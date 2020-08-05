Захарова оценила размер награды за данные о вмешательстве в выборы США
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала заявление госсекретаря США Майка Помпео о награде за информацию о вмешивающихся в выборы президента США.В источнике
С чего всё началось
Ранее Захарова в Facebook
назвала бесцеремонным вмешательством и гибридной атакой полученные россиянами на мобильные телефоны письма с предложением за вознаграждение сообщить в спецслужбы США о вмешательстве в американские выборы.
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