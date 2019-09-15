с чего всё началось

А на самом деле Штатам надо сначала извиниться перед теми, кого бомбили, выплатить компенсацию за убитых, а также раненым и потерявшим здоровье из-за снарядов с обедненным ураном.

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Захарова оценила слова посла США о бомбардировках в Сербии

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