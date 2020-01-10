Политика
RT на русскомЗахарова отреагировала на резолюцию Польши о начале Второй мировой
Захарова добавила, что «у подобного подхода есть своя квалификация — пересмотр итогов Второй мировой войны». Как передаёт РИА Новости, 9 января сейм Польши одобрил резолюцию о том, что якобы СССР наравне с гитлеровской Германией виноват в начале Второй мировой войны.
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Такое впечатление, что, как и во времена инквизиции, наука объявлена польским Сеймом ересью, а сторонники исторических фактов обвинены им в колдовстве. Вот так идеология побеждает правду.
— Мария Захарова, российский дипломатРИА Новости вчера в 13:21
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Происшествия
В избиении сына Жванецкого заподозрили студентов МГИМО
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Место крушения украинского лайнера в Иране расчистили от улик
Мусорщики забирают улики с места крушения Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» в Иране.
Общество
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Политика
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Рассказы Колумба о карибских каннибалах оказались правдой
Армия и оружие
В ЛНР заявили о трех сбитых БПЛА украинских силовиков за неделю
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила за минувшую неделю три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу официальный представитель оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий.
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Система быстрых платежей стала платной
С января Банк России стал взимать плату с банков за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) - от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы, большинство банков-участников решили поэтому ввести комиссии для клиентов.