Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
ФАН
ФАН

Захарова оценила размер награды за данные о вмешательстве в выборы США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала заявление госсекретаря США Майка Помпео о награде за информацию о вмешивающихся в выборы президента США.В источнике
С чего всё началось
Ранее Захарова в Facebook
 назвала бесцеремонным вмешательством и гибридной атакой полученные россиянами на мобильные телефоны письма с предложением за вознаграждение сообщить в спецслужбы США о вмешательстве в американские выборы.
ТАСС08:48
Подробнее о событии
News.ru

Захарова отреагировала на массовую рассылку Госдепом сообщений россиянам

News.ru11:29
РБК

Захарова назвала «гибридной атакой» СМС россиянам от Госдепа

РБК10:56
Известия

Захарова высмеяла обещание $10 млн за данные о влиянии на выборы в США

Известия17:45
Газета.Ru

В МИД рассказали о вмешательстве спецслужб США в жизнь россиян

Газета.Ru08:16
РЕН ТВ

Захарова назвала вмешательством обещание США платить россиянам $10 млн

РЕН ТВ08:12
РИА Новости

В МИД оценили планы Госдепа платить за данные о «вмешательстве в выборы»

РИА Новости07:58
RT на русском

Захарова оценила сообщение о награде США за вмешивающихся в выборы

RT на русском17:35

В СФ оценили письмо сенаторов США в ФРГ из-за «Северного потока — 2»

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT оценил сообщение о том, что американские сенаторы направили оператору немецкого порта Засниц письмо, в котором призвали прекратить работы по поддержке строительства газопровода «Северный поток — 2».
В СФ оценили письмо сенаторов США в ФРГ из-за «Северного потока — 2»
RT на русском13:21

Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму

Москва, 6 августа 2020, 13:32 — REGNUM Законопроект о финансовой помощи малообеспеченным гражданам РФ внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.
REGNUM06:32
69