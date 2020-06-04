Министр юстиции США Уильям Барр заявил, что другие страны вмешиваются в беспорядки, возникшие после смерти Джорджа Флойда, чтобы обострить насилие, передает ТАСС. По его словам, иностранные силы действуют по обе стороны, чтобы разжечь конфликт.

Генпрокурор США заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты

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