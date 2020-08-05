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Захарова оценила размер награды за данные о вмешательстве в выборы США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала заявление госсекретаря США Майка Помпео о награде за информацию о вмешивающихся в выборы президента США.В источнике
С чего всё началось
Ранее Захарова в Facebook
 назвала бесцеремонным вмешательством и гибридной атакой полученные россиянами на мобильные телефоны письма с предложением за вознаграждение сообщить в спецслужбы США о вмешательстве в американские выборы.
ТАССвчера в 08:48
Подробнее о событии
News.ru

Захарова отреагировала на массовую рассылку Госдепом сообщений россиянам

News.ruвчера в 11:29
Газета.Ru

В МИД рассказали о вмешательстве спецслужб США в жизнь россиян

Газета.Ruвчера в 08:16
РИА Новости

В МИД оценили планы Госдепа платить за данные о «вмешательстве в выборы»

РИА Новостивчера в 07:58
РБК

Захарова назвала «гибридной атакой» СМС россиянам от Госдепа

РБКвчера в 10:56
РЕН ТВ

Захарова назвала вмешательством обещание США платить россиянам $10 млн

РЕН ТВвчера в 08:12
Известия

Захарова высмеяла обещание $10 млн за данные о влиянии на выборы в США

Известиявчера в 17:45
RT на русском

Захарова оценила сообщение о награде США за вмешивающихся в выборы

RT на русскомвчера в 17:35

Минфин РФ предлагает сократить расходы на здравоохранение до 2024 года

На два года предлагает сократить расходы и на образование, в 2021 году на 33,3 млрд рублей и в 2022 году на 30,7 млрд рублей, при этом спустя два года на образование предлагается потратить на 10,5 млрд больше планируемого ранее.
Вестник Кавказа5 августа в 05:38
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В Белоруссии задержали главу штаба соперницы Лукашенко

Белорусские силовики задержали Марию Мороз — руководителя избирательного штаба кандидата в президенты страны Светланы Тихановской, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря политика Анны Красулиной.
Рамблервчера в 06:00
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СК проверит обстоятельства смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти 15-летней девочки в Среднеуральском женском монастыре, духовником и основателем которого является лишённый сана схимонах Сергий (Николай Романов).
RT на русском18:30
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KП: задержанные в Минске стали жертвами провокации украинских шпионов

Задержанные в Минске россияне могли стать жертвами провокации украинских шпионов, которые обманным путем заманили их в Белоруссию, чтобы разжечь дипломатический скандал, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на анонимный источник в спецслужбах РФ.
Газета.Ru17:40
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Российский Генштаб выступил против гонки ядерных вооружений

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-майор Андрей Стерлин и ведущий научный сотрудник Центра военно-стратегических исследований Военной академии Генштаба полковник Александр Хряпин прокомментировали ситуацию, сложившуюся в сфере ядерного сдерживания.
Профиль19:12

Специалисты рассказали об эпидемиологической ситуации в Приморье

Во Владивостоке в четверг, 6 августа, прошел брифинг, на котором заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора Приморского края Светлана Морозова рассказала об эпидемиологической ситуации в регионе, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.
Primpress.ruвчера в 03:46
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В России запатентовали препарат от коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) запатентовало отечественный препарат "Лейтрагин", способный предотвратить или смягчить осложнения от коронавируса, сообщило ведомство на своем сайте.
РИА Новостивчера в 15:33
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Зидан заявил, что Бэйл отказался играть с «Манчестер Сити» в ЛЧ

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан назвал причину отсутствия валлийского форварда Гарета Бэйла в заявке команды на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с английским «Манчестер Сити».
RT на русскомвчера в 15:02

Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде

Ближе к концу заседания и после просмотра видео, снятых в день аварии, адвокат семьи погибшего в ДТП Александр Добровинский спросил у Ефремова, узнает ли тот себя на продемонстрированных кадрах.
Газета.Ruвчера в 12:54
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