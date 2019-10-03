с чего всё началось

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что российская сторона шокирована информационной русофобской активностью и массированными вбросами о якобы присутствии российского спецназа в Норвегии.

Захарова опровергла сообщения о российском спецназе в Норвегии

Экономика Россиян предупредили о росте цен на продукты Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия».

Общество Меган Маркл сэкономила 9 миллионов на одежде По подсчетам британских журналистов, наряды на десять дней тура обошлись герцогине в 4 тыс. фунтов, то есть примерно в 320 тыс. рублей, что по сравнению со стоимостью гардероба в прошлом году просто капля в море.

Политика Путин сравнил международные отношения с музыкой Президент России Владимир Путин сравнил международные отношения между государствами с музыкой, которая должна звучать без фальши.

Общество Герцогиня Кембриджская восхитила фанатов своим нарядом Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон восхитила своих поклонников изумрудным нарядом на мероприятии по случаю предстоящего официального тура принца Уильяма и его супруги в Пакистан, сообщает Sputnik Беларусь.

Шоу-бизнес Батрутдинов рассказал «о дружбе на грани» с Бузовой Комик Тимур Батрутдинов приоткрыл завесу тайны своих реальных взаимоотношений с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.

Происшествия Экспертиза признала невменяемым якутского «шамана» Габышева 20 сентября Минздрав Якутии сообщил, что Габышев направлен в якутский республиканский психоневрологический диспансер, где с ним будут проведены "экспертные мероприятия", однако правозащитники и адвокаты не смогли его найти.

Фигурное катание Евгения Медведева лидирует после короткой программы в Шанхае Российская фигуристка Евгения Медведева, двукратная чемпионка мира и обладательница двух серебряных медалей Олимпиады, стала первой после короткой программы у женщин-одиночниц на этапе Гран-при по фигурному катанию в китайском Шанхае.

Шоу-бизнес Появилось новое видео задержания Натальи Бочкаревой с наркотиками В продолжение скандальной истории задержания актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками в Москве появилось новое видео происшествия, сообщает РЕН ТВ.

Музыка На концерте Бузовой из-за давки пострадали дети Певица предложила детям подняться на сцену, однако их чуть не задавили в давке взрослые.

Экономика Минздрав предложил реформу системы оплаты труда медиков Минтруд и Минздрав разработают законопроект, который позволит правительству устанавливать требования к отраслевым системам оплаты труда.

Политика Соловьев назвал татарина мразью и разозлил жителей Татарстана Телеведущий Владимир Соловьев назвал слушателя из Татарстана мразью в эфире "Вестей FM".

Политика Трамп высказался против вмешательства в дела Арктики третьих стран Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выступают против вмешательства в дела Арктики стран, которые находятся за пределами региона.

Политика Неизвестный пытался сорвать выступление Толстого в ПАСЕ Активист пытался сорвать выступление в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) главы российской делегации Петра Толстого.

Происшествия Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.

Шоу-бизнес Волочкова нашла свои плюсы в осенних купаниях в ледяной купели Балерина в очередной раз забралась в ледяную купель, где она, судя по всему, чуть ли не живет.

Единоборства Емельяненко и Кокляев опубликовали видео конфликта в ресторане Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев опубликовали на своих страницах в Instagram видеозаписи конфликта в одном из ресторанов Москвы.

Здоровье Девять сотрудников онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении Замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина Георгий Менткевич заявил, что девять врачей медучреждения написали заявления об увольнении, передает РИА "Новости".

Происшествия Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.

Происшествия В Париже мужчина напал на полицейских в участке Мужчина с ножом напал на сотрудников полиции в парижском полицейском участке, сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники.

Политика Путин уволил главу ФСИН Корниенко Президент России Владимир Путин освободил от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерал-полковника Геннадия Корниенко.

Политика Зачем ФБР вербует шпионов через рекламу в Facebook на русском языке Кликнув на объявления, пользователь попадал на сайт программы контрразведки регионального отделения ФБР, где информация излагалась на русском и английском языках.

Общество В Госдуме предложили создать новую льготную категорию К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

Политика В Nord Stream 2 оценили шансы на получение разрешения от Дании Райнер Зеле – глава австрийской OMV, оператора проекта газопровода «Северный поток-2» – оценил шансы получить разрешение от Дании.

Политика В Евросоюзе разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса Жители Донецкой и Луганской народных республик смогут получать визы для въезда в страны Евросоюза только в консульствах на территории Украины.

Финансы Фондовые торги в США завершились крупным падением ключевых индексов Торги на Нью-йоркской фондовой бирже в среду закрылись крупным падением ключевых индексов.