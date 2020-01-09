Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗахарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой

Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Читать в источнике
Комментировать476
Мария Захарова
Такое впечатление, что, как и во времена инквизиции, наука объявлена польским Сеймом ересью, а сторонники исторических фактов обвинены им в колдовстве. Вот так идеология побеждает правду.
— Мария Захарова, российский дипломатРИА Новости вчера в 13:21

Подробнее о событии

В Госдуме осудили резолюцию Польши о начале Второй мировой войны

RT на русскомвчера в 14:26

В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой

РИА Новости03:54

Неверов обвинил Польшу в неуважении к жертвам концлагерей

Взгляд.рувчера в 14:42

Сейму напомнили о погибших во Второй мировой войне гражданах Китая

REGNUM05:05

Захарова назвала победой идеологии резолюцию Польши о Второй мировой

РБКвчера в 14:16

Сейму привиделось

Российская газетавчера в 14:39

В Думе считают ангажированным большинство Сейма, принявшее резолюцию о Второй мировой

ТАССвчера в 15:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7039 источников, обновлено в 06:22, Ашберн
Происшествия

В СК заявили об объективности в деле экс-заведующей роддомом Сармосян

Следствие, несмотря на общественный резонанс, намерено объективно расследовать дело бывшей заведующей роддомом №27 Москвы Марины Сармосян, обвиняемой в халатности и уволенной со своего поста после многочисленных жалоб пациенток, заявил заместитель руководителя 1-го отдела по расследованию особо важных дел столичного главка Следственного комитета (СК) России Владимир Меньшов.
РИА Новости 03:43
Политика

CNN: украинский самолет был сбит двумя ракетами

Разведка США считает, что разбившийся под Тегераном 8 января украинский самолет был сбит не одной, а двумя иранскими ракетами ПВО.
Газета.Ru 04:12
Общество

Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX

Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
Газета.Ru 03:10
Армия и оружие

Возле побережья Украины заметили разведывательный корабль ФСБ

Украинские военные заметили корабль пограничной охраны ФСБ России рядом с побережьем Азовского моря.
Lenta.ru вчера в 06:43
Политика

Тимошенко высказалась о заочном конфликте с Зеленским

Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что страну заставляют жить в режиме "95-го Квартала", комментируя в эфире канала "112 Украина" переход в оппозицию и заочный конфликт с президентом Владимиром Зеленским.
Экономика сегодня вчера в 20:55
Общество

Предпенсионеры получили новые налоговые льготы

С 2020 года начал своё действие налоговый вычет, который уменьшает земельный налог на кадастровую стоимость 600 кв.м. по одному земельному участку.
Kaluga-poisk.ru 03:50
Общество

Редактора «Урюпинской правды» уволили из-за фото политика

Известия вчера в 08:42
Финансы

Официальный курс евро опустился на 1,3 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный Центральным банком России на пятницу, 10 января, опустился на 1,3222 рубля - до 68,0555 рубля, курс доллара уменьшился на 67,17 копейки - до 61,234 рубля, следует из данных ЦБ.
Газета.Ru вчера в 05:36
Армия и оружие

Bloomberg: США усилят военное присутствие в Тихоокеанском регионе

РИА Новости 04:40
Кино

Фильм «Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории

РБК вчера в 00:33
Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
РБК 04:11
Экономика

Стало известно, сколько россиян отдают по кредитам больше 80% доходов

В 2019 году каждый четвёртый заёмщик в России отдавал по кредитам более 80% своих доходов.
Версия-Саратов 05:55
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона

С точки зрения безопасности для здоровья человека длительность разговора по мобильному телефону не должна превышать двух минут, а между звонками стоит делать паузу как минимум на 15 минут, считают эксперты Роспотребнадзора.
РБК 03:20
Армия и оружие

Российские танки прибыли в Алжир: Т-90 «завоёвывает» Северную Африку

В настоящее время Вооружённые силы Алжира обладают вторым по численности, после Индии, парком Т-90 (около 500 единиц).
Евразия Daily 04:56
Общество

Шесть привычек, которые «убивают» иммунитет

Следующая привычка, которая «убивает» иммунитет, это курение.
МедиаПоток вчера в 04:16
Общество

Создатель World of Tanks собрался в Госдуму

Один из создателей и директор по продукту игры World of Tanks (WoT) компании Wargaming Вячеслав Макаров собрался создать «Партию прямой демократии» и попасть с ней в Госдуму.
Lenta.ru 02:10
Политика

МИД России назвал события в Абхазии внутренним делом страны

Россия расценивает происходящие события в Абхазии как внутреннее дело республики и рассчитывает на скорейшую стабилизацию обстановки в стране в рамках правового поля, сообщили в пятницу в МИД РФ.
РИА Новости 03:16
Политика

Зеленский назвал канадцев жителями «Канадии»

Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку в обращении к гражданам Канады, опубликованном на его странице в твиттере.
РИА Новости 03:31
Кино

HBO планирует снять сериал на основе фильма «Паразиты»

Телеканал HBO планирует выпустить сериал на основе фильма «Паразиты» южнокорейского режиссёра Пон Чжун Хо.
News.ru 04:53
Общество

В Томской области составили перечень вакансий для «земских учителей»

В этом году в регионе заработает программа «Земский учитель».
Tomsk.Ru 05:32
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета 08 января в 16:33
Общество

Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году

ТАСС Наука вчера в 21:24
Гаджеты

Представлен круглый смартфон, на разработку которого ушло 5 лет

Ferra 04:31
Кино

Появился трейлер четвертого сезона «Фарго» с Крисом Роком

В пятницу, 10 января, в сети появился трейлер четвертого сезона "Фарго". Ролик опубликован на YouTube-канале TV Promos.
Piter.tv 04:52
Общество

Объяснена причина аномально теплой погоды в России

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Lenta.ru вчера в 23:26
Футбол

«Милан» видит в Аллегри своего Фергюсона

Итальянский клуб рассматривает специалиста как своего сэра Алекса Фергюсона в надежде на то, что Массимилиано сможет доминировать с «Миланом» в Серии А и бороться за трофеи в Европе.
Чемпионат 05:01
Общество

Новая порода собак появилась в России

Карельскую лайку на заседании специальной комиссии Российской кинологической федерации официально признали отдельной породой собак, сообщает пресс-служба главы Республики Карелия.
Взгляд.ру 03:35
Экономика

Пушилин пообещал жителям ДНР ростовские зарплаты и пенсии к 2022 году

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин поручил правительству повысить размер пенсий, зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих до уровня Ростовской области России до января 2022 года.
РБК вчера в 08:21
Гаджеты

Xiaomi подтвердила разработку оболочки MIUI 12

Китайская компания Xiaomi официально подтвердила разработку новой версии фирменной оболочки MIUI 12.
News.ru 02:54
Наука

Продолжительность жизни червя–нематоды увеличили в пять раз

Как сообщает ToDay News Ufa, группой ученых был проведен сенсационный для современной науки эксперимент по увеличению продолжительности жизни червей.
ToDay News Ufa вчера в 11:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное