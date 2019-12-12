с чего всё началось

Подход украинской стороны к переговорам изменился, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Захарова рассказала об изменениях в подходе Киева к переговорам

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