Политика
Газета.RuЗахарова оценила слова посла США о бомбардировках в Сербии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе". Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.
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А на самом деле Штатам надо сначала извиниться перед теми, кого бомбили, выплатить компенсацию за убитых, а также раненым и потерявшим здоровье из-за снарядов с обедненным ураном.
— Мария Захарова, российский дипломатDaily Storm 13:17
с чего всё началось
«Штатам надо сначала извиниться перед теми, кого бомбили, выплатить компенсацию за убитых, а также раненым и потерявшим здоровье из-за снарядов с обедненным ураном», - написала Захарова в Facebook.ТК Звезда13:54
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