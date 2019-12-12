Политика
ТАССЗахарова отметила несомненное изменение подхода Украины к переговорам
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает несомненным изменение тональности переговоров со стороны украинской делегации в рамках "нормандского формата". Дипломат отметила, что в манере поведения переговорщиков Киева появилась большая реалистичность.
Читать в источнике
Оценить23
с чего всё началось
В переговорах со стороны Киева изменились не только тональность, но и сам подход, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».РБКвчера в 23:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 01:17, Ашберн
Общество
ТНТ вырезал из сериала «Слуга народа» с Зеленским шутку про Путина
Происшествия
В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
Общество
Стало известно, от кого Дания получила жалобу по «Северному потоку-2»
Жалоба на решение Датского энергетического агентства (ДЭА) о разрешении строительства газопровода «Северный поток-2» в территориальных водах Дании поступила от польских экологов, сообщает ТАСС.
Экономика
Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019
В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Происшествия
На Кубани разбился боевой вертолет Ми-28
Ударный вертолет Ми-28 потерпел крушение в Краснодарском крае.
Общество
Прощание с Лужковым началось в Москве
Кино
Объявлена дата выхода новой «Матрицы»
Общество
Главный врач германской клиники назвал причину смерти Лужкова
У скончавшегося бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова случился инфаркт.
Политика
Украинского депутата госпитализировали после драки в Верховной раде
В Киеве госпитализировали депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Андрея Богданца после того, как он подрался с националистами в стенах украинского парламента.
Авто
Skoda показала в России новый Skoda Rapid
Сегодня концерн Skoda решил приятно удивить не только презентацией кроссовера Karoq, но и неожиданным дебютом нового Skoda Rapid для российского рынка.
Авто
Немецкий завод Tesla будет производить 500 000 электромобилей в год
Tesla планирует производить 500 000 электромобилей в год на своем новом заводе в пригороде Берлина.
Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Политика
25 лет назад началась первая чеченская военная кампания
25 лет назад, в декабре 1994 года, в Чеченской Республике началась первая чеченская военная кампания, переросшая в настоящую полномасштабную войну, которая привела к многочисленным жертвам как среди военных, так и среди гражданского населения.
Здоровье
13 взрослых заболели корью в Якутии
Корь обнаружена у 13 взрослых в республике, заболевшие не были привиты против кори.
Энергетика
В Польше заявили о готовности к остановке транзита газа через Украину
«С 1 января 2020 года появляется риск отключения транзита российского газа в ЕС через Украину из-за окончания транзитного контракта на транспортировку газа и отсутствия нового», — отметили в компании.
Наука
Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень
Шоу-бизнес
Миллионер Денис Ребров: «При первой встрече Шурыгина стеснялась меня»
Первый брак остался в прошлом, и сейчас она встречается с миллионером Денисом Ребровым, который не скрывает: он без ума от избранницы, несмотря на пересуды за спиной.
Хоккей
Силовой прием года: Овечкин уложил на лед судью
Матч завершился победой команды из столицы США со счетом 3:2. Встреча навсегда запомнится судье Джону Макизааку, который пропустил силовой прием от капитана "Столичных" Александра Овечкина.
Общество
Россияне потратят в этом году меньше денег на праздничный стол
Жители России намерены в этом году потратить меньше денег на праздничный новогодний стол и сосредоточить расходы на других областях праздника.
Хоккей
Сборная России сыграет со Швецией на старте Кубка Первого канала
В составе сборной России, занявшей третье место на Кубке Карьяла, выступят в том числе Кирилл Капризов, Вадим Шипачев и Вячеслав Войнов.
Общество
Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз
Штрафы для компаний, не выполняющих требования органов государственного контроля, могут вырасти в несколько раз, следует из проекта новой редакции Кодекса об административно-правовых нарушениях (КоАП).
Экономика
Порог беспошлинного ввоза посылок могут сократить до €20
Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил предложение сократить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до €20 к 2022 году.
Происшествия
В Приамурье младенец погиб из-за кормления смесями из сухого молока
Единоборства
Российские боксеры отказались ехать на Олимпиаду без флага страны
Российские боксеры отказались ехать на Олимпиаду 2020 года в Токио из-за решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) запретить выступать россиянам под своим национальным флагом, заявил «РИА Новости» генсек Федерации бокса России Умар Кремлев.
Происшествия
Пропавший в Приморье катер обнаружили у берегов Японии без экипажа
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
Уже первого января мессенджер перестанет работать на iPhone под системой iOS 8, а также на смартфонах с Android 2.3.7.
Политика
В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2
Против "Северного потока – 2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.
Культура
На Первом продолжается показ сериала «Тест на беременность»
Происшествия
В России телевизор убил двухлетнего ребенка
В России телевизор упал на двухлетнего ребенка и убил его. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Бурятии.