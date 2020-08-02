Политика
RT на русскомЗахарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях. Захарова опубликовала комментарий в своём Facebook.
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Захарова ответила на заявление Кравчука о непонимании пунктов Минских соглашений
Комсомольская правда08:29
Захарова предложила провести внутриукраинский саммит по Минским соглашениям
Московский Комсомолец06:58
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Число задержанных на акции в поддержку Хабаровска превысило 20 человек, сообщает Telegram-канал «Объектив Реалий».
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Фоллмер подчеркнул, что подобные меры послужат внушительным сигналом для Российской Федерации.
Народные новости 05:06
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Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет выплачиваются семьям с низким доходом с 1 июня по указу президента России Владимира Путина.
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Readovka.ru 31 июля в 08:31
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Lenta.ru 07:36
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Продажи автомобилей в России сократились на 17% с начала года
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РИА Новости 01:52
Здоровье
Россиянам перечислили необходимые после коронавируса витамины
Переболевшим COVID-19 россиянам, у которых сохраняется плохое самочувствие, следует принимать витамин D и витамины группы B. Об этом заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы Татьяна Рыбка рассказала в интервью «Российской газете».
Lenta.ru 00:33
Футбол
«Спартак» официально объявил о переходе Кокорина
«ФК «Спартак-Москва» подписал долгосрочный контракт с Александром Кокориным по схеме «3 + 1». 29-летний нападающий присоединился к нашему клубу на правах свободного агента», — говорится в публикации.
Известия 06:14
Экономика
Украина наращивает госдолг на фоне деградации экономики
Отношение кредитов к естественным доходам достигло уровня 60%, но правительство выбирает самый простой путь, а не развитие экономики с целью повышения ее отдачи для бюджета.
Экономика сегодня 04:34
Футбол
Уволенный тренер «Химок» Юран готовит иск в УЕФА
Бывший главный тренер "Химок" Сергей Юран продолжает негодовать по поводу своей отставки в подмосковном клубе.
Вести.Ru 08:38
Происшествия
Полицейские поймали стрелявшего из автомата мужчину в Петербурге
Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе из автомата под мостом Западного скоростного диаметра (ЗСД) на Морской набережной в Санкт-Петербурге.
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Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека
В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
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Политика
Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу
Минск, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM В Белоруссии избрали меру пресечения 33 гражданам Российской Федерации, которые ранее были задержаны под Минском.
REGNUM вчера в 14:24
Экономика
Финансирование обороноспособности могут сократить на 323 млрд рублей
Минфин предложил сократить финансирование госпрограммы «Обеспечение обороноспособности страны» в 2021–2023 годах примерно на 323 млрд руб.
Коммерсантъ 08:02
Религия
Патриарх Кирилл назвал сообщения о своем богатстве бредом
Нападки на Русскую православную церковь обусловлены тем, что там говорят правильные вещи, которые многим не нравятся, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в столичном храме пророка Илии в Обыденском переулке.
РИА Новости 08:37
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В личном Instagram-аккаунте Татьяна Навка решила тепло поздравить мужа с этой датой.
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Вести.Ru 09:10
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В США объяснили получение людьми странных посылок с семенами из Китая
Министерство сельского хозяйства США сообщило, что десятки посылок с семенами из Китая, которые получили граждане страны, не представляют угрозы для жизни.
РБК вчера в 21:51
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Власти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику
Власти Абхазии сняли ограничения на пересечение границы с Россией, действовавшие из-за пандемии коронавируса, заявила ТАСС в субботу пресс-секретарь президента Марианна Квициния.
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Бронемашину, затонувшую в Керченском проливе, вытащили на берег, передает Общественное телевидение России.
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Армия и оружие
Два российских истребителя МиГ-29 разбомбили турецкие ПВО в Ливии
Турецкие военные вновь понесли потери в Ливии: российские истребители МиГ-29 разгромили турецкие ПВО, пишет Аvia.pro.
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Врач Мясников назвал средство, которое поможет справиться с аллергией
Александр Мясников поделился, что домашние животные могут стать «лекарством» от аллергии.
Аргументы недели 08:50