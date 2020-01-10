Политика

RT на русскомRT на русскомЗахарова отреагировала на резолюцию Польши о начале Второй мировой

Захарова добавила, что «у подобного подхода есть своя квалификация — пересмотр итогов Второй мировой войны». Как передаёт РИА Новости, 9 января сейм Польши одобрил резолюцию о том, что якобы СССР наравне с гитлеровской Германией виноват в начале Второй мировой войны.
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Мария Захарова
Такое впечатление, что, как и во времена инквизиции, наука объявлена польским Сеймом ересью, а сторонники исторических фактов обвинены им в колдовстве. Вот так идеология побеждает правду.
— Мария Захарова, российский дипломатРИА Новости вчера в 13:21

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