Политика
Газета.RuЗахарова оценила возможное продление антироссийских санкций ЕС
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала возможное продление санкций Евросоюза в отношении России, передает ТАСС. По ее словам, это заезженная пластика и фарс. Также Захарова отметила, что все давно уже говорят о том, что это деструктивная мера для самого ЕС.
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Экономика
Костин прокомментировал идею дать россиянам право выкупать свои долги
В конце августа в Минэкономразвития сообщили РИА Новости, что прорабатывают идею дать гражданам возможность в приоритетном порядке выкупать у банков свои просроченные долги.
РИА Новости вчера в 10:55
Происшествия
В Петербурге мужчина обстрелял детский сад
В Петербурге мужчина обстрелял детский сад, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД. Инцидент произошел на Ириновском проспекте.
РИА Новости 03:03
Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 04:58
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс вчера в 18:51
Общество
Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели
Предложение о введении четырехдневной рабочей недели нужно всесторонне обсудить, заявила в интервью РИА Новости на площадке Восточного экономического форума министр здравоохранения Вероника Скворцова.
РИА Новости 01:59
Происшествия
На самую красивую девушку Росгвардии напал автохам
На победительницу фотоконкурса «Краса Росгвардии» Анну Храмцову, работающую в управлении Росгвардии по Свердловской области, напал автохам.
Lenta.ru вчера в 06:05
Политика
Премьер Малайзии усомнился в беспристрастности расследования дела MH17
Международное расследование катастрофы MH17 проходит необъективно — оно отражает позиции тех, кто пострадал от трагедии, заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в интервью «РИА Новости».
РБК 01:50
Экономика
Россияне стали меньше тратить на еду
В целом жители страны стали меньше тратить как на еду, которая покупается домой, так и на походы в кафе и рестораны.
Lenta.ru 01:48
Театры
Министр культуры вступил в переписку с Теодором Курентизсом
Министр культуры Прикамья Вячеслав Торчинский обратился с письмом к бывшему художественному руководителю Пермского театра оперы и балета Теодору Курентзису.
Коммерсантъ Пермь 01:24
Происшествия
Самолет «Руслайна» вновь совершил экстренную посадку в Воронеже
Самолет авиакомпании "Руслайн", выполнявший рейс Воронеж - Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета, аналогичный инцидент с этим рейсом произошел в среду.
ТАСС 02:14
Общество
Герман Греф призвал отменить школьные экзамены
Экзамены лишают желания учиться, поэтому их нужно уничтожить, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
Российская газета 02:35
Единоборства
Стал известен гонорар Хабиба за поединок с Порье
Газета Кемерова вчера в 08:54
Здоровье
Доктор назвала признак скорого инфаркта
Доктор Мария Аберг из шведского Гетеборгского университета рассказала, что инфаркт у людей младше 65 лет может произойти из-за лишнего веса в подростковом возрасте.
Газета.Ru 01:58
Политика
Глава Гонконга заявила, что Пекин поддержал снятие поправок об экстрадиции
Администрация Гонконга самостоятельно приняла решение о снятии поправок к закону об экстрадиции, но Пекин поддержал его, заявила глава городского правительства Кэрри Лэм.
Интерфакс 02:03
Политика
Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины
Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
Вести.Ru вчера в 19:27
Футбол
Глушаков: агенты сказали, что нормальной жизни у меня теперь не будет
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за «Ахмат», рассказал о ситуации с продлением контракта с красно-белыми после победы в чемпионате страны в сезоне-2016/17.
Чемпионат 02:30
Общество
Студентам запретили писать письма политзаключенным на празднике ВШЭ
Студенческое издание Doxa сообщило, что исполняющий обязанности старшего директора по информационной политике ВШЭ Олег Солодухин запретил проводить на ежегодном университетском празднике — Дне Вышки — сбор писем для политзаключенных и викторину на знание своих прав.
Дождь вчера в 16:34
Политика
Лавров отказался считать Китай старшим братом России
Глава МИД России Сергей Лавров считает неправильным считать роль Китая для России как старшего брата.
Lenta.ru вчера в 19:41
Хоккей
СКА в овертайме обыграл «Трактор» в матче КХЛ
Газета.Ru вчера в 12:51
Происшествия
Биктуганов прокомментировал готовившийся в Кушве «колумбайн»
Глава свердловского Минобра Юрий Биктуганов прокомментировал информацию о готовившемся в Кушве массовом убийстве, которое задумали двое 16-летних подростков.
Уралинформбюро 01:23
Экономика
Производители предупредили о возможном росте цен на продукты из-за новых штрафов
Производители продуктов питания предупредили о возможности роста цен на продукты из-за новых штрафов, которые предложил ввести Минпромторг за нарушения правил Таможенного союза.
Дождь 02:50
Экономика
ФНС перестанет блокировать счета за незначительные долги
ФНС подготовила поправки, которые позволят не блокировать счета предпринимателей за незначительные долги.
Право.ру 02:33
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Кировской, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается до минус двух градусов. На Таймыре дождь уже со снегом.
Известия вчера в 23:34
Шоу-бизнес
Заворотнюк не стала опровергать слухи о раке
Актриса подтвердила, что пока не может участвовать в мероприятиях Звезда сериала "Моя прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк ответила на звонок журналиста, который задал ей вопрос о ее здоровье, но отказалась обсуждать эту тему, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ вчера в 22:13
Политика
Главу Минздрава Украины Ульяну Супрун уволили
Исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун уволена с должности. Такое решение принял Кабинет министров Украины.
Телеканал 360° вчера в 10:01
Политика
Киев предложил вернуть российских наблюдателей в Донбасс
Киев на заседании контактной группы в Минске предложил России вернуться к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, сообщила Дарья Олифер — пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы.
РИА Новости вчера в 18:04
Армия и оружие
Индия заказала у России оружие на 14,5 миллиарда долларов
Индия заказала у РФ вооружение и военную технику на 14,5 млрд долларов. Об этом сообщает глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев.
ФедералПресс вчера в 06:13
Футбол
Майкл Оуэн: «Капелло нанес катастрофический урон как моей карьере, так и английскому футболу»
Экс-нападающий сборной Англии Майкл Оуэн считает, что назначение главным тренером национальной команды Фабио Капелло нанесло ущерб как его карьере, так и английскому футболу.
Спорт-Экспресс вчера в 18:38