Политика

RT на русскомRT на русскомЗахарова опровергла сообщения о российском спецназе в Норвегии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что российская сторона шокирована информационной русофобской активностью и массированными вбросами о якобы присутствии российского спецназа в Норвегии.
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с чего всё началось
27 сентября норвежское издание AldriMer со ссылкой на источники в разведслужбах Норвегии и других стран НАТО сообщило
, что на Шпицбергене были замечены российские спецназовцы, которые изучали там местность и особенности инфраструктуры.
Интерфакс09:34

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В МИД назвали сообщения о российском спецназе в Норвегии вбросами

РИА Новости09:54

МИД России отрицает информацию о российском спецназе в Норвегии

Коммерсантъ09:49

Захарова опровергла сообщения о российском спецназе в Норвегии

RT на русском09:22

Захарова назвала сообщения о российском спецназе в Норвегии «апофеозом беспринципности»

Интерфакс09:34

МИД назвал сообщения о российском спецназе в Норвегии вбросами

РБК09:27

Захарова назвала публикации о присутствии спецназа РФ в Норвегии апофеозом беспринципности

ТАСС09:43

Москва отреагировала на информацию о чеченском спецназе в Норвегии

Lenta.ru09:14
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Фигурное катание

Евгения Медведева лидирует после короткой программы в Шанхае

Российская фигуристка Евгения Медведева, двукратная чемпионка мира и обладательница двух серебряных медалей Олимпиады, стала первой после короткой программы у женщин-одиночниц на этапе Гран-при по фигурному катанию в китайском Шанхае.
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Появилось новое видео задержания Натальи Бочкаревой с наркотиками

В продолжение скандальной истории задержания актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками в Москве появилось новое видео происшествия, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 11:01
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На концерте Бузовой из-за давки пострадали дети

Певица предложила детям подняться на сцену, однако их чуть не задавили в давке взрослые.
Neva.Today 10:15
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Минздрав предложил реформу системы оплаты труда медиков

Минтруд и Минздрав разработают законопроект, который позволит правительству устанавливать требования к отраслевым системам оплаты труда.
Ведомости вчера в 13:14
Политика

Соловьев назвал татарина мразью и разозлил жителей Татарстана

Телеведущий Владимир Соловьев назвал слушателя из Татарстана мразью в эфире "Вестей FM".
Газета.Ru 10:57
Политика

Трамп высказался против вмешательства в дела Арктики третьих стран

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выступают против вмешательства в дела Арктики стран, которые находятся за пределами региона.
Экономика сегодня вчера в 16:48
Политика

Неизвестный пытался сорвать выступление Толстого в ПАСЕ

Активист пытался сорвать выступление в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) главы российской делегации Петра Толстого.
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Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов

Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
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Волочкова нашла свои плюсы в осенних купаниях в ледяной купели

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Первый снег выпадет в Москве в воскресенье

В воскресенье, 6 октября, в Москве выпадет первый снег.
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Бывший футболист «Зенита» Маркизио заявил о завершении карьеры

Экс-футболист "Зенита" Клаудио Маркизио заявил о том, что уходит из спорта.
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Девять сотрудников онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении

Замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина Георгий Менткевич заявил, что девять врачей медучреждения написали заявления об увольнении, передает РИА "Новости".
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Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе

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ТАСС 08:25
Политика

Путин уволил главу ФСИН Корниенко

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Зачем ФБР вербует шпионов через рекламу в Facebook на русском языке

Кликнув на объявления, пользователь попадал на сайт программы контрразведки регионального отделения ФБР, где информация излагалась на русском и английском языках.
РБК 08:26
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В Госдуме предложили создать новую льготную категорию

К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
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Даже после развода Безос остался самым богатым человеком Америки

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В Nord Stream 2 оценили шансы на получение разрешения от Дании

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В Чехии умер знаменитый певец Карел Готт

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В Евросоюзе разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса

Жители Донецкой и Луганской народных республик смогут получать визы для въезда в страны Евросоюза только в консульствах на территории Украины.
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Финансы

Фондовые торги в США завершились крупным падением ключевых индексов

Торги на Нью-йоркской фондовой бирже в среду закрылись крупным падением ключевых индексов.
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«Газпром» назвал последствия резкого сокращения выбросов CO2

Выступающих за снижение выбросов экоактивистов стоит поблагодарить, однако те рецепты, что они дают, на самом деле опасны, добавила Бурмистрова.
Московский Комсомолец 07:39
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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