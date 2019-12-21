Политика
Lenta.ruЗахарова отреагировала на санкции США против «Северного потока-2»
17 декабря сенат Конгресса США одобрил проект оборонного бюджета страны на следующий год, в который включены санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Они предусматриваются в качестве меры для "обеспечения энергетической безопасности Европы".
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«Государство с госдолгом в $22 трлн запрещает кредитоспособным странам развивать реальный сектор своей экономики», — написала Захарова в своём Facebook.RT на русском02:57
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Футбол
«Эвертон» и «Арсенал» сыграли вничью в матче АПЛ
В Английской премьер-лиге стартовал 18-ый тур. В первом матче игрового дня мерсисайдский "Эвертон" сыграл вничью с лондонским "Арсеналом".
Происшествия
В Апатитах подростки избили полицейских
Политика
Партнёры России в ЕС обсудят с США меры против «Северного потока — 2»
Министерство финансов США и европейские партнёры России проведут 21 декабря консультации по вопросам санкций, которые американская сторона ввела в отношении «Северного потока — 2».
Спорт
Шанава выиграл спринт свободным стилем на этапе КМ в Словении
Французский лыжник Люка Шанава одержал победу в спринтерской гонке свободным стилем на этапе Кубка мира в словенской Планице.
Энергетика
Миллер рассказал о газовом соглашении с Украиной
С "Оператором ГТС Украины" российская компания подпишет межоператорское соглашение, а "Нафтогаз" - транспортное соглашение на бронирование мощностей ГТС Украины.
Происшествия
В Ленобласти суд арестовал отца, подозреваемого в изнасиловании дочери
Наука
Перец чили снижает риск развития сердечных приступов
Общество
В Роскачестве оценили российские игристые вина
Происшествия
Нетрезвый житель Челябинска забил до смерти месячного сына из-за плача
Житель Челябинска, будучи в нетрезвом состоянии, до смерти забил младенца из-за того, что тот плакал.
Происшествия
Под Петербургом охотник ранил охранника газопровода
В пятницу в Колпинском районе мужчина, вооруженный карабином "Сайга", открыл огонь по охранникам газопровода Белоусово — Ленинград.
Энергетика
Козак назвал взаимовыгодным решение о выплате Газпромом $2,9 млрд
Договоренности о выплате Газпромом украинской стороне $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража взаимоприемлемы и выгодны всем, рассказал 21 декабря журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Биатлон
Российские биатлонистки не справились с гонкой преследования
Тройку призеров замкнула Лена Хекки из Швейцарии (+ 46, 0). Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, финишировавшая с 14-м результатом.
Кино
Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на секс-сцену
Актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках секс-сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме «Текст», сообщил режиссер кинокартины Клим Шипенко.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Спорт
СК сообщил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории
Следственный Комитет получил доказательства того, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, находящийся в настоящее время в США, вносил изменения в базу данных спортсменов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Космос
Космический корабль Starliner не долетел до МКС
Американский космический корабль Starliner не смог выйти на расчетную орбиту для стыковки с МКС.
Авто
Фотографии будущей Lada Niva появились в интернете
Совсем недавно «АвтоВАЗ» официально заявил, что внедорожник Chevrolet Niva в будущем получит шильдик Lada.
Энергетика
Россия и Украина согласовали условия тарифа по транзиту газа в Европу
Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что Россия и Украина достигли тарифного соглашения по транзиту газа в Европу.
Политика
Посол Украины в США обвинил Россию в тайном влиянии на ООН
Владимир Ельченко был назначен на пост посла в США несколько дней назад. С 2010 по 2015 год он занимал должность посла Украины в России.
Культура
Джоан Роулинг стала самой высокооплачиваемой писательницей года
В нынешнем году Джоан Роулинг заработала 92 миллиона долларов.
Шоу-бизнес
Первые фото со съемок шоу Ксении Собчак на Первом канале слили в Сеть
Шоу-бизнес
Мужу Заворотнюк заблокировали счета
По решению налоговой службы Санкт-Петербурга мужу российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигуристу Петру Чернышеву заблокировали финансовые операции в одном из банков России.
Авто
В гараже найдена «Волга» 1989 года выпуска почти без пробега
О находке сообщил блогер Roma Urraco, который рассказал, что в гараж новую машину пригнали в начале 2000-х из села.
Политика
Лавров рассказал о письме Трампа про отношения с Россией
"Президент Трамп прислал короткое письмо, сказал, что мы готовы продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях", — рассказал дипломат в эфире Первого канала.
Общество
В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости
В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 километров в час, сообщил вице-премьер Максим Акимов.
Общество
Жители Екатеринбурга вышли на митинг против сноса домов
Футбол
Форвард «Спартака» Понсе может переехать в Аргентину
Нападающий московского "Спартака" и олимпийской сборной Аргентины Эсекьель Понсе может стать игроком "Боки Хуниорс".
Политика
Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом
Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Кино
Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix
Происшествия
В огненном ДТП на «Скандинавии» погибли два человека
В результате происшествия два человека погибли, ещё одного госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.