с чего всё началось

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году. Об этом она писала на своей странице в Facebook.

Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США

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Политика Путин обсудил с Макроном Сирию и Украину Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, они обсудили обстановку на северо-востоке Сирии, а также Украину, говорится на сайте Кремля.

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Гаджеты Характеристики GeForce GTX 1660 Super подтверждены Похоже, что секретов в плане видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super не осталось.

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