Политика
РИА НовостиЗахарова рассказала об изменениях в подходе Киева к переговорам
Подход украинской стороны к переговорам изменился, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Читать в источнике
Оценить15
с чего всё началось
В переговорах со стороны Киева изменилась не только тональность, но и сам подход, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».РБКвчера в 23:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Новости за ночь: Захарова отметила смену тона украинских дипломатов
Национальная служба новостейвчера в 23:33
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено вчера в 23:50, Ашберн
Авто
Названа стартовая цена на новый Skoda Rapid
Экономика
Агентство S&P улучшило прогноз по металлургам ММК и НЛМК
Standard & Poor's (S&P), наряду с Moody's и Fitch входящее в Большую тройку рейтинговых агентств, пересмотрело прогноз по долгосрочным кредитным рейтингам российских металлургов ММК и НЛМК.
Музыка
«ВКонтакте» и BOOM назвали самые популярные треки 2019 года
Хоккей
«Вашингтон» выиграл у «Бостона». Кузнецов отдал голевой пас
"Вашингтон" выиграл 3:2. Евгений Кузнецов набрал одно очко за передачу и теперь на его счету 12 голов и 19 передач.
Автоспорт
Пьер Гасли: Хельмут Марко не сдержал обещание
Пьер Гасли: Айртона Сенну – это самый талантливый гонщик из тех, кто выступал до моего поколения.
Происшествия
В Приангарье задержали банду, создававшую тайники с наркотиками
Полицейские задержали в Иркутской области членов банды, продававших синтетические наркотики через интернет-магазины, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Армия и оружие
Москву тревожит усиление активности НАТО, заявил Лавров
Москву тревожат усиление активности НАТО у границ Белоруссии и РФ, а также принятые на саммите альянса решение о наращивании военных бюджетов стран-членов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Культура
Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»
Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Происшествия
В зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили обнаружили останки людей
Ранее ВВС Чили сообщили, что в зоне поиска обнаружены обломки, которые могут иметь отношение к пропавшему самолету.
Общество
В Москве началось прощание с Лужковым
В Москве началось прощание с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым, передает РИА Новости.
Общество
Сериал с Зеленским убрали с российского телевидения
Шоу-бизнес
Актриса Анастасия Заворотнюк останется парализованной навсегда
Сперва была парализована правая рука, сейчас же отнялась вся правая сторона.
Экономика
Хакасия приняла «неудовлетворительный» бюджет на 2020 год
Депутаты заксобрания Хакасии во втором чтении приняли республиканский бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы.
Политика
Трамп сообщил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией
Президент США Дональд Трамп на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сообщил о желании увеличить товарооборот между странами в несколько раз.
Происшествия
Пропавший в Приморье катер обнаружили у берегов Японии без экипажа
Общество
На Сахалине из-за циклона остановили движение по трем участкам дорог
Шоу-бизнес
Певица Элина Чага сообщила о расставании с Леонидом Агутиным
Общество
Главный врач германской клиники назвал причину смерти Лужкова
У скончавшегося бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова случился инфаркт.
Политика
Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» Суркова в Париже
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что во время «нормандского саммита» в Париже у членов российской делегации «сдали нервы».
Футбол
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
По итогу данного этапа определились все 16 команд, которые продолжат борьбу со стадии 1/8 финала.
Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Кино
Объявили актерский состав перезапуска фильма «Один дома»
Объявлено, что Йетс, известный благодаря роли в картине «Кролик Джоджо», будет играть не Кевина Маккалистера из первой и второй частей фильма, а абсолютно нового персонажа.
Футбол
«Краснодар» в Испании сыграет с «Хетафе»
В заключительном туре группового этапа Лиги Европы 12 декабря "Краснодар" сыграет на выезде с испанским клубом "Хетафе".
Политика
В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2
"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Общество
Россияне назвали минимальный размер справедливой зарплаты
Чуть меньше респондентов (31%) назвали сумму в 40-50 тысяч рублей, 20% оценили оптимальный доход в 30-40 тысяч рублей, 10% - в 21-30 тыс. При этом абсолютное большинство россиян испытывает чувство социальной несправедливости, хоть и с разной периодичностью.
Шоу-бизнес
Помолодевшую Бабкину в новом образе сравнили с Пугачевой и Лорак
Фанаты сравнили Надежду Бабкину с Аллой Пугачевой и Ани Лорак. «Поменять цвет волос, и копия Пугачевой», — отметил один их подписчиков.
Космос
Новая методика определения массы черных дыр разработана астрономами
Общество
Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии
Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии: результаты исследования компании FinExpertiza имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».
Политика
Совфед поддержал идею о наказании чиновников за оскорбление граждан
Совет Федерации поддержал законопроект об уголовном наказании чиновников за оскорбление россиян, сообщил зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству, депутат от ЛДПР и автор документа Александр Старовойтов, передает газета «Известия».