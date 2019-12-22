Политика

КоммерсантъКоммерсантъЗахарова оспорила заявления польского МИДа об искажении истории

Ранее МИД Польши, комментируя высказывание российского президента Владимира Путина, заявил об искажении реальной картины прошлого российскими властями, а также заявили, что слова президента подрывают совместную работу экспертов двух государств.
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Захарова оспорила заявления польского МИДа об искажении истории

Коммерсантъ05:58

Захарова ответила на заявления Польши о Второй мировой войне

РИА Новости05:16

Захарова обвинила Польшу в агрессивной риторике после критики Путина

Московский Комсомолец05:05

Захарова прокомментировала заявления МИД Польши о Второй мировой войне

RT на русском04:47

Захарова заявила о многолетнем подрыве Польшей отношений с РФ

Известия04:27

Польша много лет подрывала отношения с Россией, заявила Захарова

Газета.Ru04:13

Захарова заявила, что Варшава много лет подрывала двусторонние отношения с Москвой

ТАСС03:50
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Гаджеты

EMUI 10 вышла на 16 смартфонах Huawei и Honor

Ранее оболочка на базе Android 10 была обновлена на примерно десятке смартфонов Huawei 2019 года выпуска, в том числе Huawei P30, P30 Pro, Nova 5T, Honor 20 и Mate 20 X без 5G.
Вести.Хайтек 19 декабря в 12:35
Авто

Российскому авторынку предрекли очередной кризис

Движение вниз После почти двух лет непрерывного роста российский авторынок в 2019-м пошел на снижение.
Российская газета 06:32
Политика

Лавров заявил о готовности России продемонстрировать США «Сармат»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва показала Вашингтону систему «Авангард», а затем будет готова представить «Сармат».
РБК 07:29
Кино

Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года

Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.
Комсомольская правда вчера в 13:42
Экономика

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Известия 00:19
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Испытания российского фрегата вызвали в Норвегии радиопомехи

Военное дело вчера в 06:06
Спорт

Скар и Вальнес победили в командном спринте на этапе КМ в Планице

Норвежцы Синдре Бьёрнестад Скар и Эрик Вальнес одержали победу в командном спринте на этапе Кубка мира в Планице (Словения).
РИА Новости 06:15
Футбол

«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира

"Ливерпуль" стал клубным чемпионом мира, в финале обыграв бразильский "Фламенго".
Газета.Ru 04:55
Политика

Посол США рассказал о благодарной за санкции Европе

Посол США в Берлине заявил, что американские санкции против трубопровода «Северный поток — 2» приняли в интересах Евросоюза.
Телеканал 360° 03:12
Политика

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Коммерсантъ вчера в 08:08
Хоккей

Опубликовано видео массовой драки хоккеистов «Куньлуня» и «Торпедо»

Профиль вчера в 14:01
Биатлон

Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе КМ в Анси, Логинов — 11-й

RT на русском 07:01
Происшествия

Пожар на заводе «Нефтехим» в Уфе локализован

Пожарным удалось локализовать возгорание на "Опытном заводе Нефтехим" в Уфе.
Вести.Ru 00:57
Технологии

Bloomberg: Apple создала секретную команду для разработки спутников

ToDay News Ufa 20 декабря в 14:46
Политика

Путин откроет 23 декабря железнодорожное сообщение по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин в понедельник, 23 декабря совершит рабочую поездку в Южный федеральный округ, где примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту.
Интерфакс 07:07
Общество

Росгвардия опровергла участие бойцов в «учениях» в школе Татарстана

В пресс-службе управления Росгвардии по Татарстану РБК опровергли информацию о том, что сотрудники ведомства проводили занятия с учениками в Новотроицкой школе Тукаевского района республики.
РБК 07:28
Политика

В США проголосовали за импичмент Трампу

Стало известно, что члены палаты представителей конгресса США проголосовали за импичмент Президенту США Дональду Трампу.
News-24.ru 20 декабря в 01:31
Общество

Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима

22 декабря наступает зимнее солнцестояние, когда в Северном полушарии Земли продолжительность светового дня достигает своего минимума.
Российская газета 02:05
Авто

Новое поколение Cadillac Escalade получит дисплей, которого ни у кого не было ранее

Новое поколение большого внедорожника Cadillac Escalade получит новый монитор.
Юга.ру 19 декабря в 05:34
Технологии

IBM создал аккумуляторы без тяжелых металлов

Ученые подчеркнули, что для создания аккумулятора не потребовались такие материалы, как никель и кобальт.
МедиаПоток 19 декабря в 11:44
Политика

МИД Украины объяснил запрет поездок в Россию по внутренним паспортам

Введение запрета на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении является "гарантией" того, что украинцы не сбегут от ответственности на родине.
Газета.Ru 01:28
Происшествия

Следователи начали проверку после стрельбы из ружья в Дальнегорске

Следователи начали проверку после стрельбы около ресторана в городе Дальнегорске Приморского края, в результате которой четыре человека получили ранения.
RT на русском 05:02
Политика

Макрон отказался от президентской пенсии

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от пенсии, положенной ему после окончания срока на посту главы государства.
Газета.Ru 02:12
Экономика

Обоснованием легкорельсового транспорта в Воронеже займутся пермяки

Обозреватель Врн 06:03
Энергетика

Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом»

Контракты с российским «Газпромом» подписали пять украинских компаний, по соглашению поставки газа должны начаться с 1 января 2020 года.
Lenta.ru 04:12
Происшествия

Против избивших полицейских в Апатитах подростков завели дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в городе Апатиты Мурманской области.
Lenta.ru вчера в 16:05
Политика

S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
РБК вчера в 14:11
Происшествия

Вдова расстрелянного на Лубянке сотрудника ФСБ рассказала о его гибели

Вдова погибшего в результате стрельбы на Лубянке сотрудника ФСБ Вильдана Мухтарова осталась одна с тремя детьми на руках.
Lenta.ru 05:57
Армия и оружие

В Кремле прокомментировали заявление главы Генштаба о НАТО

Хотим напомнить, что ранее глава Генерального штаба Валерий Герасимов подчеркнул, что военные учения, которые проводят НАТО в последнее время становятся все более интенсивными и крупномасштабными.
News-24.ru 19 декабря в 06:41
Происшествия

Авария на Саперном спуске попала на видео

На записи видно, как внедорожник разворачивает на дороге, и машина врезается в автобус. Напомним, авария произошла утром.
Липецкое время 06:34
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