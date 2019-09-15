Политика
РИА НовостиВ России оценили слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии
Российские политики прокомментировали высказывание посла США в Сербии Кайла Скотта о бомбардировках Югославии в 1999 году. Ранее американский дипломат заявил, что у Вашингтона и Белграда нет возможности вернуть время назад, однако они могут рассматривать операцию НАТО в "более широкой перспективе".
Читать в источнике
Оценить125
А на самом деле Штатам надо сначала извиниться перед теми, кого бомбили, выплатить компенсацию за убитых, а также раненым и потерявшим здоровье из-за снарядов с обедненным ураном.
— Мария Захарова, российский дипломатDaily Storm 13:17
с чего всё началось
«Штатам надо сначала извиниться перед теми, кого бомбили, выплатить компенсацию за убитых, а также раненым и потерявшим здоровье из-за снарядов с обедненным ураном», - написала Захарова в Facebook.ТК Звезда13:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Пушков раскритиковал заявление посла США в Сербии о бомбардировках Югославии
Московский Комсомолец19:26
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 19:56, Вашингтон
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Дни24 13 сентября в 08:16
Технологии
Дефицит IP-адресов усложнит доступ россиян к онлайн-ресурсам
Как заявляют эксперты интернет-отрасли, уже в октябре этого года российские пользователи могут столкнуться с проблемой нехватки IP-адресов.
Infonex.ru 13 сентября в 06:22
Единоборства
Гэтжи нокаутировал Серроне и вызвал на бой Хабиба
В главном бое турнира UFC в Ванкувере американец Джастин Гэтжи одержал досрочную победу над своим соотечественником Дональдом Серроне.
Нева Спорт 01:12
Общество
Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.
Ведомости вчера в 05:06
Энергетика
В Саудовской Аравии после атаки дронов вдвое упала нефтедобыча
После нападения дронов на НПЗ добыча нефти в Саудовской Аравии сократилась в два раза.
Росбалт вчера в 19:46
Происшествия
Арестованы три работника реабилитационного центра в Ленобласти
По версии следствия, в Ленинградской области функционировала сеть частных реабилитационных центров, работники которых навязывали услуги по "медицинской реабилитации" гражданам с различными зависимостями.
Вести.Ru 15:39
Авто
Как один из российских автозаводов превратился в металлолом и мусор
Российская газета 10:53
Общество
На следующей неделе в Москве ожидаются первые заморозки
Первые ночные заморозки будут в Москве уже на следующей неделе, сообщает портал «Метеоновости».
Вести Подмосковья 06:05
Гаджеты
Роскачество обновило рейтинг лучших смартфонов
На основе нового рейтинга потребители на официальном сайте Роскачества могут ознакомиться с лучшими устройствами и определится, какое именно больше подойдёт конкретно им. В новом рейтинге список возглавили три модели от компании Samsung, а это модели Galaxy S10+, Galaxy Note 10+ и Galaxy Note 10.
Astera 13 сентября в 14:12
Кино
В удалённой сцене из «Железного человека» Ник Фьюри говорил о мутантах и укусах жуков
Мир фантастики 04:59
Технологии
В Сеть утекли данные 14 млн компаний и покупателей
Утечка произошла 9 сентября у оператора фискальных данных (ОФД) "Дримкас". Три дня доступ к информации был открыт.
РЕН ТВ 17:25
Космос
Роскосмос создаст двигатель для космического ядерного буксира
В 2020 году Роскосмос планирует испытания макета двигателя для космического ядерного буксира.
Российская газета вчера в 08:01
Политика
Адвокат Сноудена отреагировал на его желание покинуть Россию
Адвокат Анатолий Кучерена прокомментировал желание экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена уехать из России во Францию или Германию, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:57
Авто
Во Франкфурте бренд Hongqi представил две новинки
В рамках автошоу был показан электрический кроссовер Hongqi E115 и концепт гибридного суперкара S9.
Тарантас Ньюс вчера в 06:11
Политика
СМИ узнали о возможном «объединении» России и Белоруссии в 2021 году
Экономические системы России и Белоруссии частично объединятся с января 2021 года.
URA.Ru 19:28
Шоу-бизнес
Гузеева похудела и перекрасила волосы
За время летних каникул артистка заметно похудела, благодаря специальной диете и сменила имидж, перекрасив волосы.
Uznayvse.ru вчера в 11:56
Шоу-бизнес
Медики подключили Заворотнюк к аппарату ИВЛ
Российскую актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Наша версия 07:58
Футбол
«Динамо» проиграло «Десне» в чемпионате Украины
РИА Новости 12:34
Политика
Трамп сообщил о ликвидации сына Усамы бен Ладена
ТАСС вчера в 09:46
Происшествия
На Алтае вновь произошло землетрясение
Эпицентр находился в Онгудайском районе. Напомним, 13 сентября утром в Республике Алтай произошло сильное землетрясение.
Алтапресс 00:23
Политика
Путин проведет переговоры с Роухани на саммите в Анкаре
Ранее сообщалось, что президент РФ намерен обсудить ситуацию в сирийском Идлибе на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Хасаном Роухани в Анкаре.
ФАН 13 сентября в 10:46
Культура
Песни групп Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника
В список Минкульта попали группы Nirvana, The Beatles, ABBA и Queen.
RuNews24.ru вчера в 04:47
Футбол
«Милан» обыграл «Верону» благодаря единственному голу с пенальти
Единственный гол в матча на 68-й минуте забил форвард миланцев Кшиштоф Пёнтек, реализовав пенальти.
Красная весна 17:08
Политика
Чемезов анонсировал начало серийного производства С-500
Коммерсантъ 17:50
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости вчера в 19:41
Происшествия
В Колумбии в результате крушения самолета погибли семь человек
Небольшой самолет упал возле города Попаян Семь человек погибли в результате крушения небольшого самолёта в Колумбии, передает издание El Tiempo.
Аргументы и Факты 19:27