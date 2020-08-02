Политика
RT на русскомЗахарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях. Захарова опубликовала комментарий в своём Facebook.
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Захарова ответила на заявление Кравчука о непонимании пунктов Минских соглашений
Комсомольская правда08:29
Захарова предложила провести внутриукраинский саммит по Минским соглашениям
Московский Комсомолец06:58
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