Политика
КоммерсантъЗахарова оспорила заявления польского МИДа об искажении истории
Ранее МИД Польши, комментируя высказывание российского президента Владимира Путина, заявил об искажении реальной картины прошлого российскими властями, а также заявили, что слова президента подрывают совместную работу экспертов двух государств.
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Гаджеты
EMUI 10 вышла на 16 смартфонах Huawei и Honor
Ранее оболочка на базе Android 10 была обновлена на примерно десятке смартфонов Huawei 2019 года выпуска, в том числе Huawei P30, P30 Pro, Nova 5T, Honor 20 и Mate 20 X без 5G.
Авто
Российскому авторынку предрекли очередной кризис
Движение вниз После почти двух лет непрерывного роста российский авторынок в 2019-м пошел на снижение.
Политика
Лавров заявил о готовности России продемонстрировать США «Сармат»
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва показала Вашингтону систему «Авангард», а затем будет готова представить «Сармат».
Кино
Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года
Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.
Экономика
В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Армия и оружие
Испытания российского фрегата вызвали в Норвегии радиопомехи
Спорт
Скар и Вальнес победили в командном спринте на этапе КМ в Планице
Норвежцы Синдре Бьёрнестад Скар и Эрик Вальнес одержали победу в командном спринте на этапе Кубка мира в Планице (Словения).
Футбол
«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира
"Ливерпуль" стал клубным чемпионом мира, в финале обыграв бразильский "Фламенго".
Политика
Посол США рассказал о благодарной за санкции Европе
Посол США в Берлине заявил, что американские санкции против трубопровода «Северный поток — 2» приняли в интересах Евросоюза.
Политика
Зюганов не исключил досрочных выборов президента
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Хоккей
Опубликовано видео массовой драки хоккеистов «Куньлуня» и «Торпедо»
Биатлон
Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе КМ в Анси, Логинов — 11-й
Происшествия
Пожар на заводе «Нефтехим» в Уфе локализован
Пожарным удалось локализовать возгорание на "Опытном заводе Нефтехим" в Уфе.
Технологии
Bloomberg: Apple создала секретную команду для разработки спутников
Политика
Путин откроет 23 декабря железнодорожное сообщение по Крымскому мосту
Президент России Владимир Путин в понедельник, 23 декабря совершит рабочую поездку в Южный федеральный округ, где примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту.
Общество
Росгвардия опровергла участие бойцов в «учениях» в школе Татарстана
В пресс-службе управления Росгвардии по Татарстану РБК опровергли информацию о том, что сотрудники ведомства проводили занятия с учениками в Новотроицкой школе Тукаевского района республики.
Политика
В США проголосовали за импичмент Трампу
Стало известно, что члены палаты представителей конгресса США проголосовали за импичмент Президенту США Дональду Трампу.
Общество
Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима
22 декабря наступает зимнее солнцестояние, когда в Северном полушарии Земли продолжительность светового дня достигает своего минимума.
Авто
Новое поколение Cadillac Escalade получит дисплей, которого ни у кого не было ранее
Новое поколение большого внедорожника Cadillac Escalade получит новый монитор.
Технологии
IBM создал аккумуляторы без тяжелых металлов
Ученые подчеркнули, что для создания аккумулятора не потребовались такие материалы, как никель и кобальт.
Политика
МИД Украины объяснил запрет поездок в Россию по внутренним паспортам
Введение запрета на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении является "гарантией" того, что украинцы не сбегут от ответственности на родине.
Происшествия
Следователи начали проверку после стрельбы из ружья в Дальнегорске
Следователи начали проверку после стрельбы около ресторана в городе Дальнегорске Приморского края, в результате которой четыре человека получили ранения.
Политика
Макрон отказался от президентской пенсии
Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от пенсии, положенной ему после окончания срока на посту главы государства.
Экономика
Обоснованием легкорельсового транспорта в Воронеже займутся пермяки
Энергетика
Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом»
Контракты с российским «Газпромом» подписали пять украинских компаний, по соглашению поставки газа должны начаться с 1 января 2020 года.
Происшествия
Против избивших полицейских в Апатитах подростков завели дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в городе Апатиты Мурманской области.
Политика
S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
Происшествия
Вдова расстрелянного на Лубянке сотрудника ФСБ рассказала о его гибели
Вдова погибшего в результате стрельбы на Лубянке сотрудника ФСБ Вильдана Мухтарова осталась одна с тремя детьми на руках.
Армия и оружие
В Кремле прокомментировали заявление главы Генштаба о НАТО
Хотим напомнить, что ранее глава Генерального штаба Валерий Герасимов подчеркнул, что военные учения, которые проводят НАТО в последнее время становятся все более интенсивными и крупномасштабными.
Происшествия
Авария на Саперном спуске попала на видео
На записи видно, как внедорожник разворачивает на дороге, и машина врезается в автобус. Напомним, авария произошла утром.