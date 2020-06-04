Политика
Газета.RuГенпрокурор США заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты
Министр юстиции США Уильям Барр заявил, что другие страны вмешиваются в беспорядки, возникшие после смерти Джорджа Флойда, чтобы обострить насилие, передает ТАСС. По его словам, иностранные силы действуют по обе стороны, чтобы разжечь конфликт.
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Наука
В геноме SARS-CoV-2 обнаружен фрагмент белка человека
Газета.Ru 01:58
Происшествия
Сотрудник Минпромторга задержан за взятки в особо крупном размере
Столичное подразделения Следственного комитета объявило, что расследует уголовное дело против сотрудника Минпромторга за взятки.
Российская газета 12:51
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
Футбол
23 года назад Роберто Карлос забил легендарный гол в ворота сборной Франции
3 июня 1997 года в Лионе на стадионе "Стад де Жерлан" сборная Франции принимала сборную Бразилии.
Soccer.ru вчера в 07:24
Общество
В Москве и Нижегородской области разрешили электронное голосование
Глава Центризбиркома Элла Памфилова уже допускала, что электронное дистанционное голосование может состояться не только в Москве, хотя ранее, в марте, она утверждала, что это маловероятно.
РБК 10:36
Политика
США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
Происшествия
В подмосковной пятиэтажке произошел хлопок газа
В подмосковной Ивантеевке в жилом пятиэтажном доме произошел хлопок бытового газа.
Российская газета 12:30
Общество
Уточнена цена российского новейшего беспилотника «Охотник»
Уточнена цена российского новейшего беспилотника "Охотник". Об этом сообщили журналисты из "Известий".
Piter.tv 02:02
Технологии
Эксперт объяснил, как определить, прослушивают ли ваш смартфон
О прослушке смартфона могут свидетельствовать программы и приложения, которые владелец не устанавливал на устройство.
РБК 10:08
Экономика
ПФР увеличит выплаты с 1 августа нескольким группам пенсионеров
Некоторые российские пенсионеры начнут получать с 1 августа повышенные выплаты, подтвердили в Пенсионном фонде России (ПФР).
NewInform 08:06
Общество
Постановление об изъятии детей из семьи в Оренбуржье отменили
РИА Оренбуржье 07:51
Общество
В Москве ввели новый вид пропуска
В Москве в довесок к уже существующим пропускам ввели еще один - для посещения центров госуслуг.
Российская газета 09:32
Здоровье
В Роспотребнадзоре оценили вероятность болезней от ношения масок
Прогулки и занятия спортом в медицинских масках безопасны и не представляют угрозы для здоровья людей, если они не страдают хроническими заболеваниями и не имеют противопоказаний.
Lenta.ru 07:10
Здоровье
В Тюменской области отменили самоизоляцию для приезжающих в регион
Самоизоляция для приезжающих в Тюменскую область отменена, сообщила главный санитарный врач региона Галина Шарухо во время трансляции в официальном аккаунте областного оперативного штаба в социальной сети "ВКонтакте".
ТАСС 05:04
Происшествия
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru 11:52
Происшествия
СК показал кадры нападения на сотрудников СОБРа в Екатеринбурге
Вместе с сообщением Свердловский СК показал кадры спецоперации, в ходе которой подозреваемый применил газ против сотрудников СОБР.
SM News 13:51
Игры
Project CARS 3 анонсирована и выйдет уже летом
Slightly Mad Studios неожиданно анонсировала Project CARS 3, которая выйдет в течение трёх месяцев — до конца августа.
Игромания.ру вчера в 13:22
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня
В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
Кино
Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым
43-летняя российская актриса Екатерина Гусева, которую отечественный зритель до сих пор помнит в первую очередь как Ольгу, жену Саши Белого из "Бригады", рассказала, почему какое-то время избегала съемок с Сергеем Безруковым.
Российская газета вчера в 12:10
Общество
Youtube заблокировал ролик с гей-парой, усыновляющей ребенка
Видеосервис Youtube заблокировал ролик с гомосексуальной парой, усыновляющей ребенка из детского дома.
Газета.Ru 07:15
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 02 июня в 16:25
Политика
Россия может ответить на решение Киева по аренде земельных участков
Двадцать седьмого мая Киевская городская государственная администрация уведомила посольство РФ на Украине о том, что Киевский городской совет принял решение о расторжении договоров аренды на три земельных участка, расположенных в Киеве и предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла.
РИА Новости 12:14
Общество
Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве
Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru 11:32
Политика
Свердловские депутаты отказали в доверии Путину
Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
Уралинформбюро 02:44
Политика
Дуров назвал плюсы от возможной разблокировки Telegram в России
Разблокировка Telegram на территории России могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны.
РБК 06:16
Общество
После аварии в Норильске Потанин потерял за день $1,6 миллиарда
Владимир Потанин, самый богатый человек в России, потерял за день $1,6 миллиарда из-за снижения стоимости акций ГМК "Норильский никель" после разлива топлива на принадлежащей компании ТЭЦ.
Вести.Ru 10:55
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК вчера в 03:28
Шоу-бизнес
Лолита предстала в образе разобранного робота в тизере нового клипа
Российская певица Лолита Милявская показала тизер клипа, в котором предстала в виде 3D-модели разобранного робота.
News.ru вчера в 10:18