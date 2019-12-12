с чего всё началось

Официальный представитель МИДа России Мария Захарова считает несомненным изменение тональности переговоров со стороны украинской делегации в рамках нормандского формата.

Общество В Москве прощаются с Юрием Лужковым В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, сообщает корреспондент "Ъ".

Единоборства Отец Хабиба назвал бой с Фергюсоном самым важным в истории UFC Отец и тренер российского бойца Хабиба Нурмагомедова Абдулманап прокомментировал предстоящий поединок ученика против представителя США Тони Фергюсона, который пройдет 18 апреля следующего года, сообщает RТ.

Общество В Рязани оштрафовали делегацию из США за нарушение визового режима После беседы со студентами члены делегации были оштрафованы по ч. 2 ст. 18.8 КоАП (нарушение правил въезда либо режима пребывания в России, выразившееся в несоответствии заявленной цели въезда).

Здоровье ВЦИОМ: более 40% россиян не доверяют врачам 41% россиян заявили, что перепроверяли диагнозы врачей, пишет РБК со ссылкой на совместное исследование ВЦИОМ и центра социального проектирования «Платформа».

Политика Глава ДНР выдвинул ультиматум Киеву Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин выдвинул ультиматум украинскому правительству.

Общество Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз Штрафы для компаний, не выполняющих требования органов государственного контроля, могут вырасти в несколько раз, следует из проекта новой редакции Кодекса об административно-правовых нарушениях (КоАП).

Происшествия Двое обвиняемых в изнасиловании девушки в Уфе попросили об оправдании Двое экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании коллеги в Уфе, выступили с последним словом и попросили суд оправдать их, сообщил РИА Новости представитель Кировского районного суда.