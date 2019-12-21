Политика

Lenta.ruLenta.ruЗахарова отреагировала на санкции США против «Северного потока-2»

17 декабря сенат Конгресса США одобрил проект оборонного бюджета страны на следующий год, в который включены санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Они предусматриваются в качестве меры для "обеспечения энергетической безопасности Европы".
Читать в источнике
Комментировать360
с чего всё началось
«Государство с госдолгом в $22 трлн запрещает кредитоспособным странам развивать реальный сектор своей экономики», — написала
 Захарова в своём Facebook.
RT на русском02:57

Подробнее о событии

МИД ответил на требование США прекратить прокладку «Северного потока-2»

РБК03:17

Захарова раскритиковала санкции США против «Северного потока-2»

Sputnik Таджикистан02:30

Захарова: санкции США приведут к запрету дышать

Телеканал 360°03:04

Захарова жестко отреагировала на санкции США против «Северного потока - 2»

Газета.Ru02:58

Захарова о санкциях против «Северного потока - 2»: США скоро потребуют прекратить дышать

ТАСС02:58

Захарова прокомментировала санкции США против «Северного потока — 2»

RT на русском02:57

Захарова прокомментировала ввод санкций против «Северного потока – 2»

Известия03:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 10:17, Ашберн
Футбол

«Эвертон» и «Арсенал» сыграли вничью в матче АПЛ

В Английской премьер-лиге стартовал 18-ый тур. В первом матче игрового дня мерсисайдский "Эвертон" сыграл вничью с лондонским "Арсеналом".
Газета.Ru 09:56
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

РИА Новости 08:33
Политика

Партнёры России в ЕС обсудят с США меры против «Северного потока — 2»

Министерство финансов США и европейские партнёры России проведут 21 декабря консультации по вопросам санкций, которые американская сторона ввела в отношении «Северного потока — 2».
RT на русском 08:17
Спорт

Шанава выиграл спринт свободным стилем на этапе КМ в Словении

Французский лыжник Люка Шанава одержал победу в спринтерской гонке свободным стилем на этапе Кубка мира в словенской Планице.
РИА Новости 09:42
Энергетика

Миллер рассказал о газовом соглашении с Украиной

С "Оператором ГТС Украины" российская компания подпишет межоператорское соглашение, а "Нафтогаз" - транспортное соглашение на бронирование мощностей ГТС Украины.
Российская газета 05:58
Происшествия

В Ленобласти суд арестовал отца, подозреваемого в изнасиловании дочери

Общественное телевидение России 18 декабря в 08:03
Наука

Перец чили снижает риск развития сердечных приступов

Народные новости 19 декабря в 22:32
Общество

В Роскачестве оценили российские игристые вина

Газета.Ru вчера в 02:45
Происшествия

Нетрезвый житель Челябинска забил до смерти месячного сына из-за плача

Житель Челябинска, будучи в нетрезвом состоянии, до смерти забил младенца из-за того, что тот плакал.
Газета.Ru 05:57
Происшествия

Под Петербургом охотник ранил охранника газопровода

В пятницу в Колпинском районе мужчина, вооруженный карабином "Сайга", открыл огонь по охранникам газопровода Белоусово — Ленинград.
Вести.Ru 05:30
Энергетика

Козак назвал взаимовыгодным решение о выплате Газпромом $2,9 млрд

Договоренности о выплате Газпромом украинской стороне $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража взаимоприемлемы и выгодны всем, рассказал 21 декабря журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
REGNUM 10:00
Биатлон

Российские биатлонистки не справились с гонкой преследования

Тройку призеров замкнула Лена Хекки из Швейцарии (+ 46, 0). Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, финишировавшая с 14-м результатом.
Вести.Ru 09:50
Кино

Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на секс-сцену

Актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках секс-сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме «Текст», сообщил режиссер кинокартины Клим Шипенко.
ФАН 07:46
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM вчера в 16:55
Спорт

СК сообщил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории

Следственный Комитет получил доказательства того, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, находящийся в настоящее время в США, вносил изменения в базу данных спортсменов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 02:05
Космос

Космический корабль Starliner не долетел до МКС

Американский космический корабль Starliner не смог выйти на расчетную орбиту для стыковки с МКС.
Евразия Daily вчера в 08:07
Авто

Фотографии будущей Lada Niva появились в интернете

Совсем недавно «АвтоВАЗ» официально заявил, что внедорожник Chevrolet Niva в будущем получит шильдик Lada.
32CARS.ru 19 декабря в 16:49
Энергетика

Россия и Украина согласовали условия тарифа по транзиту газа в Европу

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что Россия и Украина достигли тарифного соглашения по транзиту газа в Европу.
Газета.Ru 10:01
Политика

Посол Украины в США обвинил Россию в тайном влиянии на ООН

Владимир Ельченко был назначен на пост посла в США несколько дней назад. С 2010 по 2015 год он занимал должность посла Украины в России.
РИА Новости 06:08
Культура

Джоан Роулинг стала самой высокооплачиваемой писательницей года

В нынешнем году Джоан Роулинг заработала 92 миллиона долларов.
Mockva.ru 09:55
Шоу-бизнес

Первые фото со съемок шоу Ксении Собчак на Первом канале слили в Сеть

Экспресс газета вчера в 23:14
Шоу-бизнес

Мужу Заворотнюк заблокировали счета

По решению налоговой службы Санкт-Петербурга мужу российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигуристу Петру Чернышеву заблокировали финансовые операции в одном из банков России.
Lenta.ru 06:46
Авто

В гараже найдена «Волга» 1989 года выпуска почти без пробега

О находке сообщил блогер Roma Urraco, который рассказал, что в гараж новую машину пригнали в начале 2000-х из села.
Tvoe-avto.com вчера в 08:58
Политика

Лавров рассказал о письме Трампа про отношения с Россией

"Президент Трамп прислал короткое письмо, сказал, что мы готовы продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях", — рассказал дипломат в эфире Первого канала.
РИА Новости 09:25
Общество

В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости

В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 километров в час, сообщил вице-премьер Максим Акимов.
РИА Новости вчера в 15:08
Общество

Жители Екатеринбурга вышли на митинг против сноса домов

Общественное телевидение России 07:31
Футбол

Форвард «Спартака» Понсе может переехать в Аргентину

Нападающий московского "Спартака" и олимпийской сборной Аргентины Эсекьель Понсе может стать игроком "Боки Хуниорс".
Газета.Ru 09:24
Политика

Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом

Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Lenta.ru вчера в 05:35
Кино

Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix

Матч ТВ вчера в 03:39
Происшествия

В огненном ДТП на «Скандинавии» погибли два человека

В результате происшествия два человека погибли, ещё одного госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Форпост Северо-Запад 01:41
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное