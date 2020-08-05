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RT на русском
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Захарова оценила сообщение о награде США за вмешивающихся в выборы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Майка Помпео о награде за информацию о вмешивающихся в американские выборы. Соответствующий пост она опубликовала на свой странице в Facebook.В источнике
С чего всё началось
Ранее Захарова в Facebook
 назвала бесцеремонным вмешательством и гибридной атакой полученные россиянами на мобильные телефоны письма с предложением за вознаграждение сообщить в спецслужбы США о вмешательстве в американские выборы.
ТАСС08:48
Подробнее о событии
News.ru

Захарова отреагировала на массовую рассылку Госдепом сообщений россиянам

News.ru11:29
РБК

Захарова назвала «гибридной атакой» СМС россиянам от Госдепа

РБК10:56
RT на русском

Захарова оценила сообщение о награде США за вмешивающихся в выборы

RT на русском17:35
Газета.Ru

В МИД рассказали о вмешательстве спецслужб США в жизнь россиян

Газета.Ru08:16
РЕН ТВ

Захарова назвала вмешательством обещание США платить россиянам $10 млн

РЕН ТВ08:12
Известия

Захарова высмеяла обещание $10 млн за данные о влиянии на выборы в США

Известия17:45
РИА Новости

В МИД оценили планы Госдепа платить за данные о «вмешательстве в выборы»

РИА Новости07:58

В Петербурге разрешили спортивные и культурные мероприятия на улицах

Как отмечается, будет снят запрет на проведение на улицах спортивных, культурных и зрелищных мероприятий при условии обязательного использования зрителями средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также соблюдения дистанции.
В Петербурге разрешили спортивные и культурные мероприятия на улицах
RT на русском10:43
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Боевики пытаются атаковать базу Хмеймим в Сирии

Боевики в Сирии обстреливают позиции вооруженных сил Сирии и пытаются атаковать базу Хмеймим, РФ и Сирия вынуждены проводить мероприятия по нейтрализации угрозы, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
РИА Новости15:09
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Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»

Трое американских сенаторов во главе с Тедом Крузом потребовали от порта немецкого города Засниц прекратить работы по поддержке строительства "Северного потока — 2". Об этом пишет газета Handelsblatt, ссылаясь на письмо сенаторов.
Газета.Ru09:51
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Нидерланды приняли запрос от РФ на пересмотр налогового соглашения

Факт получения запроса от Минфина РФ о пересмотре действующего налогового соглашения подтвердило правительство Нидерландов, 6 августа сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Министерства финансов Нидерландов Ремко Рауса.
ИА Красная Весна11:54
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