в рейтинг из 500 лучших работодателей мира по версии американского журнала Forbes и компании Statista.
Комсомольская правда 01:28
Шоу-бизнес
Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом
Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
7 новостей вчера в 05:48
Происшествия
Спецназ взял штурмом дом криминального авторитета в Красноярском крае
В Красноярском крае сотрудники СОБРа и полицейские задержали в загородном доме мужчину 1965 года рождения, известного в криминальной среде как Костя Канский, сообщается на сайте регионального главка МВД.
РБК 17:37
Фигурное катание
Фигуристка Радионова высказалась об итогах короткой программы Гран-при
Бронзовая призерка чемпионата мира 2015 года Елена Радионова прокомментировала итоги короткой программы этапа Гран-при Skate America, проходящего в настоящий момент в американском Лас-Вегасе.
Газета.Ru 09:13
Финансы
Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки
Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение.
ТАСС вчера в 02:06
Происшествия
Врачи шесть часов искали пропавшую в томографе бабушку в Болгарии
Медики около шести часов искали пожилую женщину, которая поехала в больницу, чтобы сделать обследование на томографе, сообщает телеканал Nova.
Газета.Ru 04:12
Футбол
Матч Кубка Англии не был доигран из-за расизма
Матч четвёртого предварительного раунда Кубка Англии между «Харинги Боро» и «Йовил Таун» не был доигран.
Евро-футбол.ру 15:33
Экономика
Госдума вновь отложила компенсацию по советским вкладам
Законопроект, продлевающий мораторий на полную выплату компенсаций вкладчикам Сбербанка СССР, чьи сбережения сгорели в 1990-х, одобрил комитет Госдумы.
News.ru 17 октября в 09:05
Здоровье
Народные средства, которые снижают артериальное давление
Самыми распространёнными народными средствами для снижения давления издревле являются ягоды, травы и различные пряности.
Smolnarod.ru 10:43