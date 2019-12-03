Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что жители Донбасса никуда не терялись. Так в Facebook дипломат прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского, который пообещал бороться за "потерявшихся донбассцев".

Общество В России резко выросло число ДТП с такси Число аварий с участием такси в России за 10 месяцев 2019 года выросло на 60 процентов — до 2,7 тысячи случаев.

Происшествия Кот задушил 9-месячного ребенка на Украине В Винницкой области Украины Кот задушил 9-месячного ребенка в коляске, сообщает УНН. По данным полиции, инцидент произошел 30 ноября.

Политика Эрдоган назвал неизбежным обновление НАТО Ранее Эрдоган назвал неприемлемыми слова президента Франции Эммануэля Макрона о коме, в которой якобы находится военный блок.

Политика Экс-депутата Рады заочно обвинили в нападении на посольство России Бывшему депутату Верховной Рады Украины Игорю Мосийчуку заочно предъявили обвинения в нападении на российское посольство в Киеве в 2016 году, сообщается на сайте Следственного комитета.

Космос НАСА опубликовало фото разбившегося на Луне индийского «Викрама» Лунный орбитальный спутник НАСА обнаружил на поверхности Луны обломки индийского аппарата "Викрам", потерпевшего крушение во время посадки в сентябре.

Политика Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.

Технологии Роскачество назвало лучшие мобильные приложения для заказа такси Роскачество проверило качество 40 наиболее популярных мобильных приложений для заказа такси в российском сегменте магазинов App Store и Google Play, рекомендовав к использованию 22 приложения, говорится в сообщении организации.

Происшествия В Санкт-Петербурге локализован крупный пожар в ангаре Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Санкт-Петербурге в ангаре площадью 12 тысяч кв. м возник в ночь на 3 декабря.

Политика Кремль ответил на идею Зеленского обсудить статус Крыма Кремль ответил на идею Владимира Зеленского обсудить статус Крыма с представителями РФ, Украины и США, инициативу украинского президента отвергли.

Экономика Western Union и Contact приостановили переводы в Таджикистан Нацбанк Таджикистана (НБТ) заверил, что денежные переводы из России не будут остановлены, так как таджикский регулятор уже начал работу с системой «Юнистрим» и подписал соглашение с Western Union, а договор с Contact должен быть подписан в ближайшее время.

Политика МИД Украины вручил послу Венгрии ноту протеста Нота протеста была вручена венгерскому послу на Украине Иштвану Ийдярто из-за его интервью изданию «Главком» от 28 ноября.

Общество Киев готовится подложить пенсионерам очередную «свинью» По данным Пенсионного фонда Украины, с 1 декабря 2019 года прожиточный минимум вырастит на 74 гривны и составит 1638 гривен.

Происшествия В Белгородской области перевернулся пассажирский автобус В Белгородской области в районе села Архангельское перевернулся рейсовый пассажирский автобус, сообщается на сайте УМВД по региону.

Политика Bild: США готовят санкции против «Северного потока-2» Ранее НСН писала, что конгрессмены США считают, что санкции против газопровода «Северный поток — 2» должны войти в оборонный бюджет на 2020 год.