Политика

Газета.RuГазета.RuЗахарова оценила ситуацию вокруг Brexit

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила принятие парламентом Великобритании поправки, обязывающей премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона просить отсрочку Brexit. Об этом она написала в своем Facebook.
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Мария Захарова
Но когда империя задумывалась о таких пустяках? Тем более есть возможность ослабить позиции европейских партнёров, измотав их отсутствием понимания перспективы и стратегического планирования.
— Мария Захарова, российский дипломатГазета.Ru вчера в 13:19

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