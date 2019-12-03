Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗахарова резко ответила на слова Зеленского о жителях Донбасса

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны. Ранее Зеленский в интервью Spiegel заявил, что будет бороться за "сбившихся с пути" жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
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Мария Захарова
Это не люди потерялись, а государство потерялось, а потом и людей потеряло! И отправленные из Киева на „поиск“ людей танки их не найдут. Гарантируйте жителям их права, и они найдутся сами.
— Мария Захарова, российский дипломатКрасная весна вчера в 21:30

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