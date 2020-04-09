Политика
Газета.RuЗахарова отреагировала на решение США отнести русских монархистов к террористам
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировал решение Вашингтона включить "Русское имперское движение" (РИД) в список террористов.
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Захарова прокомментировала решение Вашингтона отнести «Русское имперское движение» к террористам
Московский Комсомолец19:04
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 19:54, Ашберн
Энергетика
В РФПИ рассказали о возможном объеме сокращений странами добычи нефти
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на неназванные источники сообщило, что ОПЕК+ обсуждает сокращение добычи нефти на десять миллионов баррелей в сутки, при этом хочет снижения добычи еще на пять миллионов баррелей в сутки от стран G20, не входящих в альянс.
Общество
Эпидемия коронавируса станет сезонной, считает глава «Вектора»
"Безусловно, эпидемия завершится и сама пандемия перейдет в формат сезонного заболевания, сам новый коронавирус продолжит циркулировать в человеческой популяции, но как классический сезонный вирус гриппа", — сказал Максютов в эфире Первого канала.
Происшествия
В Пятигорске обезвредили мужчину, взявшего в заложники детей
В Пятигорске удалось задержать мужчину, который закрылся в квартире вместе с сестрой и ее детьми и требовал выкуп.
Общество
Путин ввел выплаты безработным родителям с детьми
Президент России Владимир Путин заявил, что будут осуществляться выплаты безработным родителям с детьми в размере 3 тысячи рублей на ребенка в месяц.
Общество
В Хабаровске объявили о досрочном окончании учебного года
Власти Хабаровска первыми в России объявили о досрочном окончании учебного года для учеников 1–8-х классов.
Общество
Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Энергетика
Переговоры ОПЕК+ перенесли на пятницу из-за позиции Мексики
Участники переговоров ОПЕК+ по сокращению добычи нефти после девяти часов видеоконференции приняли участие возобновить обсуждение в пятницу 10 апреля.
Наука
В океане обнаружен 50-метровый ядовитый хищник
Ученые Института океанологии Шмидта засняли на видео гигантскую сифонофору, относящуюся к роду Apolemia, сообщает издание Newsweek.
Общество
Особое мнение: Виктор Шендерович
В 7 часов "Особое мнение" вы услышите с Дмитрием Муратовым, главным редактором "Новой газеты".
Энергетика
Белоруссия запросила у России снижения цены на газ в 2020 году
«Белорусская сторона инициировала перед ПАО «Газпром» вопрос о пересмотре в сторону снижения стоимости поставляемого в 2020 году в Беларусь природного газа», — приводит БЕЛТА слова министра.
Финансы
ЦБ зафиксировал рост ставок по вкладам в крупнейших банках
Хотя ЦБ по итогам заседания 20 марта сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых, были другие факторы, вынудившие банки повышать ставки, – прежде всего отток средств со вкладов, вызванный ростом волатильности на финансовых рынках и падением рубля, говорит гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев.
Политика
МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу
МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Киберспорт
Разработчиков Valorant и LoL обвинили в накрутке рекордного количества зрителей на Twitch
Разработчиков Valorant и League of Legends обвинили в накрутке рекордного количества зрителей на закрытой бета-версии.
Технологии
В Windows 10 нашли скрытый раздел с информацией о новых сервисах
В разделе публикуется информация о новых функциях и возможностях операционной системы Windows 10 В разделе «Параметры» операционной системы Windows 10 найдена скрытая секция, которая должна упростить пользователям работу с новыми функциями.
Общество
Российский Ан-124 доставил медицинские маски и комбинезоны в Польшу
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил в Facebook, что российский Ан-124 привез в страну медицинские маски и защитные комбинезоны.
Энергетика
Соглашения ОПЕК+ может не хватить для стабилизации рынка – эксперт США
Договоренностей ОПЕК+ о сокращении добычи нефти может не хватить для долгосрочной стабилизации рынка, заявил РИА Новости управляющий директор вашингтонской Berkeley Research Group LLC и бывший член Федеральной комиссии США по энергорегулированию (FERC) Бранко Терзик.
Общество
Еврогруппа согласовала план поддержки экономики ЕС на €500 млрд
Совет министров финансов стран-членов Евросоюза (Еврогруппа) согласовал план поддержки европейской экономики в условиях пандемии коронавируса на сумму €500 млрд.
Энергетика
Саудовская Аравия скупает акции нефтегазовых компаний Европы
Саудовская Аравия приобрела акции нескольких крупных нефтегазовых компаний Европы на 1 млрд долларов США.
Футбол
Месси опроверг слухи о возможном переходе в «Интер» и «Ньюэллз»
Футболист "Барселоны" Лионель Месси опроверг слухи о том, что может перейти в миланский "Интер" или аргентинский "Ньюэллз Олд Бойз".
Общество
Сергей Собянин: Москва начала выплаты пособий по безработице
Москва начала выплаты пособий по безработице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.
Общество
Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету из-за коронавируса
"Ситуация быстро меняется, нарастают проблемы, и даже принятый список мер, возможно, придется актуализировать и думать о том, что еще сделать", - сказал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе консультаций с фракцией ЛДПР в Госдуме.
Кино
Universal снимет сериал о вампирах «Жажда»
Наука
Эксперты изучат передачу коронавируса от домашних животных к человеку
Результаты исследования были опубликованы в среду журналом Science, после чего Всемирная организация здравоохранения заявила, что самым внимательным образом изучит передачу вируса между людьми и животными.
Происшествия
В «Газпроме» умер сотрудник с коронавирусом
Сотрудник «Газпром трансгаз Югорск», зараженный коронавирусом, умер. Об этом сообщил ТАСС источник в компании.
Общество
Российским школьникам показали порно на уроке православия
Российским школьникам в ходе дистанционного урока «Основы православной культуры» по сервису для видеозвонков и конференций Zoom показали порнографию.
Шоу-бизнес
Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез во время интервью
Новым героем «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков.
Финансы
Курс доллара в начале торгов на Мосбирже перешел к снижению
Курс доллара на старте торгов Московской биржи снижается по отношению к рублю на 0,62%, до отметки в 74,51 рубля, курс евро опустился ниже 81 рубля впервые с 13 марта.
Экономика
Группа «М.Видео-Эльдорадо» зафиксировала розничные цены на социально значимую технику
Группа "М.Видео-Эльдорадо" на фоне распространения в России коронавируса и падения курса российской валюты отказалась от торговой наценки и зафиксировала розничные цены на модели техники в 10 социально значимых категориях, говорится в сообщении.
Общество
Путин уволил главного следователя МВД
Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.