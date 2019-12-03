Политика

Газета.RuГазета.RuЗахарова оценила слова Зеленского о жителях Донбасса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что жители Донбасса никуда не терялись. Так в Facebook дипломат прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского, который пообещал бороться за "потерявшихся донбассцев".
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Захарова оценила слова Зеленского о жителях Донбасса

Газета.Ru01:35

Захарова назвала условие для возвращения лояльности жителей Донбасса Киеву

Известиявчера в 19:14

Захарова ответила на слова Зеленского о «потерявшихся жителях Донбасса»

РБКвчера в 20:01

Захарова посоветовала Зеленскому гарантировать права жителям Донбасса

РЕН ТВвчера в 21:22

Захарова оценила слова Зеленского о «потерявшихся» жителях Донбасса

RT на русскомвчера в 18:46

Захарова призвала Украину гарантировать жителям Донбасса их права

Российская газетавчера в 18:33

Захарова: Киеву надо обеспечить права жителям Донбасса, чтобы вернуть их лояльность

ТАССвчера в 18:15
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Общество

В России резко выросло число ДТП с такси

Число аварий с участием такси в России за 10 месяцев 2019 года выросло на 60 процентов — до 2,7 тысячи случаев.
Lenta.ru 02:10
Происшествия

В Татарстане злоумышленник зарезал свою бывшую жену и двухлетнего сына

Злоумышленник в городе Менделеевске в Татарстане зарезал свою семью, среди его жертв - бывшая жена и двухлетний сын, кроме того он ранил пасынка.
ТАСС 00:28
Происшествия

СК завершил расследование крушения SSJ100 в «Шереметьево»

Ведомости 00:50
Политика

Прорывов нет: на Украине оценили проект «нормандского коммюнике»

Проект коммюнике по итогам «нормандского саммита» в Париже является весьма дипломатическим и не содержит «суперпрорывных идей».
REGNUM 01:55
Происшествия

СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

ТАСС 01:06
Происшествия

Кот задушил 9-месячного ребенка на Украине

В Винницкой области Украины Кот задушил 9-месячного ребенка в коляске, сообщает УНН. По данным полиции, инцидент произошел 30 ноября.
Газета.Ru вчера в 11:32
Политика

ЕК потребовала у Кипра расследовать дела о «золотых паспортах» россиян

Еврокомиссия отправила властям Кипра письмо, в котором потребовала разъяснения по делу о лишении гражданства 26 иностранцев, незаконно получивших паспорта.
Lenta.ru 02:40
Политика

Эрдоган назвал неизбежным обновление НАТО

Ранее Эрдоган назвал неприемлемыми слова президента Франции Эммануэля Макрона о коме, в которой якобы находится военный блок.
REGNUM 02:08
Политика

Экс-депутата Рады заочно обвинили в нападении на посольство России

Бывшему депутату Верховной Рады Украины Игорю Мосийчуку заочно предъявили обвинения в нападении на российское посольство в Киеве в 2016 году, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 02:12
Космос

НАСА опубликовало фото разбившегося на Луне индийского «Викрама»

Лунный орбитальный спутник НАСА обнаружил на поверхности Луны обломки индийского аппарата "Викрам", потерпевшего крушение во время посадки в сентябре.
РИА Новости вчера в 23:58
Политика

Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
РБК вчера в 14:10
Игры

По фильму «Звездный Десант» выйдет стратегия в реальном времени

Игра «Starship Troopers: Terran Command» вознамерилась завоевать славу среди стратегий в реальном времени.
Ридус вчера в 17:11
Экономика

Обнародован прогноз нового повышения пенсионного возраста

СМИ дали прогноз нового срока повышения пенсионного возраста в России.
9111.ru 02:39
Технологии

Роскачество назвало лучшие мобильные приложения для заказа такси

Роскачество проверило качество 40 наиболее популярных мобильных приложений для заказа такси в российском сегменте магазинов App Store и Google Play, рекомендовав к использованию 22 приложения, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 00:13
Авто

Для российских водителей введут новые штрафы

С 1 января 2020 года для российских водителей начнут действовать новые штрафы.
URA.Ru 02:44
Политика

Путин подписал закон о демонстрации нацистской символики

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий демонстрацию нацистской символики в произведениях литературы и искусства.
Rambler News Service вчера в 09:37
Общество

Глава «Аэрофлота» обвинил 17 аэропортов в резком подорожании услуг

Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев сообщил о резком подорожании аэропортовых услуг, которые не попадают под регулирование Федеральной антимонопольной службой (ФАС).
РБК 01:00
Футбол

Месси получил «Золотой мяч» в рекордный шестой раз

Аргентинец получил «Золотой мяч» в рекордный шестой раз (до этого Месси получал награду в 2009–2012 годах, а также в 2015 году).
Коммерсантъ вчера в 15:32
Политика

Стали известны сроки закладки российских аналогов «Мистралей»

Два универсальных корабля-дока заложат в 2020 году в Керчи. Эти корабли - аналоги французских "Мистралей".
Российская газета 02:44
Происшествия

В Санкт-Петербурге локализован крупный пожар в ангаре

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Санкт-Петербурге в ангаре площадью 12 тысяч кв. м возник в ночь на 3 декабря.
REGNUM 00:49
Энергетика

Bloomberg: в ОПЕК предрекли конец «золотого века» сланцевой нефти

Министры Организации стран — экспортеров нефти считают, что "золотой век" добычи сланцевой нефти в США закончился.
РИА Новости вчера в 20:56
Кино

Кит Харингтон раскрыл причину убийства Дейенерис в «Игре престолов»

Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», рассказал о причине убийства Дейенерис Таргариен в восьмом сезоне.
Культуромания вчера в 04:48
Политика

Кремль ответил на идею Зеленского обсудить статус Крыма

Кремль ответил на идею Владимира Зеленского обсудить статус Крыма с представителями РФ, Украины и США, инициативу украинского президента отвергли.
Krym.News вчера в 08:47
Фигурное катание

Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию

За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
РИА Новости вчера в 12:38
Экономика

Western Union и Contact приостановили переводы в Таджикистан

Нацбанк Таджикистана (НБТ) заверил, что денежные переводы из России не будут остановлены, так как таджикский регулятор уже начал работу с системой «Юнистрим» и подписал соглашение с Western Union, а договор с Contact должен быть подписан в ближайшее время.
РБК вчера в 16:00
Политика

МИД Украины вручил послу Венгрии ноту протеста

Нота протеста была вручена венгерскому послу на Украине Иштвану Ийдярто из-за его интервью изданию «Главком» от 28 ноября.
REGNUM вчера в 15:08
Общество

Киев готовится подложить пенсионерам очередную «свинью»

По данным Пенсионного фонда Украины, с 1 декабря 2019 года прожиточный минимум вырастит на 74 гривны и составит 1638 гривен.
ГЛАС.RU 30 ноября в 10:18
Происшествия

В Белгородской области перевернулся пассажирский автобус

В Белгородской области в районе села Архангельское перевернулся рейсовый пассажирский автобус, сообщается на сайте УМВД по региону.
РБК 02:51
Политика

Bild: США готовят санкции против «Северного потока-2»

Ранее НСН писала, что конгрессмены США считают, что санкции против газопровода «Северный поток — 2» должны войти в оборонный бюджет на 2020 год.
Национальная служба новостей вчера в 02:32
Общество

Россия и Китай запустили «Силу Сибири»

Газопровод запустили на высшем уровне Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по телемосту торжественно запустили газопровод "Сила Сибири".
Lenta.ru вчера в 06:48
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