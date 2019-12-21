Политика
Lenta.ruЗахарова отреагировала на санкции США против «Северного потока-2»
17 декабря сенат Конгресса США одобрил проект оборонного бюджета страны на следующий год, в который включены санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Они предусматриваются в качестве меры для "обеспечения энергетической безопасности Европы".
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с чего всё началось
«Государство с госдолгом в $22 трлн запрещает кредитоспособным странам развивать реальный сектор своей экономики», — написала Захарова в своём Facebook.RT на русском02:57
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Саид Нурмагомедов впервые проиграл в UFC
Энергетика
«Газпром» и «Нафтогаз» могут заключить контракт на пять лет
ТАСС/ "Газпром" и "Нафтогаз" могут подписать контракт о транзите российского газа через Украину на пять лет, объем транзита газа в 2020 году составит 65 млрд куб. м, а в 2021-2024 годах - по 40 млрд куб. м. Такие цифры журналистам подтвердили в "Газпроме" после их публикации в украинских СМИ.
Происшествия
В Апатитах подростки избили полицейских
Группа подростков избила двух полицейских в городе Апатиты Мурманской области, следственное управление СК РФ по области проводит проверку.
Биатлон
Йоханнес Бё победил в гонке преследования на этапе КМ по биатлону
Норвежский специалист Йоханнес Бё стал победителем в гонке преследования на дистанции 12,5 км на третьем этапе Кубка мира по биатлону, проходящему во французском Анси.
Политика
Администрация Дональда Трампа выступила против антироссийских санкций
Администрация президента США «выступила решительно против» введения нового пакета антироссийских санкций.
Кино
Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix
Политика
МИД России прокомментировал санкции США против трубопроводов
Правительство Германии выразило сожаление на фоне санкций против строительства газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» и назвало это вмешательством в дела Европы.
Футбол
Карло Анчелотти возглавил «Эвертон»
10 декабря Карло Анчелотти отправили в отставку с поста главного тренера «Наполи».
Авто
Стала известна стоимость «Русского Прадо» от УАЗ
Хоккей
Хоккеисты «Куньлуня» и «Торпедо» устроили массовую драку
Встреча запомнилась массовой дракой, которая произошла в самой концовке поединка.
Технологии
В Китае запустят искусственное Солнце
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Newsweek, исследователи из Китая в марте сообщали о планах завершения до конца текущего года строительства устройства HL-2M, которое предназначено для воспроизведения ядерного синтеза.
Общество
Роскачество составило рейтинг российских игристых вин
Эксперты Роскачества составили рейтинг игристых вин из российского винограда в ценовой категории до 1 тыс. рублей за бутылку, сообщают «Известия».
Единоборства
Джейкобс победил Чавеса техническим нокаутом
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Под Петербургом охотник ранил охранника газопровода
Под Петербургом охотник намеренно ранил сотрудника компании "Транснефть".
Экономика
Forbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года
Журнал Forbes опубликовал список самых удачливых в финансовом плане и потерявших больше всего средств миллиардеров уходящего года.
Футбол
Губерниев ответил на выпад тренера Сёмина о «говорящих попугаях»
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на реплику главного тренера московской команды «Локомотив» Юрия Сёмина о «говорящих попугаях», направленную в его адрес.
Происшествия
Умер второй раненый при стрельбе у здания ФСБ на Лубянке
Второй пострадавший при стрельбе у здания ФСБ сотрудник правоохранительных органов умер в больнице, сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Политика
В Польше анализируют слова Путина о начале Второй мировой войны
Замглавы польского МИД Шимон Шинковски вель Сенк заявил, что Варшава проводит анализ высказываний российского лидера Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны.
Происшествия
Посетителя бара в Екатеринбурге задержали за стрельбу в официанта
Полицейские в Екатеринбурге задержали посетителя бара "Огонек", который подозревается в том, что дважды выстрелил из травматического пистолета в официанта, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Общество
Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола
Дороже всего новогоднее застолье обойдётся жителям Чукотки — в 9528,58 руб. Дешевле всего новогодний стол окажется в Ингушетии — 3500 руб.
Общество
Медведев усомнился в необходимости снизить порог превышения скорости
Премьер Дмитрий Медведев сомневается в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы правительства Олега Осипова.
Армия и оружие
Корабли Балтийского флота направятся в Иран после учений с Индией
Корабли Балтийского флота России отправятся в Иран после завершения российско-индийских учений «Индра-2019».
Происшествия
Пять человек погибли при ДТП в Алтайском крае
Погибли все находившиеся в обоих автомобилях.
Происшествия
В Челябинске мужчину задержали по подозрению в убийстве месячного сына
В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в убийстве младенца.
Экономика
ПФР назвал сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь поступят на банковские карты россиян с 30 декабря, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР).
Происшествия
Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске
По словам Иосифа Пригожина, угрозы от 67-летнего Владимира Фриске стали поступать после того, как он раскритиковал сестру Наталью Фриске за копирование образа погибшей родственницы.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил разобраться с российскими наемниками в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в помощи командующему Ливийской национальной армии Халифе Хафтару.
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Происшествия
Стали известны имена погибших от рук лубянского стрелка силовиков
На следующий день Следственный комитет подтвердил, что Евгений Манюров является стрелком, напавшим на сотрудника ФСБ возле здания ведомства.