Политика
RT на русскомЗахарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях. Захарова опубликовала комментарий в своём Facebook.
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Захарова ответила на заявление Кравчука о непонимании пунктов Минских соглашений
Комсомольская правда08:29
Захарова предложила провести внутриукраинский саммит по Минским соглашениям
Московский Комсомолец06:58
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Религия
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Нападки на Русскую православную церковь обусловлены тем, что там говорят правильные вещи, которые многим не нравятся, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в столичном храме пророка Илии в Обыденском переулке.
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Пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании.
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Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск (ВДВ) с профессиональным праздником.
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Майское обновление для Windows 10, распространяемое компанией Microsoft, установлено только на 11% компьютеров с указанной ОС.
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Происшествия
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Общество
Адвокат Ефремова рассчитывает на оправдательный приговор
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Собянин сообщил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал предположения о возможности второй волны коронавируса на фоне того, что во многих странах отмечается рост заболеваемости.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко, которого на Западе называют последним диктатором Европы, в настоящий момент сталкивается с угрозами со всех сторон.
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Влашич стал лучшим по проценту удачных обводок в минувшем сезоне РПЛ
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич стал лучшим игроком Российской Премьер-лиги сезона-2019/2020 по проценту удачных обводок.
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Lenta.ru 00:13
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Около 120 жителей Хабаровска вышли вечером в воскресенье на митинг в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
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«Арсенал» завоевал Кубок Англии, обыграв в финале «Челси»
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Лукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии
Минск готов предоставить Москве дополнительную информацию о задержанных россиянах, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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