Политика

Газета.RuГазета.RuЗахарова отреагировала на решение США отнести русских монархистов к террористам

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировал решение Вашингтона включить "Русское имперское движение" (РИД) в список террористов.
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Захарова прокомментировала решение Вашингтона отнести «Русское имперское движение» к террористам

Московский Комсомолец19:04

Захарова оценила решение США отнести «Русское имперское движение» к террористам

Lenta.ru16:50

Госдеп призвал Москву принять меры против «Русского имперского движения»

РБК11:51

МИД: США не обосновали внесение РИД в список террористических группировок

Взгляд.ру13:52

Госдепартамент США призвал Россию принять меры против «Русского имперского движения»

Snob.ru12:45

Госдеп призвал российские власти ввести санкции против «Русского имперского движения»

Росбалт12:30

МИД РФ: США надеялись на пропагандистский эффект, говоря о «Русское имперском движении»

ТАСС14:15
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Энергетика

В РФПИ рассказали о возможном объеме сокращений странами добычи нефти

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на неназванные источники сообщило, что ОПЕК+ обсуждает сокращение добычи нефти на десять миллионов баррелей в сутки, при этом хочет снижения добычи еще на пять миллионов баррелей в сутки от стран G20, не входящих в альянс.
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Эпидемия коронавируса станет сезонной, считает глава «Вектора»

"Безусловно, эпидемия завершится и сама пандемия перейдет в формат сезонного заболевания, сам новый коронавирус продолжит циркулировать в человеческой популяции, но как классический сезонный вирус гриппа", — сказал Максютов в эфире Первого канала.
РИА Новости 15:56
Происшествия

В Пятигорске обезвредили мужчину, взявшего в заложники детей

В Пятигорске удалось задержать мужчину, который закрылся в квартире вместе с сестрой и ее детьми и требовал выкуп.
Российская газета 10:57
Общество

Путин ввел выплаты безработным родителям с детьми

Президент России Владимир Путин заявил, что будут осуществляться выплаты безработным родителям с детьми в размере 3 тысячи рублей на ребенка в месяц.
Московский Комсомолец вчера в 09:02
Общество

В Хабаровске объявили о досрочном окончании учебного года

Власти Хабаровска первыми в России объявили о досрочном окончании учебного года для учеников 1–8-х классов.
Агентство Телеграф 05:10
Общество

Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия вчера в 05:43
Энергетика

Переговоры ОПЕК+ перенесли на пятницу из-за позиции Мексики

Участники переговоров ОПЕК+ по сокращению добычи нефти после девяти часов видеоконференции приняли участие возобновить обсуждение в пятницу 10 апреля.
РБК 19:50
Наука

В океане обнаружен 50-метровый ядовитый хищник

Ученые Института океанологии Шмидта засняли на видео гигантскую сифонофору, относящуюся к роду Apolemia, сообщает издание Newsweek.
Московский Комсомолец 08:00
Общество

Особое мнение: Виктор Шендерович

В 7 часов "Особое мнение" вы услышите с Дмитрием Муратовым, главным редактором "Новой газеты".
Эхо Москвы 13:38
Энергетика

Белоруссия запросила у России снижения цены на газ в 2020 году

«Белорусская сторона инициировала перед ПАО «Газпром» вопрос о пересмотре в сторону снижения стоимости поставляемого в 2020 году в Беларусь природного газа», — приводит БЕЛТА слова министра.
RT на русском 06:47
Финансы

ЦБ зафиксировал рост ставок по вкладам в крупнейших банках

Хотя ЦБ по итогам заседания 20 марта сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых, были другие факторы, вынудившие банки повышать ставки, – прежде всего отток средств со вкладов, вызванный ростом волатильности на финансовых рынках и падением рубля, говорит гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев.
Ведомости вчера в 09:15
Политика

МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу

МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Известия 15:58
Киберспорт

Разработчиков Valorant и LoL обвинили в накрутке рекордного количества зрителей на Twitch

