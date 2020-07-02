Малайзия захотела сама разобраться в деле рейса MH17 и выпустила книгу, в которой представила ряд версий трагедии, пояснила представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова оценила вышедшую в Малайзии книгу о крушении MH17

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