Политика

Красная веснаКрасная веснаЗахарова оценила продление парламентом Британии отсрочки по Brexit

«Четвёртый год в Британии не могут реализовать итоги общенационального референдума», — написала Захарова и отметила, что такое нарушение гражданских прав, проголосовавших за Brexit британских граждан, видимо, не считается парламентариями страны чем-то серьёзным.
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Мария Захарова
Но когда империя задумывалась о таких пустяках? Тем более есть возможность ослабить позиции европейских партнёров, измотав их отсутствием понимания перспективы и стратегического планирования.
— Мария Захарова, российский дипломатГазета.Ru 13:19

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