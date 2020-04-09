Захарова отреагировала на решение США отнести русских монархистов к террористам

Энергетика В РФПИ рассказали о возможном объеме сокращений странами добычи нефти Ранее агентство Блумберг со ссылкой на неназванные источники сообщило, что ОПЕК+ обсуждает сокращение добычи нефти на десять миллионов баррелей в сутки, при этом хочет снижения добычи еще на пять миллионов баррелей в сутки от стран G20, не входящих в альянс.

Общество Эпидемия коронавируса станет сезонной, считает глава «Вектора» "Безусловно, эпидемия завершится и сама пандемия перейдет в формат сезонного заболевания, сам новый коронавирус продолжит циркулировать в человеческой популяции, но как классический сезонный вирус гриппа", — сказал Максютов в эфире Первого канала.

Общество Путин ввел выплаты безработным родителям с детьми Президент России Владимир Путин заявил, что будут осуществляться выплаты безработным родителям с детьми в размере 3 тысячи рублей на ребенка в месяц.

Наука В океане обнаружен 50-метровый ядовитый хищник Ученые Института океанологии Шмидта засняли на видео гигантскую сифонофору, относящуюся к роду Apolemia, сообщает издание Newsweek.

Общество Особое мнение: Виктор Шендерович В 7 часов "Особое мнение" вы услышите с Дмитрием Муратовым, главным редактором "Новой газеты".

Финансы ЦБ зафиксировал рост ставок по вкладам в крупнейших банках Хотя ЦБ по итогам заседания 20 марта сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых, были другие факторы, вынудившие банки повышать ставки, – прежде всего отток средств со вкладов, вызванный ростом волатильности на финансовых рынках и падением рубля, говорит гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев.

Политика МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.

Технологии В Windows 10 нашли скрытый раздел с информацией о новых сервисах В разделе публикуется информация о новых функциях и возможностях операционной системы Windows 10 В разделе «Параметры» операционной системы Windows 10 найдена скрытая секция, которая должна упростить пользователям работу с новыми функциями.

Энергетика Соглашения ОПЕК+ может не хватить для стабилизации рынка – эксперт США Договоренностей ОПЕК+ о сокращении добычи нефти может не хватить для долгосрочной стабилизации рынка, заявил РИА Новости управляющий директор вашингтонской Berkeley Research Group LLC и бывший член Федеральной комиссии США по энергорегулированию (FERC) Бранко Терзик.

Общество Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету из-за коронавируса "Ситуация быстро меняется, нарастают проблемы, и даже принятый список мер, возможно, придется актуализировать и думать о том, что еще сделать", - сказал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе консультаций с фракцией ЛДПР в Госдуме.

Наука Эксперты изучат передачу коронавируса от домашних животных к человеку Результаты исследования были опубликованы в среду журналом Science, после чего Всемирная организация здравоохранения заявила, что самым внимательным образом изучит передачу вируса между людьми и животными.

Общество Российским школьникам показали порно на уроке православия Российским школьникам в ходе дистанционного урока «Основы православной культуры» по сервису для видеозвонков и конференций Zoom показали порнографию.

Финансы Курс доллара в начале торгов на Мосбирже перешел к снижению Курс доллара на старте торгов Московской биржи снижается по отношению к рублю на 0,62%, до отметки в 74,51 рубля, курс евро опустился ниже 81 рубля впервые с 13 марта.

Экономика Группа «М.Видео-Эльдорадо» зафиксировала розничные цены на социально значимую технику Группа "М.Видео-Эльдорадо" на фоне распространения в России коронавируса и падения курса российской валюты отказалась от торговой наценки и зафиксировала розничные цены на модели техники в 10 социально значимых категориях, говорится в сообщении.