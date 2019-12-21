с чего всё началось

17 декабря сенат Конгресса США одобрил проект оборонного бюджета страны на следующий год, в который включены санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Они предусматриваются в качестве меры для "обеспечения энергетической безопасности Европы".

Захарова отреагировала на санкции США против «Северного потока-2»

Энергетика «Газпром» и «Нафтогаз» могут заключить контракт на пять лет ТАСС/ "Газпром" и "Нафтогаз" могут подписать контракт о транзите российского газа через Украину на пять лет, объем транзита газа в 2020 году составит 65 млрд куб. м, а в 2021-2024 годах - по 40 млрд куб. м. Такие цифры журналистам подтвердили в "Газпроме" после их публикации в украинских СМИ.

Происшествия В Апатитах подростки избили полицейских Группа подростков избила двух полицейских в городе Апатиты Мурманской области, следственное управление СК РФ по области проводит проверку.

Политика МИД России прокомментировал санкции США против трубопроводов Правительство Германии выразило сожаление на фоне санкций против строительства газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» и назвало это вмешательством в дела Европы.

Футбол Карло Анчелотти возглавил «Эвертон» 10 декабря Карло Анчелотти отправили в отставку с поста главного тренера «Наполи».

Технологии В Китае запустят искусственное Солнце Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Newsweek, исследователи из Китая в марте сообщали о планах завершения до конца текущего года строительства устройства HL-2M, которое предназначено для воспроизведения ядерного синтеза.

Общество Роскачество составило рейтинг российских игристых вин Эксперты Роскачества составили рейтинг игристых вин из российского винограда в ценовой категории до 1 тыс. рублей за бутылку, сообщают «Известия».

Политика В Польше анализируют слова Путина о начале Второй мировой войны Замглавы польского МИД Шимон Шинковски вель Сенк заявил, что Варшава проводит анализ высказываний российского лидера Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны.

Происшествия Посетителя бара в Екатеринбурге задержали за стрельбу в официанта Полицейские в Екатеринбурге задержали посетителя бара "Огонек", который подозревается в том, что дважды выстрелил из травматического пистолета в официанта, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Общество Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола Дороже всего новогоднее застолье обойдётся жителям Чукотки — в 9528,58 руб. Дешевле всего новогодний стол окажется в Ингушетии — 3500 руб.

Общество Медведев усомнился в необходимости снизить порог превышения скорости Премьер Дмитрий Медведев сомневается в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы правительства Олега Осипова.

Экономика ПФР назвал сроки выплат январских пенсий Пенсии за январь поступят на банковские карты россиян с 30 декабря, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР).

Шоу-бизнес Пригожин рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске По словам Иосифа Пригожина, угрозы от 67-летнего Владимира Фриске стали поступать после того, как он раскритиковал сестру Наталью Фриске за копирование образа погибшей родственницы.