Разработчиков Valorant и League of Legends обвинили в накрутке рекордного количества зрителей на закрытой бета-версии.
Чемпионат 19:44
Технологии

В Windows 10 нашли скрытый раздел с информацией о новых сервисах

В разделе публикуется информация о новых функциях и возможностях операционной системы Windows 10 В разделе «Параметры» операционной системы Windows 10 найдена скрытая секция, которая должна упростить пользователям работу с новыми функциями.
TechFusion 16:13
Общество

Российский Ан-124 доставил медицинские маски и комбинезоны в Польшу

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил в Facebook, что российский Ан-124 привез в страну медицинские маски и защитные комбинезоны.
Аргументы и Факты вчера в 09:26
Энергетика

Соглашения ОПЕК+ может не хватить для стабилизации рынка – эксперт США

Договоренностей ОПЕК+ о сокращении добычи нефти может не хватить для долгосрочной стабилизации рынка, заявил РИА Новости управляющий директор вашингтонской Berkeley Research Group LLC и бывший член Федеральной комиссии США по энергорегулированию (FERC) Бранко Терзик.
ПРАЙМ 16:11
Общество

Еврогруппа согласовала план поддержки экономики ЕС на €500 млрд

Совет министров финансов стран-членов Евросоюза (Еврогруппа) согласовал план поддержки европейской экономики в условиях пандемии коронавируса на сумму €500 млрд.
Известия 17:29
Энергетика

Саудовская Аравия скупает акции нефтегазовых компаний Европы

Саудовская Аравия приобрела акции нескольких крупных нефтегазовых компаний Европы на 1 млрд долларов США.
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Футбол

Месси опроверг слухи о возможном переходе в «Интер» и «Ньюэллз»

Футболист "Барселоны" Лионель Месси опроверг слухи о том, что может перейти в миланский "Интер" или аргентинский "Ньюэллз Олд Бойз".
РИА Новости 14:50
Общество

Сергей Собянин: Москва начала выплаты пособий по безработице

Москва начала выплаты пособий по безработице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.
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Общество

Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету из-за коронавируса

"Ситуация быстро меняется, нарастают проблемы, и даже принятый список мер, возможно, придется актуализировать и думать о том, что еще сделать", - сказал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе консультаций с фракцией ЛДПР в Госдуме.
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В чемпионате Таджикистана забили невероятный гол через себя

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Universal снимет сериал о вампирах «Жажда»

News.ru вчера в 08:42
Наука

Эксперты изучат передачу коронавируса от домашних животных к человеку

Результаты исследования были опубликованы в среду журналом Science, после чего Всемирная организация здравоохранения заявила, что самым внимательным образом изучит передачу вируса между людьми и животными.
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Происшествия

В «Газпроме» умер сотрудник с коронавирусом

Сотрудник «Газпром трансгаз Югорск», зараженный коронавирусом, умер. Об этом сообщил ТАСС источник в компании.
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Общество

Российским школьникам показали порно на уроке православия

Российским школьникам в ходе дистанционного урока «Основы православной культуры» по сервису для видеозвонков и конференций Zoom показали порнографию.
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Шоу-бизнес

Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез во время интервью

Новым героем «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков.
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Финансы

Курс доллара в начале торгов на Мосбирже перешел к снижению

Курс доллара на старте торгов Московской биржи снижается по отношению к рублю на 0,62%, до отметки в 74,51 рубля, курс евро опустился ниже 81 рубля впервые с 13 марта.
ТАСС 03:37
Экономика

Группа «М.Видео-Эльдорадо» зафиксировала розничные цены на социально значимую технику

Группа "М.Видео-Эльдорадо" на фоне распространения в России коронавируса и падения курса российской валюты отказалась от торговой наценки и зафиксировала розничные цены на модели техники в 10 социально значимых категориях, говорится в сообщении.
ТАСС 08:06
Общество

Путин уволил главного следователя МВД

Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.
Lenta.ru 13:41
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