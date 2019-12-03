Политика
Газета.RuЗахарова оценила слова Зеленского о жителях Донбасса
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что жители Донбасса никуда не терялись. Так в Facebook дипломат прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского, который пообещал бороться за "потерявшихся донбассцев".
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Общество
В России резко выросло число ДТП с такси
Число аварий с участием такси в России за 10 месяцев 2019 года выросло на 60 процентов — до 2,7 тысячи случаев.
Происшествия
В Татарстане злоумышленник зарезал свою бывшую жену и двухлетнего сына
Злоумышленник в городе Менделеевске в Татарстане зарезал свою семью, среди его жертв - бывшая жена и двухлетний сын, кроме того он ранил пасынка.
Политика
Прорывов нет: на Украине оценили проект «нормандского коммюнике»
Проект коммюнике по итогам «нормандского саммита» в Париже является весьма дипломатическим и не содержит «суперпрорывных идей».
Происшествия
Кот задушил 9-месячного ребенка на Украине
В Винницкой области Украины Кот задушил 9-месячного ребенка в коляске, сообщает УНН. По данным полиции, инцидент произошел 30 ноября.
Политика
ЕК потребовала у Кипра расследовать дела о «золотых паспортах» россиян
Еврокомиссия отправила властям Кипра письмо, в котором потребовала разъяснения по делу о лишении гражданства 26 иностранцев, незаконно получивших паспорта.
Политика
Эрдоган назвал неизбежным обновление НАТО
Ранее Эрдоган назвал неприемлемыми слова президента Франции Эммануэля Макрона о коме, в которой якобы находится военный блок.
Политика
Экс-депутата Рады заочно обвинили в нападении на посольство России
Бывшему депутату Верховной Рады Украины Игорю Мосийчуку заочно предъявили обвинения в нападении на российское посольство в Киеве в 2016 году, сообщается на сайте Следственного комитета.
Космос
НАСА опубликовало фото разбившегося на Луне индийского «Викрама»
Лунный орбитальный спутник НАСА обнаружил на поверхности Луны обломки индийского аппарата "Викрам", потерпевшего крушение во время посадки в сентябре.
Политика
Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
Игры
По фильму «Звездный Десант» выйдет стратегия в реальном времени
Игра «Starship Troopers: Terran Command» вознамерилась завоевать славу среди стратегий в реальном времени.
Экономика
Обнародован прогноз нового повышения пенсионного возраста
СМИ дали прогноз нового срока повышения пенсионного возраста в России.
Технологии
Роскачество назвало лучшие мобильные приложения для заказа такси
Роскачество проверило качество 40 наиболее популярных мобильных приложений для заказа такси в российском сегменте магазинов App Store и Google Play, рекомендовав к использованию 22 приложения, говорится в сообщении организации.
Авто
Для российских водителей введут новые штрафы
С 1 января 2020 года для российских водителей начнут действовать новые штрафы.
Политика
Путин подписал закон о демонстрации нацистской символики
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий демонстрацию нацистской символики в произведениях литературы и искусства.
Общество
Глава «Аэрофлота» обвинил 17 аэропортов в резком подорожании услуг
Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев сообщил о резком подорожании аэропортовых услуг, которые не попадают под регулирование Федеральной антимонопольной службой (ФАС).
Футбол
Месси получил «Золотой мяч» в рекордный шестой раз
Аргентинец получил «Золотой мяч» в рекордный шестой раз (до этого Месси получал награду в 2009–2012 годах, а также в 2015 году).
Политика
Стали известны сроки закладки российских аналогов «Мистралей»
Два универсальных корабля-дока заложат в 2020 году в Керчи. Эти корабли - аналоги французских "Мистралей".
Происшествия
В Санкт-Петербурге локализован крупный пожар в ангаре
Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Санкт-Петербурге в ангаре площадью 12 тысяч кв. м возник в ночь на 3 декабря.
Энергетика
Bloomberg: в ОПЕК предрекли конец «золотого века» сланцевой нефти
Министры Организации стран — экспортеров нефти считают, что "золотой век" добычи сланцевой нефти в США закончился.
Кино
Кит Харингтон раскрыл причину убийства Дейенерис в «Игре престолов»
Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», рассказал о причине убийства Дейенерис Таргариен в восьмом сезоне.
Политика
Кремль ответил на идею Зеленского обсудить статус Крыма
Кремль ответил на идею Владимира Зеленского обсудить статус Крыма с представителями РФ, Украины и США, инициативу украинского президента отвергли.
Фигурное катание
Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию
За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
Экономика
Western Union и Contact приостановили переводы в Таджикистан
Нацбанк Таджикистана (НБТ) заверил, что денежные переводы из России не будут остановлены, так как таджикский регулятор уже начал работу с системой «Юнистрим» и подписал соглашение с Western Union, а договор с Contact должен быть подписан в ближайшее время.
Политика
МИД Украины вручил послу Венгрии ноту протеста
Нота протеста была вручена венгерскому послу на Украине Иштвану Ийдярто из-за его интервью изданию «Главком» от 28 ноября.
Общество
Киев готовится подложить пенсионерам очередную «свинью»
По данным Пенсионного фонда Украины, с 1 декабря 2019 года прожиточный минимум вырастит на 74 гривны и составит 1638 гривен.
Происшествия
В Белгородской области перевернулся пассажирский автобус
В Белгородской области в районе села Архангельское перевернулся рейсовый пассажирский автобус, сообщается на сайте УМВД по региону.
Политика
Bild: США готовят санкции против «Северного потока-2»
Ранее НСН писала, что конгрессмены США считают, что санкции против газопровода «Северный поток — 2» должны войти в оборонный бюджет на 2020 год.
Общество
Россия и Китай запустили «Силу Сибири»
Газопровод запустили на высшем уровне Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по телемосту торжественно запустили газопровод "Сила Сибири".