Политика
RT на русскомЗахарова опровергла сообщения о российском спецназе в Норвегии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что российская сторона шокирована информационной русофобской активностью и массированными вбросами о якобы присутствии российского спецназа в Норвегии.
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с чего всё началось
27 сентября норвежское издание AldriMer со ссылкой на источники в разведслужбах Норвегии и других стран НАТО сообщило, что на Шпицбергене были замечены российские спецназовцы, которые изучали там местность и особенности инфраструктуры.Интерфакс09:34
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Экономика
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия».
Lenta.ru 01:37
Общество
Меган Маркл сэкономила 9 миллионов на одежде
По подсчетам британских журналистов, наряды на десять дней тура обошлись герцогине в 4 тыс. фунтов, то есть примерно в 320 тыс. рублей, что по сравнению со стоимостью гардероба в прошлом году просто капля в море.
Wday.ru 05:08
Политика
Путин сравнил международные отношения с музыкой
Президент России Владимир Путин сравнил международные отношения между государствами с музыкой, которая должна звучать без фальши.
iReactor 11:13
Общество
Герцогиня Кембриджская восхитила фанатов своим нарядом
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон восхитила своих поклонников изумрудным нарядом на мероприятии по случаю предстоящего официального тура принца Уильяма и его супруги в Пакистан, сообщает Sputnik Беларусь.
Sputnik Южная Осетия вчера в 12:13
Шоу-бизнес
Батрутдинов рассказал «о дружбе на грани» с Бузовой
Комик Тимур Батрутдинов приоткрыл завесу тайны своих реальных взаимоотношений с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
Телеканал 360° вчера в 08:15
Происшествия
Экспертиза признала невменяемым якутского «шамана» Габышева
20 сентября Минздрав Якутии сообщил, что Габышев направлен в якутский республиканский психоневрологический диспансер, где с ним будут проведены "экспертные мероприятия", однако правозащитники и адвокаты не смогли его найти.
ТАСС 09:36
Фигурное катание
Евгения Медведева лидирует после короткой программы в Шанхае
Российская фигуристка Евгения Медведева, двукратная чемпионка мира и обладательница двух серебряных медалей Олимпиады, стала первой после короткой программы у женщин-одиночниц на этапе Гран-при по фигурному катанию в китайском Шанхае.
Петербургский дневник 11:18
Шоу-бизнес
Появилось новое видео задержания Натальи Бочкаревой с наркотиками
В продолжение скандальной истории задержания актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками в Москве появилось новое видео происшествия, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 11:01
Музыка
На концерте Бузовой из-за давки пострадали дети
Певица предложила детям подняться на сцену, однако их чуть не задавили в давке взрослые.
Neva.Today 10:15
Экономика
Минздрав предложил реформу системы оплаты труда медиков
Минтруд и Минздрав разработают законопроект, который позволит правительству устанавливать требования к отраслевым системам оплаты труда.
Ведомости вчера в 13:14
Политика
Соловьев назвал татарина мразью и разозлил жителей Татарстана
Телеведущий Владимир Соловьев назвал слушателя из Татарстана мразью в эфире "Вестей FM".
Газета.Ru 10:57
Политика
Трамп высказался против вмешательства в дела Арктики третьих стран
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выступают против вмешательства в дела Арктики стран, которые находятся за пределами региона.
Экономика сегодня вчера в 16:48
Политика
Неизвестный пытался сорвать выступление Толстого в ПАСЕ
Активист пытался сорвать выступление в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) главы российской делегации Петра Толстого.
Известия 10:45
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
Шоу-бизнес
Волочкова нашла свои плюсы в осенних купаниях в ледяной купели
Балерина в очередной раз забралась в ледяную купель, где она, судя по всему, чуть ли не живет.
Телепрограмма 08:14
Единоборства
Емельяненко и Кокляев опубликовали видео конфликта в ресторане
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев опубликовали на своих страницах в Instagram видеозаписи конфликта в одном из ресторанов Москвы.
REGNUM 06:02
Общество
Первый снег выпадет в Москве в воскресенье
В воскресенье, 6 октября, в Москве выпадет первый снег.
Москва 24 07:53
Футбол
Бывший футболист «Зенита» Маркизио заявил о завершении карьеры
Экс-футболист "Зенита" Клаудио Маркизио заявил о том, что уходит из спорта.
Neva.Today 11:17
Здоровье
Девять сотрудников онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении
Замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина Георгий Менткевич заявил, что девять врачей медучреждения написали заявления об увольнении, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:06
Происшествия
Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.
RT на русском 10:26
Происшествия
В Париже мужчина напал на полицейских в участке
Мужчина с ножом напал на сотрудников полиции в парижском полицейском участке, сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники.
ТАСС 08:25
Политика
Путин уволил главу ФСИН Корниенко
Президент России Владимир Путин освободил от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерал-полковника Геннадия Корниенко.
Газета.Ru 08:47
Политика
Зачем ФБР вербует шпионов через рекламу в Facebook на русском языке
Кликнув на объявления, пользователь попадал на сайт программы контрразведки регионального отделения ФБР, где информация излагалась на русском и английском языках.
РБК 08:26
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия 00:36
Общество
Даже после развода Безос остался самым богатым человеком Америки
РБК 01 октября в 12:20
Политика
В Nord Stream 2 оценили шансы на получение разрешения от Дании
Райнер Зеле – глава австрийской OMV, оператора проекта газопровода «Северный поток-2» – оценил шансы получить разрешение от Дании.
Expert.ru 09:05
Культура
В Чехии умер знаменитый певец Карел Готт
Профиль вчера в 05:20
Политика
В Евросоюзе разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса
Жители Донецкой и Луганской народных республик смогут получать визы для въезда в страны Евросоюза только в консульствах на территории Украины.
Российская газета 08:59
Финансы
Фондовые торги в США завершились крупным падением ключевых индексов
Торги на Нью-йоркской фондовой бирже в среду закрылись крупным падением ключевых индексов.
ТАСС вчера в 18:16
Энергетика
«Газпром» назвал последствия резкого сокращения выбросов CO2
Выступающих за снижение выбросов экоактивистов стоит поблагодарить, однако те рецепты, что они дают, на самом деле опасны, добавила Бурмистрова.
Московский Комсомолец 07:39