Политика

RT на русскомRT на русскомЗахарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях. Захарова опубликовала комментарий в своём Facebook.
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Захарова ответила на заявление Кравчука о Минских соглашениях

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