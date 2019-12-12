Политика
Вести ФМЗахарова отметила несомненное изменение подхода Украины к переговорам
Официальный представитель МИДа России Мария Захарова считает несомненным изменение тональности переговоров со стороны украинской делегации в рамках нормандского формата.
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с чего всё началось
В переговорах со стороны Киева изменились не только тональность, но и сам подход, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».РБКвчера в 23:19
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Общество
В Москве прощаются с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, сообщает корреспондент "Ъ".
Происшествия
На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар
На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», находящемся на ремонте в доке Мурманска, произошел пожар, сообщил центр судоремонта «Звездочка».
Происшествия
Власти Кубани назвали имена офицеров, погибших при крушении Ми-28
При крушении боевого вертолета Ми-28 в Краснодарском крае погибли подполковник Александр Склянкин и майор Руслан Кушниренко, сообщает пресс-служба администрации губернатора Вениамина Кондратьева.
Политика
В сенате США одобрили билль, признающий Россию «спонсором терроризма»
Международный комитет сената США одобрил законопроект (билль), который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.
Политика
В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2
"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Общество
Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским
Спорт
За 48 часов до The Game Awards 2019 в Steam появятся 13 демоверсий игр
За 48 часов до начала церемонии вручения премии The Game Awards 2019 за достижения в области видеоигр в сервисе Steam появится 13 демоверсий новых проектов.
Политика
Москва выслала двух немецких дипломатов в ответ на действия Берлина
Москва объявила двух сотрудников посольства ФРГ в России персонами нон грата, сообщается на сайте МИДа.
Общество
Жертвы Харви Вайнштейна получат $25 млн за отказ от обвинений
В обмен жертвы откажутся от обвинений в сексуальных домогательствах и изнасилованиях в адрес Вайнштейна, все еще не признающего свою вину.
Единоборства
Отец Хабиба назвал бой с Фергюсоном самым важным в истории UFC
Отец и тренер российского бойца Хабиба Нурмагомедова Абдулманап прокомментировал предстоящий поединок ученика против представителя США Тони Фергюсона, который пройдет 18 апреля следующего года, сообщает RТ.
Общество
В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение младенца в Магнитогорске
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Общество
В Рязани оштрафовали делегацию из США за нарушение визового режима
После беседы со студентами члены делегации были оштрафованы по ч. 2 ст. 18.8 КоАП (нарушение правил въезда либо режима пребывания в России, выразившееся в несоответствии заявленной цели въезда).
Здоровье
ВЦИОМ: более 40% россиян не доверяют врачам
41% россиян заявили, что перепроверяли диагнозы врачей, пишет РБК со ссылкой на совместное исследование ВЦИОМ и центра социального проектирования «Платформа».
Политика
Глава ДНР выдвинул ультиматум Киеву
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин выдвинул ультиматум украинскому правительству.
Общество
Сколько россияне потратят на Новый год
По данным «Deloitte», российские жители готовы потратить на Новый год сумму в 19,3 тыс. рублей.
Общество
Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз
Штрафы для компаний, не выполняющих требования органов государственного контроля, могут вырасти в несколько раз, следует из проекта новой редакции Кодекса об административно-правовых нарушениях (КоАП).
Музыка
Билан отказался выступать на шоу звезд «Евровидения»
Общество
Россияне массово испугались увольнений
В опросе приняли участие 20,5 тыс. работников.
Происшествия
Двое обвиняемых в изнасиловании девушки в Уфе попросили об оправдании
Двое экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании коллеги в Уфе, выступили с последним словом и попросили суд оправдать их, сообщил РИА Новости представитель Кировского районного суда.
Происшествия
Погибли издатель «Тинькофф журнала» Александр Рай и его жена
Политика
Путин первым проедет по железной дороге Крымского моста
По его данным, Путин проедет на поезде по железной дороге на Крымском мосту 23 декабря.
Политика
Песков заявил, что ему неизвестно о возможном изменении Конституции
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о планах актуализировать Конституцию РФ.
Кино
Смехова в полушубке винного цвета появилась на премьере фильма
На премьере Бурунов появился в джинсах, футболке с принтом и кожаной куртке.
Политика
Парламент Казахстана одобрил вывод части земель Байконура из аренды РФ
Парламент Казахстана на пленарном заседании в четверг одобрил изменения в договор с Россией об аренде комплекса Байконур.
Общество
Россиян предупредили о волнах холода зимой
Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с "Российской газетой" заявил, что жителей некоторых регионов России ожидают волны холода.