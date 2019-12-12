Политика

ТАССТАССЗахарова отметила несомненное изменение подхода Украины к переговорам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает несомненным изменение тональности переговоров со стороны украинской делегации в рамках "нормандского формата". Дипломат отметила, что в манере поведения переговорщиков Киева появилась большая реалистичность.
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с чего всё началось
В переговорах со стороны Киева изменились не только тональность, но и сам подход, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире
 передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
РБКвчера в 23:19

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Захарова заявила о новом подходе Украины к переговорам с Россией

РБКвчера в 23:19

Слепой не увидит: Захарова об изменении подхода Киева к переговорам

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Захарова увидела изменение подхода Киева к переговорам

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Захарова: подход Украины к переговорам заметно изменился

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Украина изменила стратегию переговоров с Россией

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Захарова отметила несомненное изменение подхода Украины к переговорам

ТАССвчера в 16:25
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Газета.Ru вчера в 23:52
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Газета.Ru вчера в 12:06
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Tesla планирует производить 500 000 электромобилей в год на своем новом заводе в пригороде Берлина.
iXBT.com вчера в 07:47
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Российская газета вчера в 17:00
Политика

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ИА Грозный-Информ вчера в 06:43
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Корь обнаружена у 13 взрослых в республике, заболевшие не были привиты против кори.
Якутия 24 вчера в 06:22
Энергетика

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Известия вчера в 13:42
Наука

Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень

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StarHit.ru 10 декабря в 12:30
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Штрафы для компаний, не выполняющих требования органов государственного контроля, могут вырасти в несколько раз, следует из проекта новой редакции Кодекса об административно-правовых нарушениях (КоАП).
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RT на русском вчера в 12:06
Происшествия

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РИА Новости вчера в 22:43
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Происшествия

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Политика

В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2

Против "Северного потока – 2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.
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Piter.tv вчера в 01:32
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В России телевизор упал на двухлетнего ребенка и убил его. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Бурятии.
Lenta.ru 00:52
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