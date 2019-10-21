Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году. Об этом она писала на своей странице в Facebook.

Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США

Происшествия Мужчина убил двух человек и ранил четверых в Новой Москве Согласно предварительной информации, преступление совершил наркозависимый мужчина. По поступившим сведения, он ранил еще четверых людей.

Общество Власти объяснили штраф москвичке в ₽500 тыс. за парковку у дома ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП) объяснило ситуацию с жительницей Таганского района, которая заявила о получении более 80 штрафов на сумму около 500 тыс. руб. за парковку возле дома.

Армия и оружие Южная Корея объявила о вторжении российского самолёта в зону ПВО Представитель Комитета начальников штабов Южной Кореи заявил, что российский военный самолёт якобы вторгся в установленную республикой в одностороннем порядке зону опознания ПВО (KADIZ).

Происшествия На заводе в Свердловской области произошёл разлив жидкой меди Разлив жидкой меди произошёл вечером 21 октября на предприятии АО «Уралэлектромедь» в городе Верхняя Пышма.

Шоу-бизнес Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.

Общество Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».

Общество ПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию Россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно при отсутствии возможности трудоустройства, пишет "Российская газета".

Экономика HeadHunter: 9% компаний допустили сокращение персонала в 2020 году Согласно исследованию HeadHunter, на которое ссылается газета «Известия», 9% опрошенных компаний заявили о возможных увольнениях сотрудников в 2020 году.

Армия и оружие Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал готовность американского лидера Дональда Трампа к войне с Турцией отметив, что ещё не было такого, чтобы США угрожали ударами союзнику по НАТО.

Армия и оружие Минобороны опровергло сбой при запуске ракет «Калибр» В Министерстве обороны прокомментировали информацию РБК о сбое, якобы произошедшем при запуске ракет «Калибр» во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019».

Общество Император Японии официально объявил о вступлении на престол Император Японии Нарухито официально объявил во вторник о своем вступлении на престол в соответствии с конституцией страны и законом об императорском доме.

Политика В Европарламенте возмутились словами Зеленского в разговоре с Трампом Вице-президент комитета ассоциации «Украина — ЕС», депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель заявила, что была шокирована словами украинского лидера Владимира Зеленского, сказанными им во время разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Кино Вышел нецензурированный брутальный трейлер нового «Терминатора» На YouTube-канале студии Paramount Pictures опубликован расширенный рэдбэнд-тивиспот, телевизионный рекламный ролик без цензуры, художественного фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).

Армия и оружие Постпредство России посоветовало НАТО закупить учебники по истории Постоянное представительство России в НАТО рекомендовало Североатлантическому альянсу закупить учебники по истории вместо зимнего обмундирования для проведения операций при низких температурах.

Армия и оружие Вертолеты ВКС сели на бывшей базе США в Сирии Вертолеты ВКС России приземлились на военном аэродроме Табка (Эс-Саура) в сирийской провинции Ракка.

Политика Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Культура На экраны выходит сериал о новых приключениях майора Черкасова Первый канал начинает показ сериала «Формула мести» — шестого по счёту проекта о приключениях майора Ивана Черкасова.

Футбол Член комитета по этике РФС осудил Слуцкого Один из членов комитета Российского футбольного союза по этике Андрей Созин высказал свое мнение о словах главного тренера голландского "Витесса" Леонида Слуцкого по поводу поведения руководства волгоградского "Ротора".

Шоу-бизнес Тимати и Анастасию Решетову заподозрили в обмане из-за фото из роддома На представленных кадрах Тимати держит на руках новорожденного сына вскоре после рождения, но для части фанатов явно видно вмешательство профессионального фотографа, поэтому они уверены в обмане относительно даты рождения.

Фигурное катание Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при на турнире Skate America в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС.

Общество Стоимость родового сертификата увеличится на 1 тыс. рублей Программа "Родовой сертификат", являющаяся приоритетным направлением национального проекта "Здравоохранение", была внедрена в России 1 января 2006 года.

Экономика Credit Suisse: Китай впервые обогнал США по числу богатейших людей Китай впервые обошел США по количеству граждан, вошедших в 10% наиболее богатых людей мира.

Политика Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.

Экономика Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины Реальное положение дел на Украине, несмотря на номинальный рост ВВП в долларах, на самом деле свидетельствует не об успехах в экономике, а об инфляции.

Кино Создатели «Гемини» потеряли 75 миллионов долларов По оценкам аналитиков, на «Гемини» кинокомпании потеряли 75 миллионов долларов.