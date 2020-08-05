Захарова оценила сообщение о награде США за вмешивающихся в выборы
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Майка Помпео о награде за информацию о вмешивающихся в американские выборы. Соответствующий пост она опубликовала на свой странице в Facebook.В источнике
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