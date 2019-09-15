с чего всё началось

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе". Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

Захарова оценила слова посла США о бомбардировках в Сербии

Политика В Кремле прокомментировали атаку дронов на саудовские нефтяные объекты Владимир Путин в курсе атаки дронов на нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Общество Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле» Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.

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Транспорт В Москве прошёл парад городской техники Около 700 единиц спецтехники приняли участие в параде в Москве.

Культура В студии была найдена последняя песня Юлии Началовой Как объяснила Исаева, о существовании этого трека никто не знал. Запись была найдена на студии после похорон артистки.

Шоу-бизнес Мама Анастасии Заворотнюк рассказала священнику о болезни дочери Настоятель Крестовоздвиженской церкви в населенном пункте Крекшино отец Сергий поведал о разговоре с матерью актрисы Анастасии Заворотнюк, которая является одной из прихожанок этого храма, передает Российский Диалог со ссылкой на "Царьград".

Политика Вандалы осквернили памятник евреям на Украине и пригрозили Зеленскому Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский сообщил на своей странице в Facebook, что неизвестные осквернили памятник, установленный на месте массового убийства евреев, и оставили записку с угрозой в адрес украинского президента Владимира Зеленского.

Происшествия Бывшего игрока КХЛ Мусатова задержали по обвинению в мошенничестве В Москве правоохранительные органы задержали российского хоккеиста Игоря Мусатова, обвиняемого в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. (около 51,5 млн руб. по текущему курсу).

Авто На автошоу во Франкфурте марка Hongqi показала две новинки На франкфуртском автосалоне состоялась презентация электрического кроссовера Hongqi E115 и прототипа гибридного суперкара S9.

Политика Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Москву в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.

Политика Российский олигарх рассказал о своих встречах с Путиным Глава совета директоров и совладелец Альфа-банка Петр Авен заявил, что встречается с российским лидером Владимиром Путиным 2-3 раза в год.

Происшествия В Башкирии девушку-подростка заподозрили в убийстве семилетней сестры Семнадцатилетнюю жительницу башкирского города Салават заподозрили в убийстве младшей сестры.

Происшествия В Казахстане поезд врезался в выехавший на переезд автобус Железнодорожный состав близ Алма-Аты врезался в автобус, стоявший на переезде на путях в нарушение правил, сообщил журналистам официальный представитель министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Руслан Иманкулов.

Армия и оружие Американские СМИ назвали позволяющее покорить мир российское оружие Эксперты отмечают, что в арсенале Соединенных Штатов нет ничего похожего, а подобная технология готова «в одночасье покорить мир».

Политика «Газпром» сократил поставки газа через Opal Российская компания "Газпром" сократила объем поставок по газопроводу Opal из-за ограничения, наложенного судом Евросоюза, сообщает РИА Новости.

Происшествия Радикалы избили участников гей-парада в Харькове Как отмечается, радикалы напали на участников ЛГБТ-марша и избили некоторых из них.

Политика Сноуден хочет получить убежище во Франции Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден сообщил, что еще в 2013 году попросил убежище во Франции, и хотел бы, чтобы нынешний французский лидер Эмманнуэль Макрон его предоставил.

Шоу-бизнес Свадебный поцелуй Собчак и Богомолова сняли на видео Гости, прибывшие на банкет по поводу бракосочетания Ксении Собчак и Константина Богомолова, запечатлели на видео и опубликовали в соцсетях свадебный поцелуй светской львицы и режиссера.

Гаджеты Первые умные очки Huawei EyeWear поступили в продажу В продажу поступили первые уникальные очки от китайской компании Huawei, сообщает новостное издание Evo-rus.com.

Политика Квасьневский предостерег Зеленского от преследования Порошенко Во всех других случаях преследование Порошенко будет рассматриваться как политически мотивированное, подчеркнул Александр Квасьневский.

Футбол Около 600 болельщиков поддержат «Зенит» в матче ЛЧ против «Лиона» Около 600 болельщиков санкт-петербургского «Зенита» посетят гостевой матч команды в матче группового раунда Лиги чемпионов против «Лиона».