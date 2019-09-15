Политика
Газета.RuЗахарова оценила слова посла США о бомбардировках в Сербии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе". Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.
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В публикации в Facebook она привела цитату из СМИ, где посол США в Белграде Кайл Скотт призывает сербов "шире смотреть" на бомбардировки страны в 1999 году.РИА Новости12:30
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