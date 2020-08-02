Политика

RT на русскомRT на русскомЗахарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях. Захарова опубликовала комментарий в своём Facebook.
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Захарова ответила на заявление Кравчука о непонимании пунктов Минских соглашений

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Вести.Ru07:10

Захарова подкинула бесплатную идею Киеву, потерявшемуся в минских соглашениях

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Захарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях

RT на русском07:09

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Религия

Патриарх Кирилл назвал сообщения о своем богатстве бредом

Нападки на Русскую православную церковь обусловлены тем, что там говорят правильные вещи, которые многим не нравятся, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в столичном храме пророка Илии в Обыденском переулке.
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Общество

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Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск (ВДВ) с профессиональным праздником.
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40 килограммов фонящей черники изъяли у двух мужчин

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Российская газета 05:41
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Политика

Лукашенко обратится к народу и парламенту Беларуси 4 августа

Уточненную дату послания Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию страны подтвердила в воскресенье пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.
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Технологии

Майское обновление для Windows 10 установлено лишь на 11% компьютеров

Майское обновление для Windows 10, распространяемое компанией Microsoft, установлено только на 11% компьютеров с указанной ОС.
Актуальные Новости 10:57
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Происшествия

Под Калининградом потерпел крушение легкомоторный самолет

Частный легкомоторный самолет, в котором находились три человека, упал в воскресенье под Калининградом, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС России.
ТАСС 10:36
Общество

Адвокат Ефремова рассчитывает на оправдательный приговор

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев считает, что актеру может быть вынесен оправдательный приговор.
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Общество

Собянин сообщил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал предположения о возможности второй волны коронавируса на фоне того, что во многих странах отмечается рост заболеваемости.
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Футбол

Медведев поздравил Кокорина с переходом в «Спартак»

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Украинская погранслужба откажется от использования автоматов Калашникова.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко, которого на Западе называют последним диктатором Европы, в настоящий момент сталкивается с угрозами со всех сторон.
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Влашич стал лучшим по проценту удачных обводок в минувшем сезоне РПЛ

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич стал лучшим игроком Российской Премьер-лиги сезона-2019/2020 по проценту удачных обводок.
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Суд арестовал пытавшегося избить украинскую телеведущую мужчину

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Около 120 человек пришли на митинг в поддержку Фургала в Хабаровске

Около 120 жителей Хабаровска вышли вечером в воскресенье на митинг в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
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Юран заявил, что «Химки» и «Уфа» будут «подкладываться» под «Спартак»

Рассказывают, что от «Уфы» будет шесть очков, которая подложится под «Спартак» и столько же от «Химок».
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«Арсенал» завоевал Кубок Англии, обыграв в финале «Челси»

Обладателем старейшего в мире футбольного трофея стал лондонский «Арсенал», победивший другой столичный клуб «Челси» с результатом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
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Роспотребнадзор рассказал об убивающих коронавирус средствах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1" рассказала, что правильная дезинфекция уничтожает коронавирус.
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Аршавин судится с бывшей женой и выселяет трехлетнюю дочь из квартиры

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Как выход США из ДРСМД влияет на ситуацию в мире

Год назад Вашингтон официально уведомил Москву о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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ЦСКА сыграл вничью с «Ротором» в товарищеском матче

В рамках подготовки к новому сезону Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА и волгоградский «Ротор» сыграли вничью.
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Число погибших в ДТП в Самарской области увеличилось до пяти

Число погибших в ДТП в Безенчукском районе Самарской области увеличилось до пяти человек, трое умерли в больнице.
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В пяти регионах России заболеваемость коронавирусом выросла

В пяти регионах России заболеваемость коронавирусом выросла, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Лукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии

Минск готов предоставить Москве дополнительную информацию о задержанных россиянах, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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Три человека остаются в больнице после ДТП с автобусом в Севастополе

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