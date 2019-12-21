Политика

Lenta.ruLenta.ruЗахарова отреагировала на санкции США против «Северного потока-2»

17 декабря сенат Конгресса США одобрил проект оборонного бюджета страны на следующий год, в который включены санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Они предусматриваются в качестве меры для "обеспечения энергетической безопасности Европы".
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с чего всё началось
«Государство с госдолгом в $22 трлн запрещает кредитоспособным странам развивать реальный сектор своей экономики», — написала
 Захарова в своём Facebook.
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Администрация Дональда Трампа выступила против антироссийских санкций

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Встреча запомнилась массовой дракой, которая произошла в самой концовке поединка.
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Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Newsweek, исследователи из Китая в марте сообщали о планах завершения до конца текущего года строительства устройства HL-2M, которое предназначено для воспроизведения ядерного синтеза.
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Под Петербургом охотник намеренно ранил сотрудника компании "Транснефть".
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Умер второй раненый при стрельбе у здания ФСБ на Лубянке

Второй пострадавший при стрельбе у здания ФСБ сотрудник правоохранительных органов умер в больнице, сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
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В Польше анализируют слова Путина о начале Второй мировой войны

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Премьер Дмитрий Медведев сомневается в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы правительства Олега Осипова.
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Корабли Балтийского флота направятся в Иран после учений с Индией

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Погибли все находившиеся в обоих автомобилях.
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В Челябинске мужчину задержали по подозрению в убийстве месячного сына

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ПФР назвал сроки выплат январских пенсий

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Эрдоган пригрозил разобраться с российскими наемниками в Ливии

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Стали известны имена погибших от рук лубянского стрелка силовиков

На следующий день Следственный комитет подтвердил, что Евгений Манюров является стрелком, напавшим на сотрудника ФСБ возле здания ведомства.
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