Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗахарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой

Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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Мария Захарова
Такое впечатление, что, как и во времена инквизиции, наука объявлена польским Сеймом ересью, а сторонники исторических фактов обвинены им в колдовстве. Вот так идеология побеждает правду.
— Мария Захарова, российский дипломатРИА Новости 13:21

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