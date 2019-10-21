Политика

Газета.RuГазета.RuЗахарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году. Об этом она писала на своей странице в Facebook.
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