Политика
RT на русскомЗахарова оценила слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о том, что сербам стоит смотреть на бомбардировки Югославии 1999 года силами НАТО «в более широкой перспективе». Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Facebook.
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с чего всё началось
Завершающий свою миссию в Сербии посол США Кайл Скотт в интервью изданию "Курьер" предложил сербам иначе взглянуть на бомбардировки Югославии 1999 года.Российская газета11:12
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