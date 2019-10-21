Политика
Газета.RuЗахарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году. Об этом она писала на своей странице в Facebook.
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Гаджеты
Xiaomi выпустил прошивку MIUI 11
Несколько мобильных устройств Redmi и Xiaomi получили новую версию прошивки MIUI 11.
iReactor вчера в 02:32
Происшествия
На Украине потерпел крушение вертолёт
RT на русском 15:02
Общество
Операторы выступили против передачи частот «Ростелекому» без конкурса
«Мегафон», МТС и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») выступили против выделения «Ростелекому» радиочастот 2300–2400 МГц.
Мойка78 20:31
Общество
Власти объяснили штраф москвичке в 500 тыс. рублей за парковку у дома
Жительница Таганского района, которая заявила о получении более 80 штрафов на сумму около 500 тыс. руб. за парковку возле дома, могла получать штрафы не только за неоплату парковки, но и за другие нарушения.
Известия 20:53
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском 18:12
Здоровье
Онищенко раскритиковал Минздрав за список смертельно опасных прививок
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что список «смертельно опасных» прививок, составленный Минздравом, нельзя воспринимать всерьёз.
Век 14:44
Общество
Половине российских семей хватает денег лишь на еду и одежду
В свою очередь количество российских семей, которые могут позволить себе и еду, и одежду, и товары длительного пользования, за год увеличилось на 2% — с 30,6% до 32,6% Ранее президент России Владимир Путин объяснил, почему Россия помогает бедным государствам, не до конца решив собственные социальные проблемы.
URA.Ru 22:08
Технологии
Четки Ватикана взломали за 15 минут
Хакер воспользовался уязвимостью при регистрации: пароль с привязкой к электронной почте пересылался в открытом виде, что позволило в течение 15 минут получить доступ к другим персональным данным о пользователе.
Территория новостей 07:00
Культура
На экраны выходит сериал о новых приключениях майора Черкасова
Первый канал начинает показ сериала «Формула мести» — шестого по счёту проекта о приключениях майора Ивана Черкасова.
RT на русском 13:56
Футбол
«Оренбург» хочет переиграть матч с «Крыльями Советов»
Свободная Пресса 18:11
Происшествия
На уральском заводе эвакуировали 50 рабочих из-за разлива жидкой меди
На заводе «Уралэлектромедь» (входит в УГМК) в Верхней Пышме (Свердловская область) произошел разлив жидкой меди из медеплавильной печи.
РБК 22:07
Футбол
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль 1:1
Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» огласил состав манкунианцев на матч девятого тура английской премьер-лиги против «Ливерпуля».
Нева Спорт вчера в 14:58
Футбол
Сёмин: «При Сарри „Ювентус“ сильно изменился»
При Сарри команда изменилась сильно. Стала более атакующей, больше футболистов принимает участие в каждой атаке, больше контролируют мяч.
Soccer.ru 16:58
Авто
Группа Volkswagen «сошлёт» Шкоду в бюджетный сегмент
Немецкая газета Suddeutsche Zeitung вышла с заголовком «Skoda должна стать дешёвым брендом», тем самым заставив Шкоду письменно успокаивать своих сотрудников, сообщает Automotive News.
Драйв 16:00
Наука
Движение планет ограничило массу гравитона
Астрономы использовали известные параметры и траектории планет для поиска массы гравитона — гипотетической частицы-переносчика силы гравитации.
N+1 11:18
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям
Представитель YouDrive настаивает, что компания не собирается распродавать весь свой парк, а только лишь автомобили, чей срок службы подходит к концу.
РБК 05:00
Армия и оружие
Минобороны опровергло сбой при запуске ракет «Калибр»
В Министерстве обороны прокомментировали информацию РБК о сбое, якобы произошедшем при запуске ракет «Калибр» во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019».
Известия 15:56
Авто
Mazda представит новый чистый дизельный двигатель в 2020 году
Как говорит Кристиан Шульце, руководитель европейского отделения Mazda, которое занимается исследованиями и разработками, в следующем году, японский автопроизводитель планирует построить абсолютно новый завод по производству дизельных моторов.
CarsWeek.ru 19 октября в 06:38
Общество
Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за своенравность
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.
МИР 24 20:57
Происшествия
Топ-менеджер банка «Советский» получил условный срок за хищения
В ходе преступной деятельности соучастники присвоили средства банка общей суммой более 1,783 млрд руб. Суд признал Кузнецова виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере" и назначил ему наказание в виде лишения свободы на четыре года условно со штрафом 500 тыс. руб. Кузнецов признал свою вину.
РБК 16:50
Политика
Путин поручил Голодец заняться документальным кино
На встрече с Голодец Путин поручил вице-премьеру обсудить проблему документального кино и заняться ей.
REGNUM 21:05
Армия и оружие
НАТО изменит методику учений с учетом российских боевых возможностей
"Вероятно, что возможности России в области ограничения и воспрещения доступа и маневра в случае боевых действий со странами НАТО станут для них труднопреодолимым препятствием в проведении военных операций альянса", - цитирует RT выдержку из документа.
Российская газета 06:55
Армия и оружие
Помпео рассказал о готовности Трампа к военным действиям против Турции
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции.
Газета.Ru 20:41