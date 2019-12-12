Политика

Вести ФМВести ФМЗахарова отметила несомненное изменение подхода Украины к переговорам

Официальный представитель МИДа России Мария Захарова считает несомненным изменение тональности переговоров со стороны украинской делегации в рамках нормандского формата.
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с чего всё началось
В переговорах со стороны Киева изменились не только тональность, но и сам подход, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире
 передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
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Захарова заявила о новом подходе Украины к переговорам с Россией

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Слепой не увидит: Захарова об изменении подхода Киева к переговорам

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ТАССвчера в 16:25
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РБК вчера в 18:26
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