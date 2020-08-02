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Общество Жители Хабаровска вновь вышли на митинг в поддержку Фургала Четвертую субботу подряд в Хабаровске продолжаются митинги в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, которого подозревают в организации убийств.

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