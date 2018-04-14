Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявления польского посла в Германии Анджея Пшилебского о роли СССР в победе над фашизмом.

с чего всё началось

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявления польского посла в Германии Анджея Пшилебского о роли СССР во Второй мировой войне.

Захарова оценила слова посла Польши о роли СССР во Второй мировой

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