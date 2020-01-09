Политика
РИА НовостиЗахарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой
Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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Такое впечатление, что, как и во времена инквизиции, наука объявлена польским Сеймом ересью, а сторонники исторических фактов обвинены им в колдовстве. Вот так идеология побеждает правду.
— Мария Захарова, российский дипломатРИА Новости 13:21
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Общество
Тарифы на электроэнергию на 2020 год установлены в Приангарье
В Иркутской области региональная служба по тарифам установила тарифы на электроэнергию для населения на 2020 год.
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Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал Канаду Канадией.
Происшествия
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Причиной пожара на территории Ухтинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Республике Коми, по предварительным данным, стал технологический взрыв.
Экономика
Названы банки, выдающие ипотеку на Дальнем Востоке под 2%
«На территории любого из 11 субъектов ДФО представлено как минимум три банка, готовых принять заявку на ипотеку под 2%. В программу включились как крупные федеральные игроки, так и хорошо известные дальневосточникам региональные банки», — пояснил гендиректор АРЧК ДВ Сергей Ховрат.
Политика
NYT опубликовала кадры попадания иранской ракеты в украинский самолет
Американская газета The New York Times опубликовала видео, предположительно, изображающее момент попадания иранской ракеты в самолет "Международных авиалиний Украины", кадры изданию предоставил иранский активист Нариман Гариб.
Здоровье
Россельхознадзор предложил ограничить долю антибиотиков для животных
Россельхознадзор подготовил поправки в закон «О ветеринарии», определяющие объёмы использования антибиотиков в животноводстве и птицеводстве.
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Трамп передумал про теорию глобального потепления: это не обман
Выступая перед журналистами в Белом доме, президент США Дональд Трамп заявил, что больше не считает теорию глобального потепления надуманной проблемой.
Футбол
«Атлетико» победил «Барселону» и вышел в финал Суперкубка Испании
Футболисты мадридского "Атлетико" нанесли поражение "Барселоне" в полуфинале Суперкубка Испании, матчи которого проходят в Саудовской Аравии.
Экономика
Forbes нашел в России двух новых долларовых миллиардеров
После приобретения компании Тимашев и Баронов покинут совет директоров, уточняется в заявлении.
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Советский спутник связи «Молния» сгорел в атмосфере
Советский спутник связи "Молния 2-17" сошел с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы над Индийским океаном, сообщил в четверг ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
Здоровье
Советы диетологов помогут омичам прийти в форму после праздников
Чтобы сбросить килограммы, набранные за каникулы, омичам рекомендуют чаще пить воду и есть апельсины.
Футбол
Венгр Кашшаи назначен главой департамента судейства РФС
Известный венгерский арбитр Виктор Кашшаи, закончивший карьеру в прошлом году, получил назначение на должность главы департамента судейства РФС.
Армия и оружие
Возле побережья Украины заметили разведывательный корабль ФСБ
Украинские военные заметили корабль пограничной охраны ФСБ России рядом с побережьем Азовского моря.
Финансы
В Ливане заявили, что их экономика нуждается в международной помощи
Ливанская экономика нуждается в помощи стран-участниц конференции "Кедр" или дружественных государств для стабилизации экономического и финансового сектора, заявил глава центрального банка страны Рияд Саламе в интервью ливанскому телеканалу MTV.
Политика
В Иране предостерегли США от ложных публикаций по «Боингу»
Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что Тегеран приветствует участие в расследовании причин крушения украинского "Боинга" представителей стран, граждане которых погибли в катастрофе.
Игры
Первый геймплей Magic: Legends разочаровал игроков
Game Informer, где новинка стала главной темой очередного номера журнала, опубликовал короткий геймплейный ролик, который и раскрыл первые кадры ролевого экшена.
Политика
Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии
Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложении о прекращении огня, с инициативой которого выступили в среду президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Стамбуле.
Политика
В конгрессе США проголосуют по ограничению полномочий Трампа по Ирану
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Политика
Парламент Абхазии призвал Хаджимбу уйти в отставку
Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента Рауля Хаджимбы, передает корреспондент РИА Новости.
Авто
Кроссовер Mazda CX-30 может не приехать в Россию
В конце прошлого года в базе Росстандарта появилось ОТТС, оформленное на кроссовер Mazda CX-30.
Экономика
Пушилин пообещал жителям ДНР ростовские зарплаты и пенсии к 2022 году
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин поручил правительству повысить размер пенсий, зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих до уровня Ростовской области России до января 2022 года.
Наука
Найдено древнее предсказание климатической катастрофы
Шведские ученые выяснили, что рунический камень из Рёка (Rök runestone), который был воздвигнут викингами около 1200 лет назад, служил предостережением перед глобальным климатическим кризисом, которого опасались древние скандинавы.
Технологии
«Яндекс» может запустить виртуального оператора связи
«Яндекс» изучает возможность выхода на рынок сотовой связи с собственным виртуальным оператором (MVNO).
Происшествия
В Бурятии не стали брать под стражу сбившего девушку бизнесмена
Армия и оружие
Иран сообщил о второй волне ударов по базам США в Ираке
В Иране заявили о начале второй волны ракетных ударов по американским базам в Ираке.