с чего всё началось

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что российская сторона шокирована информационной русофобской активностью и массированными вбросами о якобы присутствии российского спецназа в Норвегии.

Захарова опровергла сообщения о российском спецназе в Норвегии

Политика Неизвестный пытался сорвать выступление Толстого в ПАСЕ Активист пытался сорвать выступление в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) главы российской делегации Петра Толстого.

Политика Путин заявил об избежавшей гражданской войны России В 1990-е Россия пережила один из самых трудных периодов в своей истории, который мог закончится крупномасштабной гражданской войной.

Футбол Бывший главный тренер «Крыльев Советов» возглавил «Анерлехт» Веркаутерен в период с 2014 по 2016 года возглавлял самарские «Крылья Советов».

Футбол Мальдини проведёт встречу с Шевченко насчёт работы в «Милане» Спортивный директор «россонери» Паоло Мальдини намерен провести встречу с бывшими футболистами клуба, в число которых включен и 43-летний украинец.

Общество Меган Маркл была вынуждена сократить расходы на одежду в 29 раз После многочисленных обвинений Меган Маркл в расточительстве взгляды прессы были направлены на аутфиты, в которых герцогиня появлялась на встречах.

Происшествия Сбербанк начал проверку из-за утечки данных клиентов Сбербанк на своем сайте сообщил о возможной утечке персональных данных минимум 200 клиентов.

Шоу-бизнес Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.

Футбол Усугубление травмы Малкома может поставить под угрозу его карьеру Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев высказался о травме полузащитника клуба Малкома.

Политика Путин похвалил Трампа за исторический шаг по КНДР Президент США Дональд Трамп сделал исторический шаг, когда перешагнул демаркационную линию на Корейском полуострове и вступил в диалог с КНДР, заявил на заседании клуба «Валдай» российский президент Владимир Путин.

Политика Украина не подписывала никаких соглашений с ЛДНР в Минске – Зеленский Представители Украины в Контактной группе в Минске не подписывали никаких документов с представителями Луганской и Донецкой народных республик.

Политика СМИ высмеяли Трампа за визит Тома Круза на Украину Ведущий американской сатирической программы The Daily Show на канале Comedy Central Тревор Ной с иронией отнесся к визиту голливудского актера Тома Круза на Украину и его встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Политика Путин подписал распоряжение о временном переезде Госдумы в Дом союзов Официальный представитель УДП РФ Елена Крылова сообщила "Интерфаксу" в четверг, что в настоящий момент эксперты продолжают изучение пустот под зданием Госдумы.

Экономика Россиян предупредили о росте цен на продукты Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия».

Политика США снова не выдали визы российским дипломатам Российская делегация не сможет поехать на форум «Диалог Форт-Росс» в США, так как ее члены не получили американских виз.

Политика Путин оценил выступление Греты Тунберг Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.

Происшествия Четыре человека погибли при нападении в префектуре полиции Парижа Четыре человека погибли в результате нападения в префектуре полиции Парижа, пишет Le Parisien.

Происшествия Самолет МС-21 сломался во время испытательного полета Во время испытательного полета самолета МС-21 возникла техническая неисправность. Проблема связана с работой стойки шасси.

Политика Медведев отправил в отставку главу Росгидромета Премьер Дмитрий Медведев освободил от должности руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Максима Яковенко.

Энергетика К 2050 году доля газа в мировом энергобалансе возрастет до 27% К 2050 году доля газа в мировом энергобалансе возрастет до 27%, сообщил Юрий Сентюрин, генсек ФСЭГ, на пресс-конференции по итогам встречи министров энергетики стран - членов Форума стран экспортеров газа (ФСЭГ).

Футбол Соболев не намерен переходить в ЦСКА или «Зенит» Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев отметил, что не хочет переходить в «Зенит» или ЦСКА.

Футбол ЦСКА — Эспаньол 0:0 (1-й тайм) Тренерский штаб московского ЦСКА определился со стартовым составом на матч второго тура группового этапа Лиги Европы против испанского "Эспаньола".

Политика «Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к газу из Туркмении Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко потребовал от "Газпрома" разблокировать возможность получать на границе между Украиной и Россией газ из Туркмении.

Игры Стриминговый сервис NVIDIA Now запустился в России NVIDIA объявила, что в России состоялся запуск её стримингового сервиса NVIDIA Now, который позволяет воспроизводить игры на удалённом компьютере, где и обрабатывается вся графика, а пользователь на своём устройстве видит только конечное изображение.

Кино Опубликовано фото со съемок сиквела «Аватара» Фотография со съемочной площадки сиквела фантастического фильма «Аватар» была опубликована в официальном Twitter-аккаунте франшизы.