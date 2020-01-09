Политика
РИА НовостиЗахарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой
Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Читать в источнике
Оценить249
Такое впечатление, что, как и во времена инквизиции, наука объявлена польским Сеймом ересью, а сторонники исторических фактов обвинены им в колдовстве. Вот так идеология побеждает правду.
— Мария Захарова, российский дипломатРИА Новости 13:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 22:51, Ашберн
Политика
ICAO получила предварительный отчет от Ирана о крушении Boeing
Международная организация гражданской авиации (ICAO) получила от Ирана предварительный отчет о катастрофе пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», произошедшей утром в среду под Тегераном, передает РИА Новости.
Происшествия
В Хабаровске в ДТП с автобусом и фурой пострадали восемь человек
В Хабаровске автобус, перевозивший рабочих, столкнулся с припаркованной на обочине фурой, в результате чего пострадали семеро пассажиров и водитель автобуса.
Культура
В Туркменистане Америка объявлена врагом
В Туркмении Америку объявили врагом и ведут антиамериканскую пропаганду, сообщает 8 января агентство CentralAsia.
Общество
Украинский боксер Ломаченко выложил видео с российскими солдатами
Действующий чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBC и WBO выложил ролик на религиозную тематику.
Здоровье
Вспышка пневмонии в Китае вызвана новым видом вируса
Вспышка пневмонии в Китае вызвана новым видом вируса Причиной пневмонии стал неизвестный вид коронавируса.
Армия и оружие
Путин понаблюдал за запуском «Кинжала» в Черном море
В Черном море состоялись совместные учения Северного и Черноморского флотов, за которыми с ракетного крейсера "Маршал Устинов" следил президент России Владимир Путин.
Общество
Крупнейшая пресноводная рыба в мире объявлена вымершей
Китайских веслоносов, или Psephurus gladius, ранее обитавших в реке Янцзы, официально объявили вымершими.
Происшествия
Суд в Бурятии не арестовал обвиняемого в смертельном ДТП бизнесмена
Общество
Россияне увидят первое в этом году лунное затмение
Происшествия
Ритуальный зал и ритуальный магазин сгорели в Иркутском районе
Политика
В Абхазии протестующие захватили здание администрации президента
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Происшествия
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Экономика
Медведев утвердил план приватизации госимущества на 2020–2022 годы
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил прогнозный план приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества, сообщает официальный сайт правительства России.
Здоровье
За новогодние праздники в Брянской области родилось больше 160 детей
В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в Брянской области родилось семь детей.
Экономика
Банки начали устанавливать комиссии за переводы по номеру телефона
Банки начали устанавливать комиссии за денежные переводы по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП).
Футбол
«Рубин» сделал предложение бывшему форварду «Манчестер Сити» Бони
Казанский «Рубин» проявляет интерес к ивуарийскому нападающему Вильфриду Бони.
Экономика
Цены на аренду квартир в российских городах выросли за год на 5–7%
В 2019 году в российских городах больше всего выросли ставки аренды двухкомнатных квартир — на 7%. Средняя двушка в исследуемых городах стоит 17,6 тыс. руб. в месяц.
Армия и оружие
Помпео признал, что у США не было информации по «атакам Сулеймани»
Richard Graulich / ZUMAPRESS.com Госсекретарь США Майк Помпео признал, что у США не было информации, где и когда якобы планировал атаку иранский генерал КСИР Касем Сулеймани.
Футбол
Бывший нападающий сборной Италии Микколи получил 3,5 года тюрьмы
Экс форвард сборной Италии Фабрицио Микколи осужден на 3,5 года тюремного заключения за вымогательство.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Биатлон
Норвежка Ройселанн выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Германии
Норвежская биатлонистка Марте Олсбю Ройселанн победила в спринтерской гонке на 7,5 км на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Происшествия
В Ухте локализовали пожар на НПЗ
Космос
Марс теряет воду быстрее, чем ожидалось
Международная группа ученых измерила скорость потери воды в верхних слоях атмосферы Марса и обнаружила, что она выше прогнозируемых ранее значений.
Общество
Между Крымом и Арменией запустят регулярные авиарейсы
Между Симферополем и Ереваном (Армения) со следующего года планируется запуск регулярных авиарейсов, рассказал 10 января глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
Хоккей
Панарин набрал три очка, «Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси»
Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал одним из главных лиц в матче "регулярки" НХЛ против "Нью-Джерси Дэвилз".
Армия и оружие
В ЛНР заявили о двух обстрелах в Донбассе за сутки
Украинские силовики два раза открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики за минувшие сутки, заявили РИА Новости в четверг в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).