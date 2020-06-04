Политика

Газета.RuГазета.RuГенпрокурор США заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты

Министр юстиции США Уильям Барр заявил, что другие страны вмешиваются в беспорядки, возникшие после смерти Джорджа Флойда, чтобы обострить насилие, передает ТАСС. По его словам, иностранные силы действуют по обе стороны, чтобы разжечь конфликт.
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Генпрокурор США заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты

Газета.Ru13:57

Захарова назвала неуважением к гражданам США заявление генпрокурора Барра об иностранном вмешательстве в протесты

Говорит Москва13:05

США рассказали об иностранном вмешательстве в протесты из-за смерти чернокожего

Lenta.ru13:26

Глава Минюста заявил, что иностранные силы прилагают усилия для обострения насилия в США

ТАСС13:09

Генпрокурор США увидел в протестах по стране «иностранное вмешательство»

Фонтанка.Ру13:45

Захарова оценила заявление генпрокурора США о вмешательстве в протесты

РИА Новости13:38

Захарова оценила заявление об иностранном вмешательстве в протесты в США

Известия13:33
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Наука

В геноме SARS-CoV-2 обнаружен фрагмент белка человека

Газета.Ru 01:58
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Происшествия

Сотрудник Минпромторга задержан за взятки в особо крупном размере

Столичное подразделения Следственного комитета объявило, что расследует уголовное дело против сотрудника Минпромторга за взятки.
Российская газета 12:51
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Общество

В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
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Футбол

23 года назад Роберто Карлос забил легендарный гол в ворота сборной Франции

3 июня 1997 года в Лионе на стадионе "Стад де Жерлан" сборная Франции принимала сборную Бразилии.
Soccer.ru вчера в 07:24
Общество

В Москве и Нижегородской области разрешили электронное голосование

Глава Центризбиркома Элла Памфилова уже допускала, что электронное дистанционное голосование может состояться не только в Москве, хотя ранее, в марте, она утверждала, что это маловероятно.
РБК 10:36
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Политика

США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»

США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
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Происшествия

В подмосковной пятиэтажке произошел хлопок газа

В подмосковной Ивантеевке в жилом пятиэтажном доме произошел хлопок бытового газа.
Российская газета 12:30
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Общество

Уточнена цена российского новейшего беспилотника «Охотник»

Уточнена цена российского новейшего беспилотника "Охотник". Об этом сообщили журналисты из "Известий".
Piter.tv 02:02
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Технологии

Эксперт объяснил, как определить, прослушивают ли ваш смартфон

О прослушке смартфона могут свидетельствовать программы и приложения, которые владелец не устанавливал на устройство.
РБК 10:08
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Экономика

ПФР увеличит выплаты с 1 августа нескольким группам пенсионеров

Некоторые российские пенсионеры начнут получать с 1 августа повышенные выплаты, подтвердили в Пенсионном фонде России (ПФР).
NewInform 08:06
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Общество

Постановление об изъятии детей из семьи в Оренбуржье отменили

РИА Оренбуржье 07:51
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Общество

В Москве ввели новый вид пропуска

В Москве в довесок к уже существующим пропускам ввели еще один - для посещения центров госуслуг.
Российская газета 09:32
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Здоровье

В Роспотребнадзоре оценили вероятность болезней от ношения масок

Прогулки и занятия спортом в медицинских масках безопасны и не представляют угрозы для здоровья людей, если они не страдают хроническими заболеваниями и не имеют противопоказаний.
Lenta.ru 07:10
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Здоровье

В Тюменской области отменили самоизоляцию для приезжающих в регион

Самоизоляция для приезжающих в Тюменскую область отменена, сообщила главный санитарный врач региона Галина Шарухо во время трансляции в официальном аккаунте областного оперативного штаба в социальной сети "ВКонтакте".
ТАСС 05:04
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Происшествия

Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой

Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru 11:52
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Происшествия

СК показал кадры нападения на сотрудников СОБРа в Екатеринбурге

Вместе с сообщением Свердловский СК показал кадры спецоперации, в ходе которой подозреваемый применил газ против сотрудников СОБР.
SM News 13:51
Игры

Project CARS 3 анонсирована и выйдет уже летом

Slightly Mad Studios неожиданно анонсировала Project CARS 3, которая выйдет в течение трёх месяцев — до конца августа.
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Общество

Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня

В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
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Кино

Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым

43-летняя российская актриса Екатерина Гусева, которую отечественный зритель до сих пор помнит в первую очередь как Ольгу, жену Саши Белого из "Бригады", рассказала, почему какое-то время избегала съемок с Сергеем Безруковым.
Российская газета вчера в 12:10
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Общество

Youtube заблокировал ролик с гей-парой, усыновляющей ребенка

Видеосервис Youtube заблокировал ролик с гомосексуальной парой, усыновляющей ребенка из детского дома.
Газета.Ru 07:15
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Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 02 июня в 16:25
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Политика

Фетисов поблагодарил бога за возможность дать дочери образование в США

Lenta.ru 13:14
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Политика

Россия может ответить на решение Киева по аренде земельных участков

Двадцать седьмого мая Киевская городская государственная администрация уведомила посольство РФ на Украине о том, что Киевский городской совет принял решение о расторжении договоров аренды на три земельных участка, расположенных в Киеве и предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла.
РИА Новости 12:14
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Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве

Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru 11:32
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Политика

Свердловские депутаты отказали в доверии Путину

Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
Уралинформбюро 02:44
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Политика

Дуров назвал плюсы от возможной разблокировки Telegram в России

Разблокировка Telegram на территории России могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны.
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В Epic Games Store началась бесплатная раздача Overcooked

The GEEK 12:47
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После аварии в Норильске Потанин потерял за день $1,6 миллиарда

Владимир Потанин, самый богатый человек в России, потерял за день $1,6 миллиарда из-за снижения стоимости акций ГМК "Норильский никель" после разлива топлива на принадлежащей компании ТЭЦ.
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Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК вчера в 03:28
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Лолита предстала в образе разобранного робота в тизере нового клипа

Российская певица Лолита Милявская показала тизер клипа, в котором предстала в виде 3D-модели разобранного робота.
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