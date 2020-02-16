Политика
Экономика сегодняЗахарова отметила антикитайский крен на Мюнхенской конференции
Участниками Мюнхенской конференции по безопасности был услышан призыв оставить русофобский крен в прошлом, однако этот призыв был услышан совершенно неправильно, потому что в этот раз крен стал антикитайский, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Как бы это ни показалось удивительным, но одновременно и печальным, мне кажется, что этот призыв был услышан, но был услышан совершенно неправильно. Теперь крен Мюнхенской конференции явно антикитайский.
— Мария Захарова, российский дипломатФАН вчера в 16:10
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